Thương hiệu xe mà mọi gã đàn ông đều mê, Range Rover 2026 ra mắt Việt Nam, giá từ 2,739 tỷ

Trong phân khúc SUV hạng sang, Range Rover từ lâu được xem là biểu tượng của sự sang trọng và khả năng vận hành địa hình. Thương hiệu thuộc tập đoàn Land Rover này nổi tiếng với triết lý thiết kế tối giản, công nghệ cao cấp cùng khả năng chinh phục nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Tại Việt Nam, dòng SUV cỡ nhỏ Range Rover Evoque luôn được xem là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng trẻ hoặc những người tìm kiếm một mẫu xe hạng sang mang phong cách thời trang. Phiên bản Range Rover Evoque 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường trong nước với giá khởi điểm từ 2,739 tỷ đồng, đi kèm nhiều nâng cấp về công nghệ, hệ thống giải trí và đặc biệt là tùy chọn động cơ plug-in hybrid có khả năng vận hành thuần điện.

So với thế hệ Evoque facelift trước đây có giá quanh mức 2,9 tỷ đồng, mức giá lần này không thay đổi nhiều, nhưng mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ của Land Rover đã được bổ sung nhiều trang bị mới đáng chú ý

Thiết kế Evoque vẫn trung thành với triết lý tối giản đặc trưng của Range Rover. Xe nổi bật với dáng SUV phong cách coupé, mui xe lơ lửng, tay nắm cửa ẩn dạng bật ra và các đường nét thân xe liền mạch. Cụm đèn LED siêu mảnh kết hợp dải đèn ban ngày DRL mang lại diện mạo hiện đại hơn

Bảng màu ngoại thất được mở rộng với nhiều lựa chọn mới. Khách hàng có thể chọn các màu như Arroios Grey, Tribeca Blue hoặc Corinthian Bronze, đi kèm tùy chọn mui xe tương phản

Evoque cũng cung cấp tới 8 thiết kế mâm hợp kim, kích thước tối đa 21 inch

Khoang nội thất Evoque 2026 tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng cong 11,4 inch chạy hệ điều hành Pivi Pro. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm sạc điện thoại không dây ở bệ trung tâm

Vật liệu nội thất hướng đến sự bền bỉ và thân thiện môi trường. Ngoài da truyền thống, khách hàng có thể chọn vải len pha Kvadrat kết hợp ghế Ultrafabrics, vật liệu nhẹ hơn da khoảng 58% và được thử nghiệm độ bền tới 60.000 chu kỳ mài mòn

Hệ thống điều hòa tích hợp công nghệ lọc không khí cao cấp. Evoque được trang bị bộ lọc bụi mịn PM2.5, kiểm soát nồng độ CO2 trong khoang xe và công nghệ nanoe X giúp giảm vi khuẩn, mùi và các tác nhân gây dị ứng

Phiên bản plug-in hybrid lần đầu xuất hiện trên Evoque tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống mạnh mẽ và khả năng chạy thuần điện tối đa 66 km theo chuẩn WLTP