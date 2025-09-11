Thu nhập 70.000 USD/năm nhưng không có thời gian tiêu tiền: Cuộc sống của Bác sĩ nội trú tại Mỹ "nghẹt thở" như thế nào?

Mỗi năm, hàng chục nghìn sinh viên y khoa tại Mỹ bước vào kỳ thi tuyển chọn bác sĩ nội trú (residency) - một cuộc cạnh tranh khốc liệt đến nghẹt thở. Chỉ khoảng 60-70% trong số đó may mắn giành được suất. Nhưng ít ai biết rằng, khi đã bước vào con đường nội trú, họ không chỉ đối diện với áp lực chuyên môn mà còn phải xoay xở để sống sót trong guồng quay vừa học vừa làm, vừa đi trực triền miên.

Trong một chia sẻ gần đây, Dr. Christina Nguyễn (Nguyễn Ngọc Trang) - bác sĩ gốc Việt tại Mỹ đã bật mí những góc khuất về đời sống tài chính của bác sĩ nội trú. Câu hỏi mà nhiều người tò mò: “Làm bác sĩ nội trú tại Mỹ có tiền không?”.

Lương cơ bản - nguồn sống chính của bác sĩ nội trú

Thu nhập lớn nhất và cũng ổn định nhất của bác sĩ nội trú chính là lương cơ bản. Con số này sẽ tăng dần theo từng năm đào tạo, giống như một sự ghi nhận cho kinh nghiệm mà bạn tích lũy được.

Ở năm đầu tiên (PGY-1), mức lương khởi điểm thường rơi vào khoảng 65.000 USD/năm (khoảng 1,6 tỷ đồng). Những năm tiếp theo, con số ấy sẽ tăng thêm 2.000-10.000 USD/năm (50–250 triệu đồng), tùy thuộc vào chuyên khoa và chương trình bạn theo học.

Mỗi năm, lương cũng được điều chỉnh theo lạm phát. Chẳng hạn, theo thống kê của Medscape, năm 2023 mức lương trung bình của bác sĩ nội trú là 67.000 USD/năm (1,67 tỷ đồng); sang năm 2024, con số này đã tăng lên 70.000 USD/năm (1,75 tỷ đồng).

Tất nhiên, lương còn khác nhau theo từng bang. Ở những nơi có chi phí sinh hoạt cao như New York hay California, mức lương thường nhỉnh hơn để bù lại chi phí đắt đỏ. Ví dụ, chương trình nội trú của NYC Health + Hospital trả cho PGY-1 khoảng 79.889 USD/năm (gần 2 tỷ đồng) cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Những khoản trợ cấp và phúc lợi giúp giảm gánh nặng chi phí

Đi cùng với lương, bác sĩ nội trú còn có nhiều khoản hỗ trợ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt và học tập:

Trợ cấp CME (Continuing Medical Education): dùng để mua sách, tài liệu hoặc tham dự hội nghị chuyên ngành. Tùy chương trình, mức này có thể từ vài trăm đến 3.000–4.000 USD/năm (7,5–100 triệu đồng). Thường chương trình sẽ hoàn tiền sau khi bạn nộp hóa đơn hợp lệ.

Trợ cấp chi phí thi Board Exam: một số nơi hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ, khoảng 1.000–3.000 USD (25–75 triệu đồng).

Nhà ở và ăn uống: tại các bang đắt đỏ, bác sĩ nội trú có thể được thêm 500–1.000 USD/tháng (12,5–25 triệu đồng) để trang trải tiền nhà. Ngoài ra, có phụ cấp ăn uống, thường rơi vào khoảng 200–300 USD/tháng (5–7,5 triệu đồng). Khi mình còn nội trú, mỗi bữa ăn được hỗ trợ 7 USD (175.000 đồng) – tuy không nhiều, nhưng vào những ca trực dài, một suất ăn nóng hổi thật sự quý giá.

Nghỉ phép có lương: mỗi năm, bác sĩ nội trú thường được nghỉ khoảng 20–30 ngày holiday/vacation. Bên cạnh đó còn có: Nghỉ ốm ngắn hạn: tối đa 13 tuần, trong đó nghỉ thai sản là 6 tuần hưởng 60% lương. Nghỉ parental leave: thêm 10 ngày cho cả bác sĩ nam và nữ, không tính vào 6 tuần thai sản.

Các lợi ích khác: từ hỗ trợ chi phí cho người phụ thuộc, chi phí nhận con nuôi, gói vay mua nhà ưu đãi, tiền hưu trí, cho đến chỗ đỗ xe miễn phí hoặc xe buýt nội bộ bệnh viện.

Những khoản trợ cấp ấy tuy không lớn bằng lương, nhưng nhiều khi lại chính là sự hỗ trợ quý giá trong những giai đoạn khó khăn.

Moonlighting - "Cày" ngoài giờ để tăng thu nhập

Bên cạnh lương và trợ cấp, một số bác sĩ nội trú còn chọn cách “moonlighting” - tức làm thêm ngoài giờ. Đây thực sự là cơ hội giúp tăng thu nhập đáng kể, với mức 100-500 USD/giờ (2,5-12,5 triệu đồng), tùy vào chuyên khoa.

Tuy vậy, không phải ai cũng có thể theo đuổi. Công việc nội trú vốn đã bận rộn và căng thẳng, nên nếu “cày” thêm giờ, bạn phải cân nhắc kỹ giữa sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi và thu nhập.

Dr. Christina Nguyễn (Nguyễn Ngọc Trang)

Dr. Christina Nguyễn là nữ bác sĩ gốc Việt từng tốt nghiệp phổ thông với danh hiệu Thủ khoa (Valedictorian) và được báo Wichita Eagle (Mỹ) vinh danh nhờ xuất sắc giành cùng lúc hai học bổng danh giá Gates Millenium Scholarship và Dell Scholarship với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Cô tốt nghiệp đại học loại summa cum laude (hạng tối ưu), sau đó hoàn thành chương trình Tiến sĩ Y khoa tại University of Nebraska Medical Center. Hiện nay, Dr. Christina là bác sĩ gia đình tại Common Spirit Health - một trong những tổ chức y tế hàng đầu tại Mỹ, đồng thời là giảng viên lâm sàng cho sinh viên Y, điều dưỡng và trợ lý bác sĩ.

