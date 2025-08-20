Thường xuyên ăn món khoái khẩu, cô gái 25 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày

Qianqian (25 tuổi), nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc, qua đời vào cuối tháng 5 vừa qua. Cô từng chia sẻ rằng mình không dùng bữa sáng trong thời gian dài, ăn uống thất thường và rất thích đồ cay. Qianqian thường nhắc đến món lẩu hải sản nhiều ớt khô và tiêu.

Tiến sĩ Lý Tư Cận - bác sĩ ung thư và huyết học tại Bệnh viện Dalin Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc) - cho biết việc tiêu thụ quá nhiều ớt có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, từ đó làm thay đổi tế bào và dẫn đến ung thư. Tiến sĩ Lý nhận định, ớt có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng nhưng cần dùng điều độ.

Theo VietNamNet , Qianqian đau dạ dày hơn 6 tháng trước khi bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày vào năm 2024. Khi phát hiện bệnh, cô phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau, ung thư tái phát và lan sang các mô khác. Cuối cùng Qianqian đã không qua khỏi.

Thực tế, một số thực phẩm khác đã được chứng minh có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày. Theo tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, người ăn nhiều thực phẩm muối chua có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn từ 28% đến 56%. Người ăn nhiều muối có nguy cơ cao hơn 68%.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, nếu ăn ớt ở mức độ vừa phải lại có thể tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy ăn món cay một lần mỗi tuần có thể giảm nguy cơ đột quỵ 13%. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng cho biết người ăn ớt ở mức vừa phải có nguy cơ tử vong vì bệnh tim thấp hơn 26% so với người không ăn.