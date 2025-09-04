Thường xuyên hỏi 3 câu này qua điện thoại là biểu hiện của EQ thấp

Có một nghịch lý thú vị trong giao tiếp: đôi khi, những câu nói tưởng chừng vô hại lại dễ khiến người khác khó chịu hơn cả lời lẽ gay gắt. Điện thoại là công cụ kết nối nhanh chóng. Nhưng nếu sử dụng không khéo, nó cũng dễ biến thành nguyên nhân làm sứt mẻ các mối quan hệ.

Thực tế, chỉ cần thường xuyên lặp lại 3 câu hỏi dưới đây trong các cuộc gọi, bạn đã vô tình để lộ EQ thấp của mình.

“Đang làm gì đấy?”

Đây là câu hỏi phổ biến, gần như được nhiều người sử dụng để mở đầu cuộc gọi. Tuy nhiên, trong mắt người nghe, nó lại không tinh tế. Thứ nhất, câu hỏi này xâm phạm sự riêng tư, bởi không phải ai cũng muốn chia sẻ chi tiết hoạt động của mình ở mọi thời điểm. Thứ hai, nó tạo cảm giác người gọi không chuẩn bị trước, không có mục đích rõ ràng, chỉ hỏi để kéo dài cuộc trò chuyện.

Người có EQ cao thường mở đầu bằng cách đi thẳng vào trọng tâm: “Tôi gọi cho bạn vì có việc này…” hoặc “Tôi muốn trao đổi nhanh về vấn đề…”. Cách nói này vừa tiết kiệm thời gian, vừa thể hiện sự tôn trọng đối phương.

Ngược lại, việc mở đầu bằng “Đang làm gì đấy?” khiến người nghe dễ bực bội vì cảm thấy bị kiểm soát hoặc bị kéo vào cuộc trò chuyện không cần thiết.

“Có rảnh không?”

Thoạt nghe, đây có vẻ là một câu hỏi lịch sự. Nhưng thực chất, nó lại tạo áp lực cho người nghe. Bởi nếu thật sự bận, họ sẽ ngại nói “không” để tránh bị cho là thiếu hợp tác. Nếu miễn cưỡng trả lời “có”, họ sẽ phải bỏ dở công việc đang làm. Câu hỏi này vô tình đặt đối phương vào tình huống khó xử, biến cuộc trò chuyện thành gánh nặng.

Một người tinh tế thường chọn cách khác, thay vì hỏi “Có rảnh không?”. Họ sẽ chủ động nói rõ vấn đề và để đối phương quyết định, như: “Tôi cần nhờ bạn chút việc, bạn có thể nói chuyện trong vài phút không?”, hoặc “Tôi gọi để hỏi nhanh một ý, nếu đang bận bạn cứ phản hồi sau cũng được”.

Cách diễn đạt này giúp người nghe cảm thấy được tôn trọng, có quyền lựa chọn, thay vì bị động rơi vào thế khó.

“Sao không nghe máy?”

Đây là câu hỏi dễ khiến người khác mất thiện cảm nhất. Trong bối cảnh công việc bận rộn, việc bỏ lỡ một vài cuộc gọi là chuyện bình thường. Thế nhưng, khi vừa kết nối được mà người gọi đã chất vấn với câu hỏi trên, điều đó chẳng khác nào một lời trách móc, tạo cảm giác người nghe có lỗi.

Thực tế, ai cũng có lúc bận họp, đang di chuyển hoặc đơn giản là không tiện nghe điện thoại. Việc trách móc ngay từ đầu chỉ làm không khí cuộc trò chuyện trở nên nặng nề, thậm chí khiến đối phương muốn tránh né bạn trong những lần sau.

Người có EQ cao sẽ không bao giờ bắt đầu bằng sự phàn nàn. Họ sẽ nói nhẹ nhàng: “Tôi vừa gọi cho bạn, chắc lúc nãy bạn bận” hoặc đơn giản đi thẳng vào việc cần bàn bạc. Cách xử lý này vừa khéo léo vừa giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Điện thoại vốn là công cụ kết nối tiện lợi, nhưng chính sự tiện lợi ấy dễ khiến con người trở nên thiếu kiềm chế và thiếu tinh tế trong giao tiếp. Ba câu hỏi trên, nếu chỉ nói một lần thì không quá đáng ngại, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, chúng sẽ tạo thành thói quen xấu, khiến người khác cảm thấy bạn thiếu sự tôn trọng và thiếu khéo léo.

Người có EQ cao không chỉ giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, mà còn biết cân nhắc cảm xúc của người khác trong từng câu chữ, từng khoảnh khắc nhỏ. Thay vì hỏi những câu vô thưởng vô phạt, họ chọn cách nói thẳng, ngắn gọn, tập trung vào nội dung chính và cho đối phương sự thoải mái trong phản hồi.

