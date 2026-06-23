Thua ngược Algeria, Jordan hết hy vọng qua vòng bảng World Cup 2026

Sáng 23/6, đội tuyển Jordan thua Algeria với tỷ số 1-2 trên sân vận động Levi's tại Santa Clara, bang California, Mỹ.

Đội tuyển Jordan không thể vượt qua vòng bảng World Cup trong lần đầu tiên tham dự. Thất bại 1-2 trước Algeria ở lượt trận thứ hai của bảng J khiens đại diện của bóng đá châu Á không còn cơ hội đi tiếp. Jordan ghi bàn trước ở trận này nhưng lại để Algeria lật ngược tình thế bằng 2 tình huống phạt góc.

Jordan đấu với Algeria ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thống kê trận đấu cho thấy Algeria áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 70%. Đội bóng châu Phi tung ra 17 cú sút, 8 lần trúng đích - gấp đôi so với đối thủ. Dẫu vậy, trong phần lớn thời gian trận đấu, Riyad Mahrez và đồng đội rất bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ và rất tập trung của đối phương. Họ phải nhờ tới 2 tình huống cố định để giải quyết trận đấu.

Bất ngờ xảy ra ở phút 36 của trận đấu khi Jordan ghi bàn mở tỷ số. Cú sút trượt của Mousa Al Tamari vô tình đưa bóng đến vị trí Nizar Al Rashdan băng lên. Cầu thủ số 21 của Jordan tung cú sút chìm bằng má ngoài chân trái đưa bóng lách qua 2 cầu thủ Algeria trước khi đánh bại nốt thủ môn.

Sau bàn thắng này, Jordan càng có lý do để lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự nửa sân. Algeria bối rối trong thế bị dẫn trước và không có phương án tấn công hiệu quả trong nửa đầu trận đấu.

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều chuyển biến rõ rệt. Algeria vẫn kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo ra sức ép đủ lớn. Tuy nhiên, những pha tấn công biên không hiệu quả lại bất ngờ mở ra ý tưởng cho đội bóng châu Phi, đó là phạt góc.

Từ 2 pha bóng như vậy, lần lượt Nadhir Benbouali và Amine Gouiri ghi 2 bàn ở nửa sau của hiệp 2. Algeria lật ngược tình thế và giành chiến thắng 2-1 để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Theo lịch thi đấu World Cup 2026 lượt cuối vòng bảng, Algeria gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Áo. Trong khi đó, Jordan gặp Argentina của Lionel Mesi.

Jordan 1 2 Algeria Al Rashdan 36' 69' Benbouali 82' Gouiri

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng J

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Jordan vs Algeria, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng J như sau.