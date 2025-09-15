5 "phụ kiện thầm kín" đang được hội chị em thảo luận nhiều nhất trên Threads City, đáng mua hơn cả quần áo, son phấn!

Lướt Threads dạo này, bạn sẽ thấy "hội chị em" không chỉ bàn về những chiếc váy trendy hay mấy đôi giày hot hit nữa. Trái lại, tâm điểm của các cuộc thảo luận lại là những "bảo bối" đầu tư cho bản thân. Tại sao ư? Vì outfit có thể lỗi mốt, nhưng sự tự tin và thoải mái từ bên trong mới là thứ "flex" đỉnh nhất.

Dưới đây là 5 "phụ kiện thầm kín" đang được dân tình "inbox xin link" rần rần, đảm bảo là khoản đầu tư thông minh hơn bất kỳ món đồ thời trang nào.

Máy triệt lông IPL tại nhà

Đây là một thiết bị cầm tay nhỏ gọn, sử dụng công nghệ ánh sáng cường độ cao (IPL) để tác động nhẹ nhàng vào nang lông, khiến chúng yếu dần, "tự rụng" và lặn mất tăm sau một thời gian kiên trì sử dụng. Nghe high-tech vậy thôi chứ cách dùng cực kỳ đơn giản.

Quên đi những lần waxing đau điếng hay nỗi ám ảnh lông mọc lại cứng và đậm màu, chiếc máy này giúp bạn chủ động "dọn cỏ" tại nhà, vừa riêng tư vừa tiết kiệm cả gia tài so với đi spa. Quan trọng nhất, nó trả lại cho bạn một làn da không tì vết để "cân" mọi bộ cánh sexy mà không cần đắn đo.

Giá bán: 394.999 đồng Nơi mua: Shopee

Lăn chống cọ xát đùi

Cứu tinh cuộc đời của hội chị em! Đây là một thanh sáp nhỏ gọn, có thiết kế y như lăn khử mùi. Trước khi mặc váy hay quần short, bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng lên vùng da đùi trong. Sáp sẽ tạo ra một lớp màng "vô hình" siêu mượt, ngăn không cho da tiếp xúc và cọ xát vào nhau.

Tạm biệt cảm giác rát bỏng, khó chịu và những vết thâm sạm kém xinh do cọ xát, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức. Với "bảo bối" này, bạn có thể tung tăng váy vóc cả ngày dài mà vẫn thoải mái tuyệt đối. Nó nhỏ gọn, xinh xắn, dễ dàng bỏ vào túi xách để "cứu nguy" bất cứ lúc nào. Sự dễ chịu nó mang lại thì đúng là "đỉnh chóp"!

Giá bán: 65.775 đồng Nơi mua: Shopee

Máy làm móng/mài gót mini

Sự thoải mái đó sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi đi cùng một vẻ ngoài chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất, đó là lý do máy làm móng và mài gót chân mini trở thành chân ái. Đây là món đồ "tất cả trong một" với nhiều đầu mài, dũa khác nhau, giúp bạn xử lý từ A-Z: cắt da thừa, tạo form móng, đánh bóng bề mặt và đặc biệt là mài đi lớp da chết, chai sần ở gót chân. Sự chủ động "F5" bản thân bất cứ lúc nào, sở hữu gót chân sen hồng mịn màng và bộ móng gọn gàng sẽ giúp bạn tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh.

Giá bán: 141.002 đồng Nơi mua: Shopee

Đèn LED trị liệu cơ thể

Skincare không chỉ cho "mặt tiền" đâu nha! Đây là thiết bị sử dụng liệu pháp ánh sáng LED với các màu khác nhau để giải quyết các vấn đề về da trên cơ thể. Phổ biến nhất là ánh sáng xanh dương để diệt vi khuẩn gây mụn và ánh sáng đỏ để kích thích sản sinh collagen, làm dịu da và mờ thâm.

Món đồ này sẽ giúp bạn "tạm biệt" mụn lưng, viêm nang lông hay những vết thâm sạm khiến bạn ngại mặc áo hở lưng. Chỉ cần dành 10-15 phút mỗi ngày, bạn có thể cải thiện làn da cơ thể một cách rõ rệt. Đây là một bước tiến công nghệ trong việc chăm sóc bản thân toàn diện, giúp bạn sở hữu làn da "glow-up" từ đầu đến chân.

Giá bán: 680.788 đồng Nơi mua: Shopee

Đai massage giảm mỡ bụng

Chăm sóc cho làn da bên ngoài là chưa đủ, bởi sự tự tin còn đến từ một cơ thể khỏe khoắn và vòng eo săn chắc - điều mà nhiều chị em bận rộn đang tìm kiếm ở đai massage giảm mỡ bụng. Với công nghệ rung cơ học và nhiệt hồng ngoại, chiếc đai này là trợ thủ đắc lực cho những ai ít có thời gian tập luyện. Chế độ rung giúp kích thích cơ bụng, trong khi nhiệt hồng ngoại làm ấm, tăng tuần hoàn máu và thư giãn vùng lưng hiệu quả.

Vừa xem Netflix vừa đeo đai, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, đây sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời trên con đường chinh phục vòng eo thon gọn.

Giá bán: 789.000 đồng Nơi mua: Shopee