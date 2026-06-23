Kỷ lục Guinness Thế giới nêu bật tất cả các kỷ lục mà Messi đã phá vỡ chỉ trong trận Argentina 2-0 Áo

Guinness phải lên tiếng sau đêm Messi phá hàng loạt kỷ lục World Cup.

Lionel Messi từ lâu đã được xem là "cỗ máy phá kỷ lục" của bóng đá thế giới. Và màn trình diễn trước Áo vào rạng sáng 23/6 tại World Cup 2026 một lần nữa chứng minh vì sao cái tên của anh luôn gắn liền với lịch sử.

Những gì đội trưởng Argentina làm được trong chiến thắng 2-0 trước Áo không chỉ khiến người hâm mộ trầm trồ mà còn buộc cả Guinness World Records phải lên tiếng. Ngay sau trận đấu, tài khoản chính thức của Guinness World Records đã đăng tải danh sách những kỷ lục mà Messi vừa thiết lập hoặc phá vỡ chỉ trong một đêm thi đấu.

Theo Guinness World Records, siêu sao người Argentina đã đạt được những cột mốc sau: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup (8 bàn); Cầu thủ ra sân nhiều trận nhất tại các vòng chung kết World Cup (28 trận); Cầu thủ giành nhiều chiến thắng nhất lịch sử World Cup (18 trận); Cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất lịch sử World Cup (2.489 phút).

Messi vừa ghi cú đúp, vừa thu gom thêm 4 kỷ lục thế giới (Ảnh: Getty)

Đó là những con số đủ để khẳng định vị thế đặc biệt của Messi trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong trận gặp Áo, Messi ghi bàn ở các phút 38 và 90+5, giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 và sớm giành vé vào vòng knock-out.

Quan trọng hơn, cú đúp này giúp anh chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với tổng cộng 18 pha lập công. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại người Đức Miroslav Klose với 16 bàn thắng. Thành tích này đã tồn tại suốt 12 năm trước khi bị Messi xô đổ.

Thực tế, trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Messi vẫn còn kém Klose 3 bàn. Tuy nhiên, chỉ sau hai trận đấu, anh đã hoàn tất màn vượt mặt ngoạn mục. Ở trận ra quân gặp Algeria, Messi lập hat-trick. Đến cuộc đối đầu với Áo, anh tiếp tục ghi thêm 2 bàn để nâng tổng số pha lập công tại giải năm nay lên 5.

Một chi tiết thú vị là bàn thắng đầu tiên của Messi tại World Cup được ghi vào lưới Serbia và Montenegro ở World Cup 2006. Hai mươi năm sau, cũng tại sân khấu lớn nhất hành tinh, anh tiếp tục viết nên lịch sử bằng cách trở thành chân sút vĩ đại nhất giải đấu.

Danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup hiện nay gồm: Lionel Messi (Argentina) - 18 bàn; Miroslav Klose (Đức) - 16 bàn; Ronaldo Nazario (Brazil) - 15 bàn; Kylian Mbappe (Pháp) - 15 bàn; Gerd Müller (Đức) - 14 bàn; Just Fontaine (Pháp) - 13 bàn.

Ở tuổi 38 và chuẩn bị bước sang tuổi 39 vào ngày 24/6, Messi vẫn đang tiếp tục khiến thế giới bóng đá kinh ngạc.

Với phong độ hiện tại, nhiều người tin rằng những con số kể trên chưa phải điểm dừng cuối cùng. Và biết đâu, trước khi World Cup 2026 khép lại, Guinness World Records sẽ còn phải cập nhật thêm vài kỷ lục mới mang tên Lionel Messi.