Messi 6 lần liên tiếp xuất sắc nhất tại World Cup

Cú đúp vào lưới Áo sáng ngày 23/6 giúp Messi lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 của Argentina trước ĐT Áo không chỉ giúp nhà đương kim vô địch chính thức giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026, mà còn tiếp tục chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của huyền thoại đương đại – Lionel Messi. Với cú đúp bàn thắng đẳng cấp, siêu sao 38 tuổi một lần nữa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP). Danh hiệu này đồng thời đánh dấu một cột mốc không tưởng, mạch 6 trận liên tiếp giành MVP của Messi tại đấu trường World Cup.

Messi xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: FIFA)

6 trận liên tiếp xuất sắc của Messi

Chuỗi phong độ độc nhất vô nhị này của Messi bắt đầu từ chiến dịch lịch sử tại Qatar năm 2022. Tính từ trận đấu gặp Australia ở vòng 1/8, Messi đã kéo dài mạch thăng hoa qua các trận tứ kết gặp Hà Lan, bán kết gặp Croatia, cho đến đêm chung kết nghẹt thở với tuyển Pháp. Trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026, tiền đạo thuộc biên chế Inter Miami tiếp tục duy trì vị thế không thể đụng đến. Sau khi ẵm danh hiệu MVP ở trận mở màn thắng Algeria nhờ một cú hat-trick, anh lại một lần nữa được vinh danh sau màn trình diễn siêu hạng trước ĐT Áo.

Việc giật giải MVP trong cả 6 trận đấu mà mình góp mặt tại World Cup là một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu", tự xô đổ mọi giới hạn của chính anh trước đó. Hiện tại, Messi cũng đã nâng tổng số danh hiệu MVP trong lịch sử World Cup của mình lên con số 16 - một kỷ lục mà có lẽ phải mất rất nhiều thập kỷ nữa mới có người chạm đến.

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu cá nhân sau trận đấu, cú đúp vào lưới ĐT Áo còn giúp Messi chính thức cán mốc 18 bàn thắng qua các kỳ World Cup, vượt qua huyền thoại người Đức Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Với 5 bàn thắng chỉ sau hai lượt trận đầu tiên, thủ quân của Argentina hiện cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026. Ở tuổi 38, Messi vẫn đang viết tiếp những trang huyền thoại bằng một phong độ khiến cả thế giới phải ngả mũ khâm phục.