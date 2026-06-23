Bài đăng đầu tiên của Messi

Động thái đầu tiên của Messi sau trận Argentina thắng 2-0 Áo sáng nay.

Ngay sau chiến thắng 2-0 của Argentina trước tuyển Áo tại Dallas (Texas, Mỹ) sáng 23/6, siêu sao Lionel Messi đã có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội, lập tức thu hút sự chú ý khổng lồ từ người hâm mộ toàn cầu.

Trận đấu này không chỉ giúp nhà đương kim vô địch sớm giành vé vào vòng 32 đội, mà còn biến Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với tổng cộng 18 bàn thắng. Dù trải qua những phút căng thẳng do sút hỏng quả phạt đền ở đầu trận, người đội trưởng vẫn kịp tỏa sáng rực rỡ với hai pha lập công đẳng cấp ở phút 38 và 90+5.

Chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân ghi lại khoảnh khắc ăn mừng đầy cuồng nhiệt, Messi viết: "Một chiến thắng khác trong một trận đấu khó khăn, điều này giúp chúng ta tiến thêm một bước..." . Dòng trạng thái ngắn gọn cho thấy sự giải tỏa áp lực và quyết tâm lớn của siêu sao 39 tuổi khi cùng các đồng đội vượt qua thử thách để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Chia sẻ đầu tiên của Messi sau trận thắng của Argentina

Bài đăng nhanh chóng tạo nên một "cơn bão" trên mạng xã hội. Chỉ sau thời gian ngắn, bức ảnh đã nhận được 6,5 triệu lượt thích, hơn 221.000 bình luận và 328.000 lượt chia sẻ. Ngay bên dưới bài viết, hàng triệu người hâm mộ cùng các nhân vật nổi tiếng, trong đó có danh thủ David Beckham, đã để lại những lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kỷ lục vô tiền khoáng hậu của anh. Và con số này vẫn đang tiếp tục tăng chóng mặt.

Chiến thắng này cùng lời chia sẻ đầy ý nghĩa của Messi đang tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho người hâm mộ Argentina trong hành trình chinh phục cúp vàng năm nay.