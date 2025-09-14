Checklist "bất bại" cho V.I.P đu concert G-Dragon: Không cần máy ảnh xịn, 5 món đồ biến iPhone của bạn thành máy quay trăm triệu

G-Dragon chính thức xác nhận mang World Tour Übermensch đến Hà Nội vào ngày 8/11 tới. Đây là một tin vui đặc biệt khiến VIP và FAM đứng ngồi không yên bởi lẽ concert của G-Dragon tại Việt Nam là sự kiện mà bất kỳ V.I.P nào cũng muốn lưu giữ từng khoảnh khắc.

Khoảnh khắc G-Dragon biểu diễn dưới mưa tại Việt Nam (Ảnh: VPBank)

Ai cũng muốn quay fancam ghi lại kỷ niệm với thần tượng, lan tỏa những màn trình diễn đỉnh cao của idol nhưng ở giữa biển người đông đúc, ánh sáng sân khấu phức tạp và khoảng cách xa, việc có được một video chất lượng bằng smartphone là một thử thách thực sự.

Đừng quá lo lắng! Chỉ cần trang bị thêm những phụ kiện sau, chiếc smartphone của bạn sẽ trở thành một cỗ máy tác nghiệp không thua kém gì máy quay chuyên nghiệp.

Gimbal chống rung cho điện thoại

Đây là "vũ khí" tối thượng và quan trọng nhất. Dù tay bạn có run lên vì phấn khích hay bị xô đẩy giữa đám đông, gimbal sẽ giữ cho mọi cảnh quay mượt mà, ổn định như một thước phim điện ảnh. Thay vì những video "động đất", bạn sẽ có được những fancam chuyên nghiệp, bắt trọn từng bước nhảy uyển chuyển của G-Dragon.

Nơi mua: Shopee

Ống kính tele kẹp ngoài

Zoom kỹ thuật số trên điện thoại sẽ khiến hình ảnh vỡ nét thảm họa. Với ống kính tele quang học, dù bạn ngồi ở khán đài xa nhất, bạn vẫn có thể quay được cận cảnh gương mặt, biểu cảm và chi tiết trang phục của thần tượng một cách sắc nét.

Dù bạn ngồi ở bất kỳ vị trí nào, ống kính tele sẽ là "cánh tay nối dài" giúp bạn zoom vào sân khấu mà không làm vỡ nét hình ảnh. Với các tùy chọn zoom quang học 32x hay thậm chí 40x, bạn có thể ghi lại cận cảnh biểu cảm, trang phục và thần thái của "ông hoàng K-Pop" một cách rõ nét đến kinh ngạc.

Nơi mua: Shopee

Micro định hướng

Nỗi ám ảnh lớn nhất khi quay concert là tiếng hét của fan át cả tiếng nhạc và giọng hát của nghệ sĩ. Một chiếc micro định hướng gắn ngoài sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Nó tập trung thu âm thanh từ phía trước (sân khấu) và giảm thiểu tiếng ồn từ hai bên và phía sau. Kết quả là fancam của bạn sẽ có phần âm thanh trong trẻo, rõ ràng, nghe rõ từng câu hát của G-Dragon.

Ngoài ra, bạn cũng có thể trang bị thêm một "bông lọc gió" (deadcat) cho micro giúp giảm thiểu tạp âm từ những tiếng thét lớn ở cự ly gần.

Nơi mua: Shopee

Bộ lọc ống kính

Ánh sáng sân khấu rất mạnh và phức tạp. Một bộ lọc CPL (Circular Polarizer) sẽ giúp giảm bớt sự phản chiếu và chói lóa từ đèn và màn hình LED, giúp màu sắc video sâu và đậm đà hơn. Bộ lọc ND (Neutral Density) hoạt động như "kính râm", giúp giảm sáng để bạn có thể quay với các thông số điện ảnh mà không bị cháy sáng. Sử dụng filter sẽ giúp fancam của bạn có màu sắc sâu hơn và điện ảnh hơn. Bí kíp cả đấy!

Nơi mua: Shopee

Đèn LED mini

Mặc dù không thể chiếu sáng sân khấu, đèn LED mini lại cực kỳ hữu ích để bạn quay vlog, selfie hoặc review không khí xung quanh trước và sau giờ diễn. Trong môi trường thiếu sáng của sân vận động, một chút ánh sáng từ đèn sẽ giúp video của bạn trông chuyên nghiệp và sáng sủa hơn hẳn.

Chú thích ảnh

Nơi mua: Shopee

Với 7 "bảo bối" này, bạn đã sẵn sàng để trở thành một "master-nim" thực thụ, ghi lại những thước phim huyền thoại về concert G-Dragon một cách chuyên nghiệp và ấn tượng nhất.