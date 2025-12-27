Thử ngay bánh bao Thượng Hải “nửa chiên nửa hấp” gây sốt ở Hà Nội và TP.HCM

Ẩm thực luôn có sức mạnh kỳ lạ, chỉ một hương vị thôi cũng có thể đưa ta đến một vùng đất xa xôi. Với Sheng Jian Bao, một loại bánh bao nổi tiếng của Thượng Hải, trải nghiệm ấy bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bạn thưởng thức. Và tại Hà Nội, TP.HCM, điều tưởng chừng chỉ có ở những con phố Trung Hoa náo nhiệt nay đã hiện diện qua cái tên Susubao.

Một chiếc bánh, nhiều lớp "tính cách"

Khác với những chiếc bánh bao quen thuộc, Sheng Jian Bao là "ngoại lệ" thú vị: vừa chiên, vừa hấp. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng chính kỹ thuật này đã tạo nên bản sắc của món ăn, đế giòn vàng óng, thân bánh mềm mướt, nhân mọng nước súp collagen ngọt tự nhiên.

Điều làm nên sự khác biệt không chỉ nằm ở hương vị, mà ở quy trình "công phu" làm ra chiếc bánh. Để có một chiếc bánh hoàn chỉnh, bột được nhào tay, ủ đủ giờ để đạt độ đàn hồi lý tưởng. Khi gói, mỗi chiếc phải có 18–20 nếp gấp đều nhau, một kỹ thuật không thể thay thế bằng máy móc. Rồi đến công đoạn chiên – hấp, đầu bếp phải canh lửa chuẩn xác, vừa thêm dầu, vừa thêm nước đúng khoảnh khắc. Chỉ cần lệch một nhịp, chiếc bánh sẽ mất đi độ hoàn hảo vốn có.

Chính sự cầu kỳ ấy khiến "Bánh bao Thượng Hải" trở thành một trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Gen Z và sự tò mò với "ẩm thực kể chuyện"

Điều thú vị là Susubao đang chinh phục không chỉ những người sành ăn, mà đặc biệt là giới trẻ, thế hệ coi việc ăn uống không chỉ để no, mà còn để "sống trải nghiệm". Họ tìm đến Susubao để khám phá một món ăn lạ, để check-in với chiếc bánh bao "đa nhân cách", và hơn hết là để chạm vào một lát cắt văn hóa Thượng Hải ngay giữa lòng Việt Nam.

Nhiều thực khách chia sẻ cảm giác lần đầu thưởng thức bánh khá "bất ngờ": "Cắn miếng đầu tiên là nghe tiếng ‘rụp’ của vỏ giòn, bên trong thì súp nóng hổi bùng nổ, đúng kiểu ‘u là trời’ luôn." Có người còn hài hước thú nhận: "Ban đầu nghĩ ăn thử cho biết, ai ngờ xong ghiền, ăn một cái chưa đủ, phải gọi thêm liền tay."

Không ít bạn trẻ xem món ăn này là "content xịn" để khoe story: "Bánh nhỏ xinh, lên ảnh auto đẹp, post phát là bạn bè hỏi địa chỉ tới tấp." Thậm chí, có nhóm còn biến Susubao thành "địa điểm hẹn chiều" vì "ăn no mà không bị ngấy, ngồi lai rai tám chuyện chill cực."

Anh Trần Huỳnh Thế Đông, đại diện Susubao – chia sẻ: "Chúng tôi hiểu khách hàng không cần những điều phức tạp, họ cần một trải nghiệm chân thực. Một chiếc bánh được làm công phu từ tâm huyết của người thợ sẽ tự nói lên tất cả."

Từ hương vị độc đáo đến giá trị văn hóa ẩn sau mỗi chiếc bánh, Susubao đã và đang trở thành điểm hẹn để giới trẻ vừa thỏa mãn vị giác, vừa viết nên những câu chuyện ẩm thực cho riêng mình.

Một chiếc bánh chứa đựng hai nền văn hóa

Dù mang trọn tinh thần ẩm thực Hoa, Susubao vẫn tinh chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt. Chính sự dung hòa ấy tạo nên sức hút, vừa mới mẻ, vừa thân quen. Bạn có thể bắt gặp sự mạnh mẽ, đậm đà của ẩm thực Thượng Hải, nhưng đâu đó lại thấy được sự tinh tế, gần gũi rất Việt Nam.

"Ẩm thực là chiếc cầu kết nối hai nền văn hóa. Mỗi chiếc Sheng Jian Bao ở Susubao là một lát cắt văn hóa Thượng Hải, nhưng đồng thời cũng mang trong mình sự hiếu khách và sự tỉ mỉ của người Việt" anh Đông nói thêm.

Susubao và triết lý ẩm thực từ cái tâm

Với Susubao, mỗi chiếc bánh bao không chỉ là một món ăn ngon, mà coi đó là cách thể hiện một triết lý sống. Trong thị trường ẩm thực nhiều lựa chọn, thương hiệu này chọn hướng đi chậm rãi, làm ít nhưng làm kỹ, tôn trọng khách hàng và giữ trọn cái tâm của người thợ.

Mỗi chiếc bánh vì thế trở thành lời nhắn gửi về sự kiên nhẫn và tinh tế, là điểm hẹn lý tưởng để các bạn trẻ thưởng thức một hương vị độc đáo, đồng thời cảm nhận sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

Từ khi thành lập và phát triển cho đến nay, Susubao nhanh chóng tạo dấu ấn về ẩm thực. Họ đã thành công định vị hình ảnh thương hiệu gắn liền với triết lý phát triển dựa trên trải nghiệm và giá trị văn hóa.

Các cơ sở của Susubao:

- Cơ Sở 1: 227 P. Xã Đàn, phường Đống Đa, TP.Hà Nội - Tel: 0326 194 428

- Cơ Sở 2: 167 - 167A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0333 412 725

- Cơ Sở 3: 12 P. Trần Quốc Hoàn, phường Nghĩa Đô, TP.Hà Nội - Tel: 0352 004 868

- Cơ Sở 4: 256 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0779 963 324

- Cơ Sở 5: 225 Tết Mậu Thân, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp - Tel: 0779 963 385

- Cơ Sở 6: 272 Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai- Tel: 0779 963 303

Website: https://susubao.vn