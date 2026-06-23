Cận cảnh vợ và các con trai của Messi ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài khi El Pulga lập cú đúp, đi vào lịch sử World Cup

Gia đình Messi phát cuồng trên khán đài khi chứng kiến cú đúp lịch sử của El Pulga.

Trong khi Lionel Messi tiếp tục khiến cả thế giới ngả mũ với cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 và đi vào lịch sử World Cup, trên khán đài sân vận động cũng diễn ra một khoảnh khắc đáng chú ý không kém: màn ăn mừng đầy cảm xúc của gia đình siêu sao 38 tuổi.

Ngay sau khi Messi ghi bàn, ống kính paparazzi lập tức hướng về khu vực khán đài VIP, nơi vợ anh - Antonela Roccuzzo - cùng các con đang theo dõi trận đấu.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cả gia đình Messi gần như vỡ òa. Cậu con trai Mateo bật dậy khỏi ghế, giơ hai tay lên trời và hét lớn đầy phấn khích. Bên cạnh, Antonela cũng không giấu nổi niềm vui khi liên tục reo hò và ăn mừng cùng những người thân xung quanh.

Gia đình Messi ăn mừng bàn thắng của siêu sao (Video: Bonmatimessi) ·

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Không chỉ đơn thuần là một chiến thắng giúp Argentina giành vé vào vòng knock-out, đây còn là trận đấu chứng kiến Messi tiếp tục phá vỡ những cột mốc tưởng chừng bất khả xâm phạm.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền ở đầu trận, đội trưởng Argentina vẫn biết cách trở thành tâm điểm. Phút 38, anh mở tỷ số cho Albiceleste bằng pha dứt điểm quen thuộc trong vòng cấm. Bàn thắng này giúp Messi vượt qua huyền thoại Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup nam.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút bù giờ cuối cùng, số 10 hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina. Với pha lập công thứ hai, Messi nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 18, vượt qua cả kỷ lục của huyền thoại bóng đá nữ Marta để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup, bất kể nam hay nữ.

Trên khán đài, gia đình Messi một lần nữa được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của người chồng, người cha mà họ đã đồng hành suốt nhiều năm qua.

Những hình ảnh Antonela và các con ăn mừng đầy cảm xúc nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận đấu. Điều đặc biệt nhất không phải những con số kỷ lục, mà là việc Messi vẫn có thể mang đến niềm hạnh phúc nguyên vẹn cho gia đình và hàng triệu người yêu bóng đá dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Ở tuổi 38, Messi vẫn là thủ lĩnh không thể thay thế của Argentina. Và trong một đêm mà lịch sử World Cup tiếp tục được viết lại, gia đình anh chính là những người cảm nhận rõ nhất giá trị của hành trình vĩ đại ấy.