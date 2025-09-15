Hé lộ chi phí sửa iPhone Air: Thay màn hơn 8,6 triệu đồng, hỏng nặng sửa gần bằng giá máy

Ngay khi mở đặt trước iPhone Air, Apple đã công bố chi tiết mức phí sửa chữa dành cho mẫu máy này nếu không còn trong thời hạn bảo hành. Thông tin được đăng tải trên trang hỗ trợ chính thức của Apple, bao gồm các hạng mục phổ biến như thay màn hình, thay mặt lưng hay thay pin.

Theo bảng giá, chi phí sửa chữa cụ thể như sau: thay màn hình bị nứt (mặt trước) là 329 USD (tương đương khoảng 8,7 triệu đồng), thay mặt lưng kính là 159 USD (khoảng 4,2 triệu đồng), thay cả màn hình và mặt lưng là 419 USD (khoảng 11,1 triệu đồng). Trường hợp thay pin có giá 119 USD (khoảng 3,1 triệu đồng), thay camera sau là 169 USD (khoảng 4,5 triệu đồng). Đáng chú ý, với các hư hỏng khác, Apple tính phí 699 USD (tương đương khoảng 18,5 triệu đồng) - gần bằng mức giá mua mới iPhone Air (999 USD).

Mức giá này gần như tương đồng với các dòng iPhone trước đó, cho thấy việc sửa chữa iPhone tại Apple Store vẫn luôn là khoản chi không hề nhỏ. Trong khi đó, nếu lựa chọn AppleCare+, người dùng chỉ phải trả từ 29 đến 99 USD cho hầu hết hạng mục, riêng thay pin nhiều trường hợp còn được miễn phí.

AppleCare+ cho iPhone Air có giá 13,99 USD/tháng hoặc 139,99 USD/năm, bao gồm cả quyền lợi bảo hiểm mất cắp và thất lạc. Ngoài ra, gói AppleCare One giá 19,99 USD/tháng có thể áp dụng cho tối đa ba thiết bị Apple.

iPhone Air hiện đã cho đặt trước và sẽ chính thức bán ra vào ngày 19/9 cùng với bộ ba iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Giá bán niêm yết của iPhone Air tại thị trường Việt Nam là 31,99 triệu đồng, tham khảo tại gian hàng chính hãng Apple Flagship Store trên Shopee Mall và Lazada Mall.