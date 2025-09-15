Thương hiệu vừa bắt tay với Sơn Tùng M-TP, thì ra từng chiêu mộ toàn đại sứ khủng: Từ Hyun Bin, Jun Ji Hyun đến Ngô Lỗi, Hồ Ca

Ecovacs vừa chính thức công bố Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu tại thị trường Việt Nam cho dòng robot hút bụi thông minh. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược phủ sóng toàn cầu bằng những gương mặt đình đám, sau loạt tên tuổi đã quá quen thuộc với khán giả châu Á như Hyun Bin, Jun Ji Hyun, Ngô Lỗi hay Hồ Ca.

Ecovacs vừa chính thức công bố Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu tại thị trường Việt Nam cho dòng robot hút bụi thông minh

Trước đó, Ecovacs từng khiến cả châu Á trầm trồ khi lựa chọn dàn đại sứ toàn “tường thành visual” lẫn thực lực. Hyun Bin mang hình ảnh quý ông lịch lãm, Jun Ji Hyun nổi bật với danh xưng nữ thần màn ảnh Hàn, Hồ Ca là nam thần gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ còn Ngô Lỗi đại diện cho thế hệ trẻ tài năng, đang lên như diều gặp gió. Thương hiệu cũng từ bắt tay cùng Michael Ballack, cựu danh thủ huyền thoại người Đức, để khẳng định độ phủ sóng toàn cầu.

Tài tử Hồ Ca

Nam thần Hyun Bin

Tình đầu quốc dân Jun Ji Hyun

Michael Ballack, cựu danh thủ huyền thoại người Đức

Sao nam Ngô Lỗi cũng có mặt trong danh sách

Giờ đây, việc bổ sung Sơn Tùng M-TP vào danh sách cho thấy Ecovacs đang đặc biệt coi trọng thị trường Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ gốc Thái Bình (Hưng Yên sau sáp nhập) vẫn duy trì vị thế top đầu khi luôn lọt vào nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Mỗi hoạt độngsản phẩm âm nhạc của anh đều tạo ra hiệu ứng bùng nổ, kéo theo lượng fan trung thành đông đảo, góp phần biến mọi chiến dịch hợp tác trở nên “viral” ngay lập tức.

Không chỉ đơn thuần là đại sứ thương hiệu, sự kết hợp này còn mở ra một thông điệp: Ecovacs không ngại lựa chọn những gương mặt dám khác biệt, đại diện cho thế hệ trẻ châu Á đầy sáng tạo. Với Sơn Tùng, hình ảnh nam ca sĩ tiên phong trong âm nhạc, phong cách sống và thời trang sẽ đồng điệu cùng triết lý “hiện đại - thông minh - dẫn đầu” mà Ecovacs theo đuổi.

Sơn Tùng M-TP

Ngay khi tin tức được công bố, cộng đồng mạng đã “bùng nổ”. Fan Sơn Tùng M-TP đã phấn khích khoe visual “chất lừ” của idol khi đứng cùng loạt ngôi sao quốc tế. Nhiều bình luận còn khẳng định đây là minh chứng rõ ràng cho vị thế của anh trong khu vực: Từ âm nhạc, thời trang đến thương hiệu, Sơn Tùng M-TP luôn góp mặt ở “chiếu trên”.

Có thể nói, cú bắt tay với Sơn Tùng M-TP không chỉ giúp Ecovacs tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng Việt mà còn góp phần củng cố hình ảnh thương hiệu “chịu chơi”, luôn đi cùng những gương mặt dẫn đầu xu hướng. Trong bối cảnh thị trường robot hút bụi ngày càng cạnh tranh, việc sở hữu một dàn đại sứ hạng A trải khắp châu Á chính là lợi thế lớn để Ecovacs khẳng định độ uy tín và sức hút của mình.