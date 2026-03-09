Chia tay Xpander, chủ dàn 5 xe tự lái tiết kiệm hàng trăm triệu mỗi năm nhờ xe điện, vận hành rẻ ngang Honda Lead

Cuối năm 2025, anh Nguyễn Xuân Kết đã quyết định mua chiếc VinFast Limo Green để phục vụ công việc kinh doanh cho thuê xe tự lái. Trước đó, anh từng sử dụng các dòng xe xăng như Toyota Innova và Mitsubishi Xpander, cũng đã hiểu những thế mạnh cũng như hạn chế của xe xăng, trong sử dụng hàng ngày và trong kinh doanh.

Chuyển sang sử dụng xe điện được hơn 3 năm, anh Nguyễn Xuân Kết cũng đã có thêm nhiều trải nghiệm thực tế về chi phí, vận hành và hiệu quả kinh doanh. Anh có thể đưa ra những so sánh một cách trực quan, về khác biệt giữa hai dòng xe sử dụng hai thứ năng lượng khác nhau, nhất là trong bối cảnh kiếm tiền từ ô tô.

Anh có thể chia sẻ về quá trình sử dụng xe của mình trước đây?

Trước đó tôi đi xe xăng, đầu tiên là Innova, sau đó chuyển sang Xpander. Tôi làm dịch vụ cho thuê xe tự lái, nên hàng ngày quãng đường di chuyển trong nội thành khoảng 30km, có hôm lên tới 50km. Thỉnh thoảng tôi cũng đi xa, hành trình dài nhất là xuyên Việt.

Đến tháng 11/2025, tôi lấy chiếc Limo Green đầu tiên.

Anh Nguyễn Xuân Kết, chủ dàn xe điện dịch vụ.

Khi còn dùng xe xăng, chi phí vận hành mỗi tháng của anh khoảng bao nhiêu? Và khi chuyển sang xe điện thì thay đổi thế nào?

Trung bình, chi phí “nuôi” một chiếc Xpander sẽ tốn khoảng 4,5 triệu, cho tới 5 triệu đồng một tháng. Tôi đi làm, đón con với quãng đường lên tới 50 km một ngày. Trong một tuần, tôi đổ khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu đồng tiền xăng. Đó là tôi đã tính cả xăng về quê, đi chơi và … tắc đường.

Từ khi chuyển sang xe điện, tôi chỉ mất mỗi tiền bảo dưỡng thôi. Xe điện hiện nay miễn phí năng lượng nên ngoài tiền bảo dưỡng, tôi có tốn thêm gì đâu! Ngoài ra, tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá tiền đỗ xe. Ví dụ như với trung tâm thương mại, ngày xưa cũng phải mất khoảng 10.000 đồng cho mỗi tiếng gửi xe đấy, nhưng bây giờ được hưởng chính sách gửi miễn phí trong vòng 5 tiếng với dòng xe điện.

Điều gì khiến anh quyết định chuyển sang xe điện?

Có 3 lý do chính.

Điều đầu tiên liên quan đến công việc. Tôi làm dịch vụ cho thuê xe tự lái nên phải đi lại nhiều, nên chi phí nhiên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Thứ hai là hệ sinh thái tiện ích. Khách hàng của tôi ở các khu đô thị Vingroup rất nhiều, mà các hệ thống các trung tâm thương mại Vincom thì luôn có chính sách tốt cho xe điện.

Tiếp nữa là yếu tố bảo dưỡng và bảo hành. Với xe xăng, số đại lý bảo dưỡng hạn chế mà lại thường chuyên một dòng xe. Còn với dòng xe điện nội địa này, thì mình có thể bảo dưỡng ở nhiều nơi, bất kể là Hà Đông hay Long biên cũng đều giống nhau hết, nhờ đó địa điểm bảo dưỡng được đa dạng hơn. Với xe xăng, mình lại phải đi tìm xem đại lý nó ở đâu, bảo dưỡng như thế nào, không được nhiều và phủ rộng như xe điện.

Việc sạc pin có gây bất tiện cho cuộc sống và công việc của anh không?

Thực ra thì không phiền toái đâu. Ngày xưa tôi dùng VF5 thì sạc chậm, nhưng giờ tốc độ sạc của Limo Green khác nhiều lắm. Uống chưa hết cốc cà phê đã phải ra lấy xe, khi mà sạc từ 10% đến 80 % chỉ mất hơn 30 phút. Nhiều khi tôi thấy đi tìm điểm đổ xăng còn bất tiện hơn.

Không chỉ ở Hà Nội, ở tỉnh cũng vậy. Quê tôi ở Hải Phòng, việc sạc xe đơn giản lắm. Mật độ xe ở tỉnh ít hơn, mà các đơn vị của V-Green cũng cung cấp nhiều trụ sạc lắm. Chỉ cần bật app, tôi có thể tìm ngay điểm sạc xe điện gần nhất.

Tính ra tôi cũng đã sử dụng xe điện được hơn 3 năm rồi. Thực tế mà nói, tôi chỉ thấy bất tiện vào những ngày cao điểm như ngày Tết, khi rất đông người sạc ở cùng một điểm, nhất là khi nhiều người muốn đi xa nên họ muốn sạc pin lên 100%. Trong trường hợp này, người dùng xe điện sẽ phải lưu tâm tới việc di chuyển ra các điểm sạc xa hơn.

Ví dụ, tôi hay sạc ở GO Thăng Long, nhưng vì chỗ này ít trụ sạc, tôi sẽ phải chạy xe xuống Vinhomes Smart City để sạc vào những ngày cao điểm. Nhưng việc điều phối này chỉ những lúc cao điểm thôi.

Dùng xe điện hiện nay cũng rất tối ưu cho chi phí vận hành, tính ra còn rẻ hơn chiếc xe Lead của vợ tôi, kể cả tính theo giá điện không được ưu đãi. Đi khoảng hơn 300 km, tính ra tiền điện mất có hơn trăm nghìn, không đáng kể. Nếu bây giờ đổ xăng chiếc Xpander để đi chơi xa, thì cũng phải mất cả triệu đồng rồi.

Ngày trước đi xe xăng, tôi cứ phải tính toán kỹ càng. Còn bây giờ đôi lúc hứng lên mình có thể đi Mộc Châu, đi Sapa chơi ngay, chẳng có vấn đề gì cần phải suy nghĩ cả.

Theo anh, trong mảng cho thuê xe tự lái, xe điện mang lại lợi thế gì?

Với xe xăng, cái nguy hiểm nhất đó là việc thay phụ tùng và phụ kiện. Trước đây, tôi liên tục phải kiểm tra đồ đạc, rồi định vị xem xe ở đâu, liệu nắp capo có bị mở hay không. Hiện nay xe điện thì nó giải quyết được hết vấn đề, đồ trên xe không tháo dễ dàng được, vì tháo là lỗi cả hệ thống ngay.

Thứ hai là xe có sẵn định vị, khiến việc quản trị dịch vụ và công việc rất đơn giản. Còn với xe xăng, tôi mất nhiều thời gian và trí lực để vận hành và quản trị .

Mở nắp capo, ý anh là việc “luộc” đồ, tráo đồ từ xe này qua xe khác? Anh đối phó với tình huống này như thế nào?

Khi xe người ta ngập nước hay xuống cấp, người ta tháo đồ trên xe tôi để dùng cho xe họ. Khi mới trả, xe vẫn chạy được nhưng vì đồ không chuẩn nên xe sớm gặp trục trặc. Từ điều hòa, cảm biến, rồi IC, … nhiều thứ có thể bị tráo lắm.

Sau này, tôi đã phải cài thiết bị cảnh báo, khách cứ bật nắp capo bật là tôi biết, và gọi điện cho họ ngay. Thuê xe được có khoảng 600.000-700.000 đồng/ngày , mà khách cứ tráo đồ để tôi mất tiền triệu thì có mà lỗ nặng

Trước khi dùng Limogreen, anh đã từng đi VF5 trong 3 năm. Vậy phí bảo dưỡng trong 3 năm so với chi phí bảo dưỡng của một chiếc xe xăng mới tinh, khác nhau như thế nào?

Nó cơ bản như một cái xe Lead, chi phí bảo dưỡng của nó rất thấp, chỉ vài trăm nghìn đồng sau hơn một vạn cây. Vòng cua của xe nhỏ nên phụ nữ lái rất dễ. Thế nên lớp trẻ bây giờ chuộng mua VF3, còn dân công sở thích mua VF5 đấy.

Còn với gia đình tôi hay đi về quê, thường chở nhiều đồ nên tôi đổi sang xe 7 chỗ cho rộng rãi. Hiện tại mình đang quản lý 4 con Limo, và dự định mua thêm 3 chiếc bản gia đình.

Ngày xưa với xe xăng, chiếc Xpander của tôi chạy tới mốc 5000km là phải bảo dưỡng định kỳ, mất cả triệu đồng. Mỗi tháng thì tiêu trung bình 8 triệu cho tiền “nuôi” xe. Đấy là còn chưa bao gồm hao mòn xe, xe cũ mất giá, … Nếu không giữ , chi phí hao mòn sẽ rất lớn. Thế mới thấy, đi xe điện một năm là tôi tiết kiệm được cả trăm triệu.

Trừ hai bản VF8 và VF9, tôi đã đi hầu hết các dòng VinFast. Cá nhân tôi thấy Limo Green phù hợp nhất với gia đình Việt. Thứ nhất là tầm giá, thứ hai là vận hành, thứ ba là chi phí và thứ tư là sạc và thứ năm là không lỗi vặt. Tuyệt nhiên mình không thấy Limo nằm đường, và như mọi người thấy, hầu như tất cả diễn đàn không thấy tin Limo nằm đường. Còn những lỗi vặt như là lock chìa khóa hay là hạ kính, thì chạy phần mềm là hết.

Với thang điểm 10, anh chấm Limo Green thế nào? Anh yêu thích nhất điểm gì của chiếc xe này?

Tôi nghĩ là nó đạt khoảng tầm 8-9 điểm rồi, nếu xét về phương diện vận hành và tối ưu cho gia đình. Điểm tôi yêu thích nhất là cái cảm giác nhẹ nhàng mà xe mang lại cho người lái. Tôi đi cả ngày không sao, mà đi xuyên Việt được vì đường xa mà không bị mệt.

Lại nói về chuyến xuyên Việt, trong quá trình việc anh tìm trạm sạc hay là việc phân phối quãng đường, có bao giờ anh bị cảm giác lo nơm nớp rằng xe sắp hết pin, mình phải có cứu hộ không?

Không, với VF5 ngày xưa mới vậy thôi. Còn bây giờ, nhờ cũng có trải nghiệm rồi nên tôi cân đối được việc sạc và di chuyển. Cứ khoảng 200km hoặc 300km, tôi lại xuống nghỉ 1 lần, mà các điểm du lịch đều có trạm sạc hết rồi. Mà thường, người ta cũng xuống điểm du lịch chơi chứ cũng hiếm khi xuống điểm lạ. Giai đoạn mấy năm trước thì còn thiếu trạm sạc chứ bây giờ hầu như không thiếu nữa.

Ngay cả đi Hà Giang bây giờ, chỉ thiếu trạm và phải xếp lốp chờ trong các dịp cao điểm như Tết. Khách dồn lên quá đông , đến quán ăn còn không tải được huống gì trạm sạc điện. Đi đường núi thì xe sẽ tốn pin hơn, điều đó lại càng khiến số xe chờ sạc tăng, nên muốn đi thì phải tính điểm sạc trước. Còn với các điểm du lịch lớn, thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì.

Từ Đà Nẵng trở vào, thời tiết rất nóng nhưng các điểm dừng nghỉ để sạc điện, các dịch vụ rất tiện nghi. Đêm đến, tôi thích ngủ ở biển còn lũ trẻ vẫn thích vẫn ngủ điều hòa, may mắn thay chế độ cắm trại của xe điện có thể giải quyết vấn đề đặc thù này. Có lần đi công tác, gặp ngày lễ nên giá phòng rất đắt, tôi đã có thể ngủ ngoài xe với điều hòa bật cả đêm, bật chế độ cắm trại mà ngủ qua đêm bình thường.

Trong khi đó, nóng như mùa hè Hà Nội mà đỗ xe ngoài trời, nếu không bật điều hòa thì không thở được, nóng và ngột ngạt lắm. Ngày xưa đi xe xăng, lúc nào tôi cũng phải cân đối thời điểm bật điều hòa khi đỗ xe lâu, rất tốn tiền mà lại hại xe.

Đây chính là lý do tại sao các đội xe dịch vụ chuyển dần sang xe điện hết. Những tài xế chạy dịch vụ vẫn dùng xe xăng, mà anh thấy suốt ngày gác chân và hạ kính xuống ấy, họ đang tiếc tiền và lo hại xe đó. Mùa hè nếu chạy dịch vụ mà không dùng xe điện thì quả là gian nan. Tắt điều hòa lúc đỗ để tiết kiệm chi phí dẫn tới xe nó hôi mù, nồm xe rồi xe lại bắt bụi.

Nói về chuyện thuê xe tự lái, khách cũng thích xe điện hơn xe xăng. Cùng một chi phí bỏ ra cho việc thuê xe, nhưng họ thoải mái hơn về hiệu quả năng lượng, tối ưu trải nghiệm, và mát mẻ suốt hành trình. Cứ đến mùa hè, khách hàng đều thuê “sạch” xe điện.

Để vận hành một chiếc xe, thì chi phí nhiên liệu chiếm 35%. Việc chuyển sang từ xăng sang điện thì giúp tiết kiệm khoảng 35%. Về phần hao mòn và mất giá, tôi thấy xe VinFast giữ giá lắm.

Với chiếc Xpander của tôi ngày xưa, mỗi tháng gia đình phải bỏ ra ít nhất 8 triệu đồng tiền vận hành, thì xe điện chỉ tầm 1-2 triệu đồng thôi. Là một người kinh doanh cho thuê xe tự lái với 5 chiếc xe, mỗi năm mình có thể tiết kiệm được 300-400 triệu đồng.

Tôi quen một ông anh ở Ninh Bình làm dịch vụ xe ghép. Đội của anh ấy có 4 xe, cũng lấy cùng thời điểm như tôi, mà đã có xe chạy được trên dưới 4 vạn kilomet rồi. Cứ tạm tính là thu được 5.000 đồng/km đi, vậy là mỗi xe cũng thu về được gần 200 triệu đồng. Quả thực ấn tượng, anh em xe ghép đúng là vô địch khi có xe điện trong tay. Tôi cũng thấy chưa con ghép nào có thể vượt qua Limo green cả.

Quan trọng nhất là tôi không thấy nó nằm đường bao giờ cả. Chạy hơn 4 vạn mà người ta còn chưa phải bảo hành lần nào, thậm chí chưa phải chạy lại phần mềm luôn. Còn xe của mình thì phải chạy lại phần mềm một lần vì lỗi hạ kính, cũng chỉ có lần đấy thôi.

Điều tôi quan tâm nhất là chi phí năng lượng và bảo dưỡng bảo hành, phí thay đồ cũng phải hợp lý. Hiện thị trường cũng có thêm các dòng xe Trung Quốc, nhiều chính sách cũng hấp dẫn đấy, nhưng tôi không lường trước được câu chuyện bảo dưỡng, liệu có thể thay đồ ở đâu?

Va quệt, hỏng hóc là chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bạn mình cũng có nhiều người dùng xe Trung Quốc. Đầu tiên họ nghĩ đơn giản là mua trải nghiệm. Nhưng về sau thì lại đau đầu vì bảo dưỡng. Lượng xe đang lưu hành không lớn, nên các gara nhập phụ tùng về không nhiều. Một chiếc xe chứa hàng trăm phụ tùng, làm sao mà gom trong kho sẵn được nếu số lượng bán ra ít ỏi?

Muốn thay đồ thì phải đặt từ nước ngoài về, chờ đợi rất lâu. Là người mua xe để kinh doanh, mình luôn phải nghĩ tới công tác sửa chữa, sửa trong bao lâu, đồ thay như thế nào. Ví dụ như tháng Tết là tháng làm ăn, mà chờ phụ tùng sửa chữa cả tháng thì cũng là vấn đề rất lớn, sẽ gây thâm hụt rất lớn.