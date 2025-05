Sáng sớm ngày 6/5 (theo giờ Việt Nam), Met Gala 2025 - sự kiện thường niên của tạp chí Vogue đã chính thức “khai trận” tại New York, Mỹ, khép lại đêm hội thời trang lớn nhất nhì trong năm. Lấy chủ đề là là phong cách menswear, Met Gala năm nay mang tinh thần tôn vinh, vinh danh tới bản sắc của người da màu. Quy tụ tại thảm đỏ nơi đây là sự xuất hiện của loạt ngôi sao đình đám thế giới như Madonna, Diana Ross, Jennie, Lisa, Rosé, Sabrina Carpenter, Rihanna, A$AP Rocky…

Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra, MXH bất ngờ lan truyền bức hình nam ca sĩ Jason Derulo ngã nhào khỏi cầu thang Met Gala. Không ai tường tỏ lý do tại sao dẫn đến tình cảnh này, và tình trạng sức khoẻ của anh chàng lúc đó ra sao nhưng khoảnh khắc này trở nên viral bùng nổ trên các trang mạng. Trung bình mỗi bài đăng trên X đều nhận về hơn 1 triệu lượt đọc cùng hàng nghìn, chục nghìn bình luận.

Jason Derulo bị "chộp" lại khoảnh khắc ngã nhào, lăn vòng vòng trên bậc thang thảm đỏ Met Gala 2025

Sự thật là Jason Derulo không hề ngã rầm tại Met Gala 2025, thậm chí anh chàng còn không có mặt tham dự. Nguồn gốc bức ảnh này được tiết lộ là được chụp lại tại LHP Cannes 2011 ở Pháp. Tại đó, một người đàn ông không rõ lai lịch lẻn vào thảm đỏ sự kiện, làm một nha nhào lộn có chủ đích để tri ân tới nam diễn viên Jean-Paul Belmondo. Khi lực lượng an ninh xông tới tóm anh chàng để kéo đi thì anh chàng ngã khỏi cầu thang. Và từ đây, meme về Jason được tạo ra.

Ngừoi xem có thể dễ dàng nhận ra bối cảnh chụp lại pha ngã cầu thang không hề giống với Met Gala năm nay

Hoá ra đây là khoảnh khắc được chụp lại tại LHP Cannes 2011 ở Pháp, không hề liên quan đến Jason

Không ai biết chiếc meme được gán với tên Jason từ lúc nào, bởi ai nhưng Met Gala được bàn tán rôm rả hơn chắc chắn nhờ 1 phần pha ngã "lộn cổ" này

Không hiểu vì lý do gì, Jason lại là người được gán vào bức hình này, đặt trong bối cảnh Met Gala năm nay những pha đùa cợt ngẫu hứng này khiến dân mạng không khỏi thích thú. Khoảnh khắc “pha kè” cũng góp phần giúp mùa Met Gala năm nay trở nên sôi động, được bàn tán nhiều hơn trên sóng mạng.

Jason Joel Desrouleaux, được biết đến với nghệ danh Jason Derulo, sinh năm 1989, khởi đầu là một nhạc sĩ trẻ viết lời cho các ngôi sao như Diddy, Lil Wayne, Cassie và Sean Kingston từ khi còn tuổi teen. Tài năng của anh được nhà sản xuất âm nhạc JR Rotem phát hiện ra, giúp anh có được hợp đồng với Beluga Heights Records (thuộc Warner Music Group). Single đầu tay Whatcha Say (2009) leo thẳng lên No.1 Billboard Hot 100, bán hơn 5 triệu bản cùng năm.

Jason Derulo

Sau đó, Jason thả xích các album khác như Jason Derulo (2010), Future History (2011), Tattoo (2013), Everything Is 4 (2015)... nhưng không đạt được nhiều thành công. Năm 2020, Savage Love hợp tác với Jawsh 685, sau đó remix cùng BTS, thống trị bảng xếp hạng toàn cầu, trở thành hit no.1 thứ 2 của anh tại Mỹ. Tuy nhiên, ca khúc được đón nhận rộng rãi nhất chính là Swalla, kết hợp với Nicki Minaj và rapper gốc Việt Ty Dolla $ign, thu về gần 2 tỷ view trên nền tảng YouTube.

Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

Ngoài âm nhạc, Derulo còn thử sức với mảng diễn xuất. Anh từng góp mặt trong các dự án phim ảnh như Cats (2019), Lethal Weapon, Spinning Gold (2023). Anh còn đảm nhận vai trò giám khảo So You Think You Can Dance (2015) và The Voice Australia (2023). Là ngôi sao TikTok với hơn 46 triệu người theo dõi, tiếng nói của anh trên MXH được đánh giá là rất lớn

Năm 2023, Jason bất ngờ đứng giữa làn sóng tẩy chay khi anh dính đến 2 vụ kiện: quấy rối tình dục Emaza Gibson (cựu nghệ sĩ Roc Nation) và bị Matthew Spatola đòi tiền bản quyền cho Savage Love. Năm 2020, anh từng bị chỉ trích vì không ghi tên Jawsh 685 trong bản gốc Savage Love.