Thứ từng được coi là biểu tượng của nhà sang, nay bị đánh giá là lỗi thời và tốn kém

Chỉ vài năm trước, hệ thống sưởi sàn (hay còn gọi là sưởi nền) từng được nhà giàu ưu tiên lắp đặt vì sang, xịn. Thế nhưng, hiện nay ngày càng nhiều người bắt đầu than phiền "giá mà biết sớm hơn thì đã không lắp sưởi sàn".

Sưởi sàn từng được yêu thích vì lý do gì?

Không thể phủ nhận, sưởi sàn từng "lên ngôi" nhờ sự tiện nghi và tính thẩm mỹ vượt trội so với máy sưởi hay điều hòa. Hệ thống này được lắp âm dưới nền nhà, không chiếm diện tích và không ảnh hưởng đến thiết kế nội thất. Các ống dẫn nhiệt ẩn hoàn toàn bên dưới lớp sàn, chỉ chừa lại bộ chia nước nhỏ, có thể giấu trong tủ hoặc tường tạo nên một tổng thể tinh gọn, sạch sẽ và hiện đại.

Ngoài tính thẩm mỹ, điều khiến người dùng yêu thích sưởi sàn chính là cảm giác dễ chịu từ dưới chân lan tỏa khắp căn phòng. Hơi ấm toả đều từ mặt sàn giúp nhiệt độ không gian luôn ổn định, không có tình trạng "đầu nóng chân lạnh" như khi dùng máy sưởi. Đặc biệt, việc có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt cũng là một điểm cộng lớn khi chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn có thể giữ ngôi nhà ở mức ấm áp mong muốn suốt mùa đông.

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện nghi là không ít rắc rối trong quá trình sử dụng. Khi những bất cập này ngày càng lộ rõ, nhiều người mới nhận ra "cái giá" để duy trì sự ấm áp đó đôi khi cao hơn tưởng tượng.

5 nhược điểm khiến sưởi sàn dần bị "thất sủng"

1. Khó sửa chữa, tốn kém khi hỏng hóc

Điểm yếu lớn nhất của hệ thống sưởi sàn nằm ở chính vị trí "ẩn mình". Vì toàn bộ ống dẫn nước nóng được chôn dưới nền nên mỗi khi gặp sự cố như rò rỉ, nghẹt ống hay hư hỏng, việc sửa chữa cực kỳ phức tạp. Thợ kỹ thuật thường phải tháo phần sàn nhà, gây ảnh hưởng đến kết cấu và thẩm mỹ. Dù xác suất hư hỏng không cao, nhưng khi xảy ra, chi phí khắc phục thường không hề nhỏ.

2. Không phải lúc nào cũng đủ ấm

Không ít người dùng than phiền rằng hệ thống sưởi sàn "chạy rồi mà vẫn lạnh". Nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu tố kỹ thuật như đường ống quá nhỏ, lắp đặt chưa đúng chuẩn hoặc lớp cách nhiệt, tức lớp hoàn thiện sàn không đạt chất lượng khiến nhiệt lượng thất thoát. Ngoài ra, nếu không vệ sinh định kỳ, cặn bẩn và nước cứng tích tụ lâu ngày cũng có thể làm tắc ống, giảm hiệu quả sưởi đáng kể.

3. Gây tăng bụi mịn trong không khí

Ít ai biết rằng dòng khí nóng từ sàn toả lên có thể vô tình cuốn theo bụi mịn, khiến chúng lơ lửng trong không khí. Với những người bị viêm mũi dị ứng hoặc đường hô hấp nhạy cảm, hiện tượng này có thể gây hắt hơi, kích ứng và khó chịu. Sau một thời gian sử dụng, bạn có thể nhận thấy nội thất và bề mặt đồ dùng trong nhà dễ bám bụi nhanh hơn bình thường.

4. Tiêu tốn năng lượng lớn

Nếu điều hòa vốn bị chê ngốn điện thì sưởi sàn thậm chí còn hao hụt hơn. Để làm ấm toàn bộ diện tích sàn, hệ thống cần chạy liên tục hàng giờ, đặc biệt trong những ngày lạnh sâu. Một căn hộ khoảng 90 - 100m² có thể tốn vài triệu đồng tiền điện hoặc gas mỗi tháng nếu bật sưởi sàn thường xuyên. Điều này khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa sự tiện nghi và chi phí duy trì.

5. Chỉ dùng được vào mùa lạnh

Sưởi sàn là hệ thống một chiều, chỉ có tác dụng làm ấm, không thể làm mát. Nghĩa là vô dụng khi mùa hè đến. Trong khi đó, điều hòa hai chiều hoặc máy lạnh inverter vừa sưởi vừa làm mát được quanh năm, nên rõ ràng có tính linh hoạt và kinh tế hơn.

Có nên lắp sưởi sàn hay không?

Sưởi sàn không hẳn là lựa chọn tệ, chỉ là không còn vạn năng như nhiều người tưởng. Với những khu vực có mùa đông khắc nghiệt, sưởi sàn vẫn là giải pháp đem lại sự ấm áp dễ chịu. Tuy nhiên, ở nơi khí hậu ôn hòa hoặc sử dụng không thường xuyên, việc đầu tư hệ thống tốn kém, khó bảo trì và tiêu tốn năng lượng có thể không còn hợp lý.

Thực tế, nhiều gia đình hiện nay đang chuyển hướng sang máy sưởi thông minh hoặc điều hòa hai chiều, vừa tiết kiệm điện, vừa linh hoạt hơn trong sử dụng. Còn nếu vẫn muốn trải nghiệm cảm giác ấm áp từ chân lên đầu thì hãy đầu tư cho hệ thống sưởi sàn chất lượng cao, thi công đúng chuẩn và bảo trì định kỳ để sự tiện nghi thật sự xứng đáng với chi phí bỏ ra.

