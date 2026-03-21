Thủ tướng: Ít nhất 50% xe công cộng ở các TP phải là xe điện; sử dụng 1 loại xăng mới ngay trong tháng 4

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 09. Ảnh: VGP

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Chỉ thị 09 nêu rõ, Thủ tướng yêu cầu đến năm 2030, giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5%/năm; phấn đấu đạt tỷ lệ tiết kiệm điện tối thiểu đạt 3%/năm đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; phấn đấu giảm điện năng dùng cho truyền tải và phân phối trên toàn hệ thống đạt 5,8% vào năm 2030.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ; 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng; tối thiểu 50% phương tiện công cộng tại các thành phố chuyển sang dùng xe điện.

Trước những thách thức về an ninh năng lượng, biến động thị trường năng lượng thế giới và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, chủ tịch các tỉnh, thành phố tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp tiết kiệm năng lượng, coi tiết kiệm năng lượng là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cung ứng năng lượng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, phát triển hạ tầng sạc và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, chủ tịch các tỉnh, thành phố phát triển hạ tầng trạm sạc điện; nghiên cứu các cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng xe điện; từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng và phương tiện công vụ sang sử dụng điện.

Khẩn trương phủ trạm sạc, chuyển đổi sang giao thông điện﻿

Hà Nội hiện là địa phương đi đầu cả nước trong việc đưa xe buýt điện vào phục vụ nhân dân. Ảnh: VTV

Thủ tướng giao Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh năng lượng khẩn trương có giải pháp, đồng thời tìm kiếm nguồn cung xăng dầu, điện và khí, để bảo đảm đủ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, đặc biệt là trong giai đoạn đứt gãy nguồn cung hiện nay, bảo đảm cung ứng đủ năng lượng trong bất cứ trường hợp nào.

Ngoài ra, Bộ Công thương được giao nghiên cứu xây dựng chương trình chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng, loại bỏ đèn sợi đốt từ 20W đến 60W khỏi thị trường, hoàn thành trong quý III/2026.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc, hệ thống điện cho trạm sạc, hoàn thành trong quý III năm nay.

Bộ Công thương cũng được giao đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học (E10), rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10) trong tháng 4/2026 để góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được giao khuyến khích các dự án khu đô thị, bãi đỗ xe tích hợp hạ tầng sạc cho phương tiện giao thông điện; phối hợp với các địa phương thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng sử dụng điện tại các đô thị lớn.