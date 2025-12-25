Geely Coolray - ‘Chất chơi’ SUV đô thị dành cho giới trẻ

Thiết kế ngoại thất và ấn tượng đầu tiên

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Geely Coolray gây ấn tượng bởi ngôn ngữ thiết kế thể thao và hiện đại, tạo nên nét riêng biệt trong phân khúc SUV cỡ B. Những đường gân dập nổi mạnh mẽ chạy dọc thân xe tạo nên một hình thể khí động học, mang lại cảm giác chuyển động ngay cả khi xe đang đứng yên. Sự tỉ mỉ trong việc phối màu và các chi tiết giả carbon ở gương chiếu hậu hay cản trước càng làm đậm nét cá tính, biến chiếc xe thành một món phụ kiện thời trang trên đường phố.

Đi sâu vào chi tiết, hệ thống đèn chiếu sáng LED với thiết kế sắc lẹm cùng dải đèn định vị ban ngày tinh tế là điểm nhấn đáng chú ý ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt của Coolray được tạo hình theo dạng sóng tỏa ra từ logo thương hiệu, tạo nên chiều sâu và sự nhận diện đặc trưng. Bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn kết hợp cùng kẹp phanh sơn màu nổi bật là yếu tố khiến giới khách hàng trẻ đặc biệt quan tâm. Những đường góc cạnh ở phần đuôi xe, kết hợp với cánh lướt gió cỡ lớn và hệ thống ống xả kép, giúp tổng thể xe trông bề thế và năng động hơn.

Một điểm thú vị là dù nằm ở phân khúc SUV đô thị, nhưng Geely Coolray lại được thừa hưởng nhiều triết lý thiết kế từ "đàn anh" cao cấp hơn là Geely Monjaro. Nếu Monjaro mang vẻ quyền quý, bề thế thì Coolray lại là phiên bản thu nhỏ đầy tinh quái và thời thượng. Cách tiếp cận này giúp người dùng Coolray có được cảm giác sở hữu một sản phẩm được chăm chút tỉ mỉ về công nghệ chiếu sáng và tối ưu luồng khí không thua kém gì những dòng xe hạng sang trong cùng gia đình Geely.

Nội thất & công nghệ cao cấp

Bước vào bên trong, không gian cabin của Geely Coolray mang lại cảm giác về một mẫu xe dành cho khách hàng cao cấp nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các chất liệu da và kim loại. Ghế ngồi được thiết kế theo phong cách thể thao, ôm sát người lái, mang đến sự thoải mái tối đa trong những hành trình dài. Cách bố trí các phím bấm chức năng theo dạng phím đàn piano và cần số điện tử hiện đại giúp khoang lái trở nên gọn gàng, tinh tế và đầy cảm hứng công nghệ.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở màn hình đôi kích thước lớn bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm sắc nét. Hệ thống kết nối đa dạng giúp người dùng dễ dàng đồng bộ điện thoại thông minh, đáp ứng nhu cầu giải trí và dẫn đường liên tục. Các tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động và đèn viền nội thất nhiều màu sắc tạo nên một không gian thư giãn thực thụ. Đây là những giá trị gia tăng mà hiếm có mẫu xe nào trong cùng tầm giá có thể trang bị đầy đủ và chỉn chu như vậy.

Động cơ, vận hành & trải nghiệm lái

Sức mạnh của Geely Coolray đến từ khối động cơ 1.5L Turbo mạnh mẽ, sản sinh công suất lên tới 174 mã lực (PS). Con số này vượt xa nhiều mẫu xe cùng dung tích, cho phép xe tăng tốc nhanh chóng và mượt mà trên đường cao tốc. Công nghệ tăng áp giúp tối ưu hóa sức mạnh động cơ mà vẫn đảm bảo được hiệu suất nhiệt cao, giúp xe vận hành mạnh mẽ nhưng không quá tiêu tốn nhiên liệu. Đây là yếu tố then chốt thu hút những khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao và sự nhạy bén của chân ga.

Đi kèm với khối động cơ ấn tượng là hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT), mang lại khả năng chuyển số nhanh và chính xác. Cảm giác lái của Coolray được đánh giá là chắc chắn, vô lăng phản hồi tốt từ mặt đường, giúp người lái kiểm soát xe một cách chủ động. Trong điều kiện vận hành thực tế tại đô thị Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe duy trì ở mức khá lý tưởng, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Những cú đạp ga vọt đi linh hoạt khiến việc vượt xe trên đường trường trở nên an toàn và thú vị hơn rất nhiều.

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, nhưng người dùng cũng cần cân nhắc một số hạn chế khách quan. Với việc là một thương hiệu mới gia nhập thị trường, tâm lý người tiêu dùng đôi khi vẫn còn e dè về hệ thống xưởng dịch vụ và khả năng giữ giá lâu dài của sản phẩm. Tuy nhiên, với sự đầu tư bài bản và cam kết đồng hành lâu dài từ tập đoàn mẹ, những rào cản này đang dần được xóa bỏ.

Tóm lại, Geely Coolray là một làn gió mới mang đến sự đa dạng cho phân khúc SUV đô thị. Mẫu xe này đã chứng minh được rằng, sự kết hợp giữa thiết kế tương lai, công nghệ an toàn hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ có thể gói gọn trong một mức giá dễ tiếp cận. Nếu đang tìm kiếm một phương tiện để thể hiện cá tính riêng và tận hưởng niềm vui cầm lái mỗi ngày, đây chắc chắn là một cái tên đáng để bạn dành thời gian trải nghiệm tại các hệ thống đại lý chính hãng.

