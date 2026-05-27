Thường xuyên ăn mì ăn liền, người đàn ông 45 tuổi "sốc nặng" khi đi khám

Thường xuyên ăn mì ăn liền trong thời gian dài, người đàn ông 45 tuổi bàng hoàng khi nhận kết quả kiểm tra sức khoẻ.

Thói quen ăn uống thiếu lành mạnh có thể dẫn đến tình trạng "ba cao" gồm cao huyết áp, mỡ máu cao và đường huyết cao, từ đó làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu tim.

Bác sĩ tim mạch Trần Quán Nhậm (Trung Quốc) đã chia sẻ một trường hợp điển hình để cảnh báo về vấn đề này.

Theo China Times, một nam doanh nhân 45 tuổi, trong lần kiểm tra sức khỏe, bất ngờ phát hiện động mạch vành bắt đầu bị vôi hóa. Đây là tình trạng canxi tích tụ trong thành của động mạch vành - các mạch máu có nhiệm vụ cung cấp máu giàu oxy cho tim. Khi đó, mạch máu cứng và hẹp lại, làm giảm lưu lượng máu đến tim và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Với độ tuổi của bệnh nhân, tình trạng này được đánh giá là không hề nhẹ.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc cao huyết áp và mỡ máu cao - đây là những yếu tố nền tảng dẫn đến các bệnh lý mạch máu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen ăn uống không điều độ trong thời gian dài, đặc biệt là thường xuyên sử dụng mì ăn liền.

Bác sĩ Trần cho biết, mì ăn liền tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Loại thực phẩm này thường sử dụng mỡ lợn hoặc dầu cọ, có thể làm tăng cholesterol xấu trong cơ thể. Bên cạnh đó, gói gia vị có hàm lượng muối cao trong khi sợi mì cũng đã được tẩm ướp, khiến lượng natri dễ vượt mức khuyến nghị, từ đó làm tăng huyết áp.

Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng của mì ăn liền chủ yếu là tinh bột, chất béo và phụ gia thực phẩm, thiếu rau xanh và protein, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng nếu ăn nhiều.

Theo bác sĩ, sự kết hợp của các yếu tố trên khiến người sử dụng mì ăn liền trong thời gian dài dễ rơi vào tình trạng "ba cao", làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và dẫn đến vôi hóa động mạch.

Về hướng điều trị, bác sĩ Trần khuyến nghị bệnh nhân cần sử dụng thuốc để kiểm soát cholesterol và huyết áp, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống. Sau một thời gian, người bệnh cần tái khám để đánh giá xem tình trạng vôi hóa có được kiểm soát hoặc cải thiện hay không.

Làm thế nào để hạn chế tác dụng phụ của mì ăn liền? Dù mì ăn liền không phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh nhưng vẫn có một số cách thức để hạn chế các tác dụng phụ của loại thực phẩm này: Thêm rau Thêm rau tươi như bông cải xanh, cà rốt hoặc ớt sẽ cung cấp thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất, có thể giúp mì ăn liền tốt cho sức khỏe hơn. Bổ sung nhiều protein hơn Ngoài rau, bạn cũng có thể thêm trứng luộc, thịt gà xé hoặc đậu phụ để tăng hàm lượng protein. Thêm chất béo lành mạnh Chất béo lành mạnh, chẳng hạn như axit béo omega-3, giúp cơ thể hấp thụ một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin A, D và E. Thêm chất béo lành mạnh, chẳng hạn như lát bơ hoặc một chút dầu mè, để tăng lượng chất dinh dưỡng và thúc đẩy cảm giác no. Sử dụng ít gia vị hơn Bạn nên tránh hoặc giảm bớt việc sử dụng các gói gia vị đi kèm với mì ăn liền vì chúng có thể chứa nhiều natri và bột ngọt. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các loại thảo mộc tươi như ngò hoặc rắc ớt để tăng thêm hương vị. Kiểm soát khẩu phần ăn Hãy cố gắng ăn một khẩu phần duy nhất và tránh dùng hết gói gia vị nếu nó có hàm lượng natri quá cao. Bạn cũng có thể chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt hoặc gạo lứt để tăng hàm lượng chất xơ và chất dinh dưỡng.

(t/h theo Lao Động, Vietnamnet)