Bắt tạm giam 4 tháng “nữ quái” Nguyễn Thị Nhàn

Ngày 21/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị Nhàn (35 tuổi, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ssss

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nhàn đã nảy sinh ý định đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhàn lên mạng xã hội TikTok và biết được chị N. (26 tuổi, trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) quảng cáo bán sầu riêng nên kết bạn làm quen.

Sau thời gian nhắn tin qua lại, đối tượng "nổ" rằng bản thân đang công tác tại Bộ Công an và cần mua rất nhiều sầu riêng để biếu lãnh đạo và đưa ra nhiều lý do khác nhau để mượn tiền chị N. Do tin tưởng, chị N. đã bán cho "nữ quái" này hơn 400kg sầu riêng và cho vay 256 triệu đồng. Toàn bộ số tiền, Nhàn đều sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi biết bản thân bị lừa, chị N. đã đến cơ quan công an để trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã xác minh và bắt giữ Nguyễn Thị Nhàn khi đối tượng đang ẩn náu tại tỉnh Bắc Ninh.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.