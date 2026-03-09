Chiếc iPhone mới lên kệ ở Việt Nam, đáng mua nhất hiện tại: Rẻ hơn iPhone 17 đến 6 triệu, chip A19, RAM 8GB

Apple vừa chính thức trình làng chiếc iPhone 17e cách đây vài ngày. Đây là lựa chọn mới nhất của "Táo khuyết" để người dùng dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái iPhone với mức giá phải chăng. Dù chỉ là một bản cập nhật nhẹ so với iPhone 16e, nhưng mọi chuyện trở nên thú vị hơn hẳn khi chúng ta đặt mẫu máy này lên bàn cân so sánh với iPhone 17.

Điểm đáng chú ý đầu tiên là iPhone 17e sở hữu cùng con chip Apple A19 mạnh mẽ tương tự mẫu iPhone 17 có giá 24 triệu. Chưa dừng lại ở đó, máy cũng có mức dung lượng bộ nhớ trong khởi điểm từ 256 GB và hỗ trợ sạc MagSafe. Những nâng cấp này đã gia tăng đáng kể giá trị cho dòng iPhone giá rẻ của hãng.

Thực tế này không khỏi khiến chúng ta tự đặt câu hỏi: Liệu iPhone 17e giá 18 triệu có phải là chiếc iPhone mà đa số người dùng nên lựa chọn lúc này? Và lý do gì để chúng ta phải bỏ thêm số tiền chênh lệch 6 triệu chỉ để đổi lấy chiếc iPhone 17?

iPhone 17e sở hữu yếu tố cốt lõi: Hiệu năng đỉnh cao

Tương tự cách iPhone 16e từng dùng chung chipset với iPhone 16, iPhone 17e năm nay cũng được trang bị bộ vi xử lý cung cấp sức mạnh cho các model flagship hiện tại. Khác biệt nhỏ duy nhất nằm ở việc các dòng "e" thường bị cắt giảm một nhân GPU.

Dựa trên kết quả đo hiệu năng khi so sánh thế hệ tiền nhiệm, có thể khẳng định rằng sẽ không có sự chênh lệch đáng kể về mặt hiệu suất giữa iPhone 17e và iPhone 17. Điều này đồng nghĩa với việc, trong hầu hết các tác vụ, chiếc iPhone giá 18 triệu sẽ cho cảm giác mượt mà và nhanh nhạy không kém gì phiên bản 24 triệu.

Thật khó để diễn tả hết sự "bất thường" theo hướng tích cực này trong phân khúc giá. Một chiếc điện thoại chưa đến 20 triệu mang trong mình con chip flagship đời mới nhất của Apple cùng bộ nhớ 256 GB là một đối thủ cực kỳ đáng gờm, không chỉ trong nội bộ Apple mà còn trên toàn bộ thị trường smartphone nói chung.

Nói cách khác, bạn không hề mua một chiếc "iPhone giá rẻ" theo nghĩa cắt giảm sức mạnh. Bạn đang sở hữu một chiếc iPhone đầy quyền năng, chỉ là lược bỏ đi một vài tính năng phụ trợ mà thôi, trang Phone Arena nhận định.

iPhone 17 vẫn thắng thế về chất lượng hiển thị

Tất nhiên, Apple vẫn cần những lý do thuyết phục để duy trì khoảng cách giá 6 triệu giữa hai thiết bị. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở màn hình.

iPhone 17 sở hữu màn hình OLED 6,3 inch lớn hơn, đi kèm công nghệ ProMotion cho phép tần số quét đạt mức 120 Hz. Đây chính là yếu tố tạo nên sự mượt mà khi bạn lướt mạng xã hội cũng như độ phản hồi tức thì của giao diện.

Trong khi đó, iPhone 17e vẫn trung thành với màn hình OLED 6,1 inch nhỏ hơn một chút và tần số quét cố định ở mức 60 Hz. Nếu bạn nâng cấp từ một chiếc iPhone đời cũ không có ProMotion, bạn sẽ thấy hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu đã quen sử dụng các dòng máy có màn hình 120 Hz, việc quay lại 60 Hz sẽ đem lại cảm giác khá hụt hẫng.

Độ sáng cũng là một lợi thế rõ rệt của iPhone 17. Màn hình của máy có thể đạt độ sáng tối đa lên tới 3.000 nits, trong khi iPhone 17e chỉ dừng lại ở mức khoảng 1.200 nits. Điều này giúp iPhone 17 hiển thị rõ nét hơn hẳn khi sử dụng ngoài trời dưới ánh nắng gắt. Mức 1.200 nits của iPhone 17e chỉ vừa đủ để người dùng nhìn thấy nội dung trong điều kiện tương tự.

Ngoài ra, iPhone 17 còn sở hữu các tính năng hiển thị cao cấp như Always-On Display (Màn hình luôn bật) và Dynamic Island. iPhone 17e đã lỡ hẹn với hai tính năng này và tiếp tục sử dụng thiết kế "tai thỏ" truyền thống. Khác với độ sáng hay tần số quét, đây không được coi là những thiếu sót quá lớn.

Dù vậy, khi gộp chung lại, những khác biệt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng hàng ngày. Liệu chúng có đáng giá với số tiền 6 triệu hay không? Câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn có thường xuyên dùng điện thoại dưới nắng hay bạn nhạy cảm đến mức nào với độ mượt của màn hình.

Camera: Một hay hai?

Hệ thống camera là một khu vực khác mà iPhone 17 duy trì ưu thế.

iPhone 17e trang bị camera đơn 48 MP ở mặt sau với tiêu cự 26 mm quen thuộc và khẩu độ f/1.6. Nhìn từ những gì 16e đã thể hiện, có thể tin rằng c 17e vẫn sẽ cho ra những bức ảnh xuất sắc, đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu nhiếp ảnh của người dùng phổ thông.

Trong khi đó, iPhone 17 được bổ sung camera thứ hai: một ống kính góc siêu rộng 48 MP. Camera phụ này giúp tăng tính linh hoạt, cho phép bạn thu lại nhiều chi tiết hơn trong một khung hình nhờ góc nhìn rộng. Nó đặc biệt hữu dụng khi bạn chụp ảnh trong không gian hẹp hoặc muốn thu trọn vẻ hùng vĩ của một phong cảnh thiên nhiên.

Tuy nhiên, bạn cần tự hỏi bản thân xem liệu mình có thực sự dùng đến camera góc rộng thường xuyên hay không. Có những người hiếm khi chuyển sang ống kính này. Nếu camera thứ hai là ống kính tele (chụp xa) thay vì góc rộng, có lẽ sẽ cần thiết hơn.

Camera trước trên iPhone 17 cũng tốt hơn với cảm biến 18 MP mới, hỗ trợ tính năng Center Stage giúp selfie góc rộng hơn và tự động căn chỉnh khung hình thông minh khi gọi video. Khá thú vị, nhưng chắc chắn không phải là tính năng "phải có" bằng mọi giá.

Thời lượng pin tương đồng, nhưng tốc độ sạc là câu chuyện khác

Thật thú vị khi iPhone 17e có thể sở hữu thời lượng pin tương đương với iPhone 17.

Các bài kiểm tra pin trên iPhone 16e và iPhone 16 năm ngoái cho thấy mức chênh lệch chỉ khoảng 15 phút - một kết quả có phần "muối mặt" cho dòng flagship. Thậm chí, khoảng cách giữa iPhone 17 và 16e còn được thu hẹp hơn nữa, chỉ còn 9 phút.

Tuy nhiên, tốc độ sạc mới là nơi iPhone 17 khẳng định đẳng cấp "Pro" của mình. Máy hỗ trợ sạc có dây lên đến 40W và sạc không dây MagSafe 25W. Trong khi đó, iPhone 17e bị giới hạn ở mức 20W sạc dây và 15W MagSafe (tương tự các dòng iPhone flagship đời cũ).

Vì vậy, dù có thời lượng sử dụng tương đương, iPhone 17 chắc chắn sẽ nạp đầy năng lượng nhanh hơn nhiều.

Câu hỏi đặt ra: 6 triệu thực chất mua được những gì?

Khi đặt hai chiếc điện thoại cạnh nhau, có nhiều điểm khác biệt, nhưng đa phần trong số đó không quá quan trọng với số đông.

iPhone 17 mang lại cho bạn:

- Màn hình 120 Hz sáng hơn.

- Dynamic Island và Always-On Display.

- Tốc độ sạc dây và không dây nhanh hơn.

- Thêm một camera góc siêu rộng.

- Camera selfie chất lượng hơn một chút.

- Nút Điều khiển Camera (Camera Control) — thứ mà thực tế ít khi được dùng tới.

Trong khi đó, iPhone 17e vẫn mang lại:

- Cùng chip xử lý Apple A19.

- Cùng dung lượng RAM 8 GB.

- Cùng bộ nhớ khởi điểm 256 GB.

- Hỗ trợ MagSafe.

- Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.

- Mức giá khởi điểm 18 triệu, rẻ hơn rất nhiều.

Với nhiều người mua, đặc biệt là những ai đang nâng cấp từ các dòng iPhone cũ, trải nghiệm giữa hai thiết bị này sẽ cho cảm giác tương đồng đến ngạc nhiên. Ứng dụng chạy nhanh như nhau, giao diện mượt mà như nhau, ảnh chụp vẫn đẹp xuất sắc, mà bạn lại tiết kiệm được tới 6 triệu. Vì vậy, lời khuyên là hãy cân nhắc thật kỹ iPhone 17e trước khi quyết định xuống tiền cho iPhone 17.

Có vẻ như Apple đã vô tình tạo ra một "món hời" còn hấp dẫn hơn cả chính chiếc iPhone 17 tiêu chuẩn.

iPhone 17 có thể coi là mẫu iPhone tiêu chuẩn hoàn thiện nhất mà Apple từng sản xuất trong nhiều năm qua, và nó rất đáng mua khi mới ra mắt nhờ sự cân bằng giữa giá cả và tính năng. Thế nhưng, sự xuất hiện của iPhone 17e đang đe dọa trực tiếp vị thế đó.