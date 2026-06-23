Đừng lấy lý do "bận" để bao biện cho sự vô tâm, nhìn cách Messi thể hiện tình yêu với vợ sau trận đấu lập kỳ tích nghẹt thở đi!

Messi lập cú đúp vĩ đại, bận phỏng vấn, bận nhận danh hiệu xuất sắc vẫn kịp lên mạng "nịnh vợ".

Trong thế giới bóng đá, Lionel Messi không chỉ nổi tiếng với tài năng kiệt xuất trên sân cỏ mà còn được ngưỡng mộ bởi cuộc tình bền chặt với người bạn đời Antonela Roccuzzo. Mới đây, một khoảnh khắc tương tác giản dị nhưng đầy ngọt ngào của cặp đôi này trên mạng xã hội đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, tạo nên một "cơn sốt" thảo luận sôi nổi về định nghĩa của sự "bận rộn" trong một mối quan hệ.

Mọi chuyện bắt đầu khi Antonela xuất hiện rạng rỡ trên khán đài sân vận động Dallas (Mỹ) để cổ vũ chồng trong trận đấu Argentina thắng 2-0 tuyển Áo tại vòng bảng World Cup 2026 và đăng tải khoảnh khắc này lên trang cá nhân. Ngay phía dưới phần bình luận, tài khoản chính thức của siêu sao bóng đá thế giới Messi đã để lại dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Te amo" (Tạm dịch: Anh yêu em) kèm theo hai biểu tượng trái tim. Đáng nói, động thái này diễn ra ngay trong thời điểm lịch trình của tiền đạo người Argentina vô cùng dày đặc sau trận đấu với việc trả lời phỏng vấn truyền thông, nhận cúp dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trận và phục hồi sau trận trong phòng thay đồ...

Cách Messi dành tình cảm cho vợ trên MXH (Ảnh: IG)

Khi Antonela đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái đầy tự hào: "Thật đặc biệt khi được chứng kiến anh liên tục làm nên lịch sử. Em yêu anh, Leo Messi", siêu sao người Argentina đã lập tức phản hồi bằng lời yêu thương. Nó không chỉ là lời chúc mừng của một người vợ dành cho chồng, mà còn là sự đúc kết cho một hành trình dài đầy hy sinh, nơi cô đã đồng hành cùng anh qua mọi thăng trầm của sự nghiệp.

Vợ Messi xinh đẹp trên khán đài (Ảnh: IG)

Động lực của Messi là gia đình (Ảnh: IG)

Antonela từng theo học ngành nha khoa tại Đại học Quốc gia Rosario. Tuy nhiên, để làm bệ phóng cho sự nghiệp của Messi, cô đã quyết định gác lại giấc mơ cá nhân, chuyển đến Tây Ban Nha để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh và xây dựng tổ ấm.

Ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, khi thể lực không còn ở đỉnh cao, chính gia đình là "nhiên liệu" giúp Messi tiếp tục cháy trên sân cỏ. Chính siêu sao người Argentina từng thừa nhận bản thân "đã mệt và gần như cháy cạn năng lượng". Thế nhưng, việc nhìn thấy vợ và ba cậu con trai (Thiago, Mateo, Ciro) trên khán đài đã tiếp thêm cho anh sức mạnh phi thường để lập nên siêu kỷ lục tại World Cup 2026.