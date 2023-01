Thứ quả sau Tết nhà ai cũng nhiều, tận dụng vừa tốt cho đường huyết lại khỏe cho xương

Vào ngày Tết, hầu như gia đình nào cũng có những cành quất chưng trên mâm ngũ quả, đại diện cho sự mong cầu tài lộc, sung túc của cả năm. Sau khi dịp lễ kết thúc, quả quất thường được vứt bỏ, tuy nhiên điều này là rất lãng phí bởi quất có thể tận dụng để làm siro trị ho, tận dụng làm gia vị trong mâm cơm, pha trà... vì chúng có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng.

Quất là loại trái cây họ cam quýt, có vị chua, rất giàu vitamin C và chất xơ. Chúng cũng chứa một số lượng chất dinh dưỡng khác như sắt, vitamin B phức hợp, mangan, đồng và canxi.

Quất có chứa đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và tăng cường miễn dịch. Do hàm lượng chất xơ cao, chúng cũng có thể hỗ trợ điều trị rối loạn đường ruột và giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Cách tận dụng quả quất:

Quả quất tốt nhất là ăn nguyên cả vỏ để hấp thụ tối đa lợi ích. Tuy nhiên nếu quá khó ăn, bạn có thể ép lấy nước và hòa loãng để uống như một loại nước giải khát. Hoặc để làm phương thuốc chữa ho và đau họng, chị em hãy rửa sạch quất và ngâm trong hũ thủy tinh cùng mật ong, lúc ốm thì mang hỗn hợp này ra pha cùng nước ấm sẽ làm giảm triệu chứng bệnh xuống rất nhanh.

Tận dụng quả quất, cơ thể nhận được những "món quà" cực kỳ to lớn

1. Cơ thể sẽ chống viêm tốt hơn

Khi có sự hiện diện của bất kỳ mầm bệnh gây hại nào trong cơ thể, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ phản ứng để tiêu diệt mầm bệnh này. Phản ứng này được gọi là viêm. Nó chủ yếu xảy ra trong các bệnh như viêm khớp, bệnh viêm ruột, hen suyễn, tiểu đường, tình trạng tự miễn dịch, các vấn đề về tim và tình trạng thoái hóa thần kinh. Nếu tình trạng viêm trở nên tồi tệ hơn, nó có thể dẫn đến chết tế bào và tổn thương cơ quan.

Quất rất giàu flavonoid như kaempferol, luteolin, hesperidin, quercetin, C-glycoside và nhiều loại khác. Một số nghiên cứu đã xác định C-glycoside có đặc tính chống viêm. Nó làm như vậy bằng cách giảm phản ứng viêm của hệ thống miễn dịch và sản xuất các gốc tự do có hại.

2. Cơ thể sẽ kháng khuẩn tốt hơn

Một nghiên cứu cho thấy dầu chiết xuất từ vỏ quất có thể có đặc tính kháng khuẩn. Do đó, nó có thể ngăn chặn sự phát triển của một số vi sinh vật có hại như vi khuẩn và nấm phát triển trên thực phẩm. Do tác dụng kháng khuẩn của nó, nó có thể có lợi trong việc tăng thời hạn sử dụng của thực phẩm bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật.

3. Mắt sẽ sáng khỏe hơn

Quả quất chứa một lượng vừa phải vitamin A ở dạng beta carotene. Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy các caroten như beta carotene, zeaxanthin và lutein để cải thiện sức khỏe của mắt.

Đôi mắt của chúng ta có chứa rhodopsin. Nó là một hợp chất protein cho phép chúng ta nhìn thấy ở những nơi có ánh sáng yếu. Tuy nhiên, việc sản xuất rhodopsin không đầy đủ có thể gây ra bệnh quáng gà. Vitamin A là một thành phần thiết yếu để sản xuất rhodopsin. Do đó, quả quất chứa một lượng vitamin A vừa phải, đóng vai trò quan trọng đối với thị lực khỏe mạnh.

4. Xương sẽ khỏe mạnh hơn

Cơ thể chúng ta cần canxi để hình thành và duy trì răng và xương khỏe mạnh. Do đó, việc tiêu thụ không đủ thực phẩm giàu canxi trong giai đoạn tăng trưởng quan trọng của cuộc đời có thể dẫn đến một số tình trạng như thấp lùn, sâu răng, loãng xương... Vitamin C cũng có vai trò quan trọng trong việc hình thành xương. Ngoài ra, vitamin C giúp hình thành collagen. Do đó, bao gồm đủ lượng vitamin này có thể cải thiện sức khỏe của da và xương.

Quả quất chứa một lượng canxi và vitamin C vừa phải. Các nghiên cứu thực hiện bởi Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình, Đại học Loma Linda (Mỹ) cho thấy vitamin C có thể có vai trò hữu ích trong việc ngăn ngừa các bệnh về xương như loãng xương. Thực phẩm có tính axit có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về xương bằng cách rút canxi từ xương. Vì quất là loại trái cây có tính kiềm nên chúng làm giảm nguy cơ phát triển bệnh loãng xương.

5. Chống ung thư tốt hơn

Theo nghiên cứu của Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc, quất có chứa apigenin, một loại flavonoid có thể ngăn ngừa sự phát triển ung thư. Ung thư gây ra bởi sự nhân lên không kiểm soát được của các tế bào và những thay đổi trong DNA. Apigenin có thể tác động lên các tế bào ung thư bằng cách gây chết tế bào, ngăn chúng phát triển và lan sang các tế bào khác.

6. Kiểm soát đường huyết

Duy trì mức đường huyết thích hợp là việc rất quan trọng ở những người mắc bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường không được kiểm soát có thể dẫn đến một số biến chứng như loét chân, suy giảm thị lực... Vì vậy, người bệnh tiểu đường nên ăn trái cây có chỉ số đường huyết thấp để ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột ngột sau bữa ăn.

Trong khi đó, quất là loại quả có hàm lượng đường thấp. Do đó, chúng cũng có chỉ số đường huyết thấp và hoàn hảo cho những người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, một nghiên cứu thực hiện bởi Đại học Otago, New Zealand đã chỉ ra rằng quất có thể làm giảm nguy cơ tăng đột biến lượng đường trong máu sau bữa ăn do hàm lượng chất xơ cao.

Lưu ý khi tiêu thụ quả quất

1. Không nên uống sữa trước và sau khi ăn quất 1 tiếng, vì protein trong sữa sẽ đông lại khi gặp axit trong quất. Điều này sẽ gây ra tình trạng khó tiêu hóa, đầy bụng, buồn nôn.

2. Không nên ăn nhiều quất trước bữa ăn hoặc khi bụng đói, vì các axit hữu cơ sẽ kích thích niêm mạc thành dạ dày, gây khó chịu.

3. Khi bị viêm họng, ngứa cổ, ho không nên cho đường khi uống trà quất, nếu cho nhiều đường sẽ tạo đờm.

4. Người tỳ vị hư nhược không nên ăn quá nhiều quả quất.

5. Người tiểu đường không nên dùng quất ngâm mật ong.