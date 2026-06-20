Thường xuyên bị bà nhắc nhở uống nước, bé 5 tuổi mắc bệnh tâm lý

Người bà luôn tin rằng “uống nhiều nước sẽ ít ốm đau hơn”, vì vậy thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu cháu uống nước.

Ngày 18/6, một cặp vợ chồng ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đã đưa con trai hơn 5 tuổi đến khám tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi Thâm Quyến vì lo lắng khi bé uống tới 2 lít nước mỗi ngày, vượt xa nhu cầu thông thường của trẻ cùng độ tuổi.

Sau khi được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bé được chẩn đoán mắc chứng “đa uống do yếu tố tâm lý” (psychogenic polydipsia).

Theo bác sĩ chuyên khoa nội tiết, “đa uống do yếu tố tâm lý” là thuật ngữ y học chỉ tình trạng uống nước quá mức do nguyên nhân tâm lý hoặc hành vi, không phải do tổn thương thực thể hay bệnh lý của cơ thể.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết bé chủ yếu do bà chăm sóc. Người bà luôn tin rằng “uống nhiều nước sẽ ít ốm đau hơn”, vì vậy thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu cháu uống nước.

Theo thời gian, điều này khiến trẻ hình thành thói quen uống nước quá mức so với nhu cầu thực tế của cơ thể.

Trẻ 4–6 tuổi cần bao nhiêu nước mỗi ngày?

Theo Hướng dẫn Dinh dưỡng cho người dân Trung Quốc và các khuyến nghị nhi khoa liên quan, trẻ từ 4 đến 6 tuổi cần khoảng 1.600 ml nước mỗi ngày từ mọi nguồn, bao gồm:

Nước uống trực tiếp: khoảng 800 ml Nước từ thức ăn, trái cây, canh, cháo và các thực phẩm khác: khoảng 800 ml

Tuy nhiên, nhu cầu nước của mỗi trẻ còn phụ thuộc vào thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe nên không thể áp dụng một con số cứng nhắc cho tất cả.

Uống nhiều nước không phải lúc nào cũng tốt

Các bác sĩ cho biết khi trẻ có biểu hiện uống nhiều và tiểu nhiều, cần phân biệt giữa hai nhóm nguyên nhân:

1. Đa uống do yếu tố tâm lý

Uống quá nhiều nước vì thói quen hoặc tác động từ môi trường. Không liên quan đến bệnh lý thực thể.

2. Đa niệu bệnh lý

Có thể liên quan đến các bệnh như: Đái tháo đường Đái tháo nhạt Bệnh thận Một số rối loạn nội tiết khác

Nếu trẻ đột ngột uống nước nhiều bất thường, tiểu đêm liên tục, sụt cân hoặc mệt mỏi, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm.

Uống quá nhiều nước có thể gây hại cho trẻ

Theo các chuyên gia, việc uống nước quá mức có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn như:

Gây hạ natri máu (ngộ độc nước) Làm trẻ no bụng, ảnh hưởng đến việc ăn uống Rối loạn cơ chế cảm nhận cơn khát tự nhiên của cơ thể Tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận

Đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, nguy cơ này còn cao hơn do chức năng thận chưa phát triển hoàn thiện.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên:

Ưu tiên cho trẻ uống nước đun sôi để nguội. Uống từng lượng nhỏ nhiều lần trong ngày. Tôn trọng cảm giác khát tự nhiên của trẻ. Không ép trẻ uống nước khi không có nhu cầu.

Khi trẻ vận động nhiều hoặc ra nhiều mồ hôi, lượng nước có thể được điều chỉnh tăng phù hợp.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần tính đến lượng nước đã có trong thức ăn như canh, cháo, sữa, trái cây... để tránh cho trẻ uống quá nhiều.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng uống nhiều và tiểu nhiều là một trong những lý do phổ biến khiến trẻ phải đi khám nhi khoa. Mặc dù phần lớn trường hợp không phải bệnh nghiêm trọng, phụ huynh cũng không nên chủ quan cho rằng trẻ chỉ đơn giản là “thích uống nước”, bởi đây có thể là dấu hiệu của những bệnh lý tiềm ẩn cần được phát hiện sớm.

Bù nước khoa học và tôn trọng tín hiệu tự nhiên của cơ thể là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Nguồn: Shenzhen Evening News