Thường trả lời sếp bằng 3 câu này là biểu hiện của ứng viên EQ thấp, bị loại ngay vòng đầu tiên

Suzy Welch là giáo sư từng đoạt giải thưởng của Trường Kinh doanh NYU Stern, nhà nghiên cứu nổi tiếng, là tác giả ba lần lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times từng có một sinh viên MBA đáp ứng mọi tiêu chí của các nhà tuyển dụng. Anh ấy thông minh, ăn nói lưu loát, chân thành và rõ ràng là rất chăm chỉ. Anh theo học một trường đại học danh tiếng và làm việc 2 năm tại một công ty tư vấn hàng đầu.

Tuy nhiên, anh liên tục bị từ chối sau các cuộc phỏng vấn xin việc.

Cuối cùng, khi thử tham gia 1 cuộc phỏng vấn với sinh viên, bà Suzy đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

Trước câu hỏi phỏng vấn kinh điển “Mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của anh là gì?”, sinh viên mỉm cười và nói thật rằng một ngày nào đó anh ấy muốn khởi nghiệp kinh doanh riêng.

Với tư cách là một CEO, giáo sư Suzy có lời khuyên dành cho những người đang tìm việc để không "trượt ngay từ vòng đầu": Đừng nói 3 câu này!

Giáo sư Suzy Welch

1. "Một ngày nào đó tôi muốn tự mình khởi nghiệp".

Đối với nhà tuyển dụng, câu trả lời này nghe như thể bạn đang lên kế hoạch nghỉ việc ngay cả trước khi bước chân vào công ty. Tại sao? Bởi vì mọi công ty đều hiểu rằng một khi bạn là nhân viên mới, thỏa thuận họ đưa ra là không công bằng. Họ sẽ trả lương cho bạn. Nhưng trong nhiều năm, khi họ đầu tư vào việc đào tạo nhân sự, bạn sẽ gần như không còn giá trị gì nữa. Trên thực tế, tại hầu hết các công ty, ban lãnh đạo đều đồng ý rằng nhân viên mới sẽ bắt đầu có thu nhập ổn định sau khoảng 3 năm. Nếu bạn thể hiện ý định nghỉ việc và tự khởi nghiệp, hầu hết các công ty sẽ không muốn mạo hiểm. Sinh viên của Suzy nghĩ rằng điều đó khiến anh ta thể hiện tham vọng lớn trong công việc. Và đúng là như vậy. Nhưng nữ giáo sư gợi ý ứng viên nene diễn đạt câu nói đó tốt hơn: “Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là vươn lên vị trí lãnh đạo, thể hiện tham vọng và sáng kiến của mình - ngay tại công ty của anh/chị.”

2. "Tôi coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như việc chăm sóc bản thân".

Ai cũng muốn sự cân bằng. Nhưng nếu bạn nói đó là ưu tiên hàng đầu của mình, bạn sẽ ngay lập tức tự loại bản thân, ít nhất là trong mắt nhiều nhà tuyển dụng. Các công ty muốn biết rằng bạn có động lực, muốn chiến thắng và mục tiêu của bạn phù hợp với mục tiêu của họ. Năng suất và đam mê rất quan trọng. Nghiên cứu cho thấy 65% thế hệ Z coi việc chăm sóc bản thân là giá trị hàng đầu. Điều đó không sai. Đó là sự thật. Nhưng trong các buổi phỏng vấn, bạn cũng cần cân bằng điều đó với những giá trị mà công ty coi trọng. Sau đây là cách tiếp cận tốt hơn hơn: “Tôi quan tâm đến hạnh phúc, nhưng tôi chủ yếu hướng đến sự phát triển, sự xuất sắc và việc trở thành một phần của một nhóm có hiệu suất cao.” Điều này cho thấy bạn là con người, nhưng cũng có khát khao khẳng định năng lực. Hầu hết các công ty đều có bộ câu hỏi được trau chuốt kỹ lưỡng để tìm hiểu các giá trị của bạn; một số công ty khác thì hỏi thẳng bạn. Bà Suzy khuyên bạn nên tham khảo các cuộc phỏng vấn xin việc trước để khám phá các giá trị của mình trước thời điểm quyết định.

3. "Tôi đã bị sa thải trong đợt cắt giảm nhân sự gần đây của công ty cũ".