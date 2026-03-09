Bỏ tiền túi mua 44 smartphone Trung Quốc, reviewer phát hiện tất cả đều hack điểm benchmark, chỉ có iPhone là thật

Kênh review nổi tiếng Trung Quốc Geekerwan vừa tạo ra một cơn địa chấn khi công bố video bóc trần thủ đoạn gian lận của các hãng smartphone Trung Quốc. Video có tiêu đề "So sánh hiệu năng game di động: Hãng sản xuất gian lận quá điên rồ" đã phơi bày sự thật rằng hầu hết các hãng Android Trung Quốc đều can thiệp vào máy gửi cho truyền thông để tạo kết quả test đẹp hơn thực tế.

Điều đặc biệt là sau khi đăng tải, video bị gỡ khỏi Bilibili - nền tảng video lớn nhất Trung Quốc - một cách bất ngờ, khiến hàng nghìn người dùng đổ xô sang YouTube để xem và ủng hộ.

Chu Yunfei, người sáng lập Geekerwan, đã bỏ tiền túi mua 44 chiếc smartphone bán lẻ để so sánh trực tiếp với các máy review mà hãng gửi cho truyền thông. Kết quả gây sốc: ngoại trừ Apple, hầu như tất cả các hãng khác đều có sự chênh lệch hiệu năng đáng kể giữa hai loại máy.

Theo video, nhiều hãng sản xuất sử dụng chiêu trò kép "chọn lọc đặc biệt + tinh chỉnh đặc biệt". Họ chọn những mẫu chip tốt nhất, tiêu thụ điện năng thấp nhất từ lô sản xuất để làm máy review. Sau đó, họ lại can thiệp vào phần mềm để tối ưu hóa riêng cho các phần mềm benchmark và game phổ biến, khiến điểm số và hiệu năng thực tế "tốt đến mức phi thực tế".

Kết quả là người tiêu dùng mua máy bán lẻ sẽ gặp phải tình trạng giảm tốc độ khung hình (frame rate) thường xuyên và nhiệt độ máy tăng cao - hoàn toàn trái ngược với trải nghiệm mượt mà trong các video đánh giá. Một số máy bán lẻ có tốc độ khung hình thấp hơn máy review hơn 15%, và trong một số trường hợp cực đoan, tốc độ khung hình chỉ còn một nửa.

Video đưa ra ví dụ cụ thể về iQOO 15: Máy review có thể chạy game "Honkai: Star Rail" ở mức full frame trong 30 phút với hiệu năng tối ưu, nhưng máy bán lẻ chỉ kéo dài được khoảng 15 phút, và mức tiêu thụ điện năng cũng cao hơn máy review. Nubia và Red Magic cũng tương tự - mặc dù dữ liệu tốc độ khung hình gần như máy review, nhưng có khoảng cách lớn giữa mức tiêu thụ điện năng của máy bán lẻ và nhiệt độ thân máy.

Đáng chú ý, Apple là một trong số ít hãng không "tinh chỉnh đặc biệt" cho máy review. Hiệu năng của máy bán lẻ iPhone tương đương hoặc thậm chí tốt hơn máy test.

Hiện tại chỉ có thể xem được video này trên nền tảng YouTube

Chu Yunfei cũng phân tích "hiệu ứng quả cầu tuyết" của các hãng: Sau khi hãng A thực hiện tinh chỉnh đặc biệt, các hãng B và C buộc phải làm theo để không tụt hậu trong các video so sánh, tạo thành cuộc chạy đua vũ trang độc hại. Tuy nhiên, iPhone không làm điều này và vẫn nhận được sự chấp thuận lớn từ người tiêu dùng, cho thấy gian lận là không cần thiết.

Video được đăng tải vào ngày 16 tháng 2, nhưng đến ngày 22 tháng 2 đã bị gỡ khỏi Bilibili mà không có cảnh báo. Geekerwan sau đó tuyên bố họ không nhận được bất kỳ thông báo vi phạm hay giải thích chính thức nào trong suốt quá trình, video đơn giản là biến mất mà không qua thủ tục bình thường.

Hiện tại, video chỉ còn có thể xem trên YouTube, trở thành một trong số ít nền tảng trực tuyến còn lại. Điều này đã thu hút nhiều người dùng mạng đến YouTube để bày tỏ sự ủng hộ. Một số thậm chí cho biết ban đầu họ không quan tâm đến chủ đề này, nhưng lại muốn xem sau khi video bị gỡ - tạo ra hiệu ứng ngược với ý định ban đầu của hành động kiểm duyệt.

Nhiều người để lại bình luận khen ngợi video: "Với tư cách là người tiêu dùng, tôi nghĩ điều chúng ta cần nhất là loại kênh tự truyền thông dám nói sự thật và không đánh lừa người dùng vì phí quảng cáo từ các hãng sản xuất."