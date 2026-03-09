Giá xăng tăng mạnh, tài xế công nghệ ngại nhận cuốc ngắn

Ngày 8-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện các hãng taxi truyền thống như Mai Linh và Vinasun cho biết hiện vẫn chưa điều chỉnh giá cước dù giá xăng dầu đã tăng mạnh. Tuy nhiên, lãnh đạo các doanh nghiệp này thừa nhận việc tăng giá cước taxi là khó tránh khỏi nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo đại diện một hãng taxi, ban lãnh đạo công ty sẽ sớm họp để xem xét mức điều chỉnh giá cước cụ thể trong thời gian tới.

Khi được hỏi liệu việc tăng giá taxi có khiến khách hàng chuyển sang sử dụng taxi điện hoặc xe công nghệ hay không, lãnh đạo một hãng taxi truyền thống thẳng thắn: "Nếu không điều chỉnh giá trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng quá cao thì doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ nặng".

Trong khi đó, ông Đoàn Thanh Hiền, chủ xe 7 chỗ chạy hợp đồng, cho biết giá thuê xe từ TPHCM đi Vũng Tàu hoặc Tây Ninh hiện vẫn giữ ở mức khoảng 1,8 triệu đồng mỗi ngày dù chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến đi đã tăng mạnh. Nếu trước đây tiền xăng chỉ khoảng 400.000-500.000 đồng thì nay đã tăng lên 700.000-800.000 đồng. Dù vậy, ông Hiền cho biết hiện vẫn chưa thể tăng giá dịch vụ mà chỉ đề nghị khách thuê xe hỗ trợ thêm phần chi phí nhiên liệu tăng.

Các tài xế gọi xe công nghệ đang gặp áp lực lớn khi giá xăng tăng mạnh

Tương tự, anh Trần Công Tân, tài xế GrabCar, cho hay trước đây mỗi ngày anh chi khoảng 300.000 đồng tiền xăng thì hai ngày nay đã tăng lên khoảng 400.000 đồng trong khi giá cước chưa được điều chỉnh. Ngoài ra, anh và các tài xế đều chưa nhận được hỗ trợ nào từ hãng liên quan đến việc giá xăng dầu tăng cao.

Trong khi đó, anh Chu Thế Vinh, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết chi phí xăng mỗi ngày đã tăng từ khoảng 100.000 đồng lên 150.000 đồng. "50.000 đồng mỗi ngày với chúng tôi là một số tiền đáng kể. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm cho anh em tài xế nản, không muốn nhận cuốc gần" - anh Vinh chia sẻ.

Bởi, những chuyến xe quãng đường ngắn thường có cước phí thấp, trong khi tiền xăng đã tăng cao nên sau khi trừ chi phí nhiên liệu và mức chiết khấu cho ứng dụng, thu nhập thực tế của tài xế không còn bao nhiêu. Chưa kể, nhiều chuyến xe có quãng đường chở khách khá ngắn nhưng tài xế lại phải di chuyển một đoạn khá xa mới tới được điểm đón. Vì vậy, nhiều tài xế có xu hướng ưu tiên nhận cuốc đường dài để bù lại chi phí xăng dầu tăng.

Trước tình hình này, các hãng xe công nghệ như Grab và Be thông tin hãng đang tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu. Nếu tình hình không cải thiện, doanh nghiệp có thể đưa ra các giải pháp hỗ trợ đối tác tài xế, như tăng thưởng chuyên cần hoặc các chương trình gia tăng thu nhập.