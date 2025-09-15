City, Stargazer, Xpander, Vios hay VF 5 là Xe Gia đình của năm, hạng dưới 600 triệu?

Với chủ đề “Vươn mình Bứt tốc”, Car Choice Awards (CCA) 2025 có 11 hạng mục giải thưởng nhằm tôn vinh những mẫu xe tiêu biểu theo từng nhu cầu sử dụng. Trong đó, hạng mục dành cho xe gia đình được phân tách theo từng mức giá, phản ánh đúng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Ở nhóm “Xe Gia đình của năm - Hạng dưới 600 triệu đồng”, Hội đồng Thẩm định chuyên môn đã tiến hành chấm điểm và chọn ra 5 đại diện nổi bật nhất, gồm Honda City, Hyundai Stargazer, Mitsubishi Xpander, Toyota Vios và VinFast VF 5 (danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để đảm bảo tính công bằng).

5 cái tên này đại diện cho bức tranh phong phú của phân khúc phổ thông, nơi người dùng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn, từ sedan đô thị, MPV rộng rãi cho tới xe điện. Điểm chung của các mẫu xe này là giá bán vừa tầm số đông, chi phí sử dụng thấp mà vẫn có khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu di chuyển của gia đình.

Honda City

Honda City là mẫu sedan hạng B, có kích thước 4.553 x 1.748 x 1.467 mm, trục cơ sở 2.600 mm, không gian bên trong rộng rãi hơn nhiều đối thủ. Hàng ghế sau thoải mái cho 2-3 người lớn với khoảng để chân rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu gia đình.

Động cơ 1.5L i-VTEC DOHC công suất 119 mã lực kết hợp hộp số CVT mượt mà. Xe tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 5,6 lít/100 km hỗn hợp.

Trang bị đáng chú ý gồm có màn hình 8 inch hỗ trợ CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, âm thanh 8 loa và khởi động từ xa, cùng gói an toàn Honda Sensing với phanh khẩn cấp, giữ làn và ga tự động thích ứng…

Với giá bán 499-569 triệu đồng, City phù hợp cho gia đình trẻ cần một chiếc xe vừa phục vụ di chuyển hằng ngày vừa mang lại cảm giác lái thú vị.

Hyundai Stargazer

Stargazer là mẫu MPV của Hyundai, dài 4.460 mm, rộng 1.780 mm, trục cơ sở 2.780 mm. Xe có thiết kế khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Một số điểm nhấn thực dụng có trần cao và khoang hành khách rộng rãi, tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ giúp linh hoạt cho từng nhu cầu.

Xe sử dụng động cơ 1.5L Smartstream công suất 115 mã lực, hộp số CVT, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng hơn 6 lít/100 km.

Nội thất trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay không dây, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau. Bản cao cấp còn có gói an toàn SmartSense gồm phanh khẩn cấp, giữ làn, cảnh báo điểm mù…

Giá bán từ 489-599 triệu đồng, Stargazer mang lại nhiều tiện ích so với trong phân khúc, hướng đến gia đình trẻ hiện đại cần một chiếc MPV nhỏ gọn nhưng đầy đủ công nghệ.

Mitsubishi Xpander

Xpander nhiều năm liền là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam nhờ sự thực dụng. Kích thước dài 4.595 mm, trục cơ sở 2.775 mm và khoảng sáng gầm 220 mm giúp xe rộng rãi, linh hoạt và thích hợp với điều kiện đường sá Việt Nam.

Xe được trang bị động cơ 1.5L MIVEC công suất 104 mã lực, hộp số sàn hoặc tự động 4 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu từ khoảng gần 6 lít/100 km.

Bên trong, khoang cabin 7 chỗ với ghế gập linh hoạt, màn hình giải trí 9 inch, điều hòa 2 dàn lạnh, nhiều hộc để đồ tiện lợi. Thiết kế thực dụng, tối ưu không gian của Mitsubishi giúp cả 3 hàng ghế của xe đều có thể phù hợp cho người lớn.

Giá bán từ 555-658 triệu đồng cho biến thể thông thường và 698 triệu đồng cho biến thể Cross khiến Xpander trở thành lựa chọn dễ tiếp cận cho gia đình đông người, cần một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm và dễ sử dụng.

Toyota Vios

Giống như Xpander ở phân khúc MPV thì Toyota Vios luôn giữ vị thế top doanh số phân khúc sedan. Xe có kích thước 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, trục cơ sở 2.620 mm, vừa cho gia đình 5 thành viên. Khoang hành lý 478 lít đáp ứng đủ nhu cầu chở đồ cho gia đình trong các chuyến đi dài.

Trang bị động cơ 1.5L, công suất 107 mã lực, hộp số CVT, Vios tiêu hao nhiên liệu chỉ từ khoảng gần 5 lít/100 km. Trang bị an toàn gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Gói Toyota Safety Sense theo xe có cảnh báo va chạm sớm và lệch làn đường.

Giá bán của xe dao động 458-545 triệu đồng. Với lợi thế thương hiệu Toyota, mạng lưới đại lý phủ rộng khắp và chi phí bảo dưỡng thấp, Vios tiếp tục là lựa chọn “an toàn” cho gia đình lần đầu mua xe.

VinFast VF 5

VinFast VF 5 là mẫu xe điện cỡ A đầu tiên tại Việt Nam. Xe có kích thước 3.965 x 1.720 x 1.580 mm, trục cơ sở 2.514 mm cùng thiết kế kiểu crossover, nhỏ gọn để xoay trở trong phố nhưng vẫn đủ không gian cho một gia đình trẻ khoảng 3-4 thành viên.

Động cơ điện cho công suất 100 kW, pin lithium-ion dung lượng 37,23 kWh giúp xe di chuyển khoảng 300 km mỗi lần sạc. Khả năng sạc nhanh 30 phút đạt 70% dung lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị. Xe có thể cắm sạc tại trạm sạc hoặc tại nhà.

Nội thất được trang bị màn hình giải trí 8 inch, hỗ trợ CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động và loạt tính năng kết nối thông minh với điện thoại.

Với giá bán 529 triệu đồng (kèm pin), cùng chính sách sạc miễn phí, VF 5 mang lại chi phí vận hành cực kỳ tiết kiệm. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho gia đình đô thị muốn sử dụng xe xanh và không phải lo lắng về chi phí vận hành, bảo dưỡng.

