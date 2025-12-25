Học sinh đang mê mệt một nền tảng giúp học tập tiến bộ hơn mỗi ngày

Kết quả khảo sát của Bộ Công An năm 2025 cho thấy 47,9% trẻ em dành 1-3 giờ mỗi ngày để truy cập Internet, 18,8% dùng internet từ 4-6 giờ và 2,3% online 10 giờ. Những con số này đồng nghĩa với việc nguy cơ trẻ tiếp xúc với những nội dung "rác" và các thông tin độc hại rất cao, có thể gây ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi.

Từ thực tế đó, mạng xã hội FQA đã ra đời để giúp học sinh kết nối với bạn bè đồng trang lứa, chia sẻ và trao đổi kiến thức, hướng đến trở thành nền tảng số 1 giúp ích cho việc học của học sinh. Nếu các mạng xã hội khác là nơi để giải trí thì FQA đem đến một không gian hoàn toàn khác: học sinh có thể trau dồi kiến thức dễ dàng hơn với những chủ đề đa dạng trên mục hỏi đáp và giải trí với những nội dung an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

Giao diện mạng xã hội học tập FQA

Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Công Nghệ gia đình FTECH (FTECH CO., LTD), với những nhà phát triển tâm huyết, đã có kinh nghiệm nghiên cứu nhiều sản phẩm giáo dục số khác.

Bên cạnh việc sử dụng trực tiếp trên website, người dùng cũng có thể sử dụng mạng xã hội học sinh FQA trên điện thoại di động. Ứng dụng FQA hiện đã có mặt trên các cửa hàng trực tuyến như App store và CH Play với hơn 50.000 lượt tải xuống trên CH Play và hàng chục nghìn lượt tải xuống trên App store.

Ứng dụng FQA trên điện thoại

Ngoài việc là nền tảng hỏi đáp bài tập và trao đổi kiến thức, mạng xã hội FQA còn là nơi học sinh kết nối, chia sẻ những khoảnh khắc thông thường về đời sống học đường, những chia sẻ, tâm sự về lứa tuổi,...

Học sinh chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội FQA

Điều khiến FQA trở nên hấp dẫn chính là việc tích hợp AI hỗ trợ học tập 24/7. Trong khi nhiều học sinh đang sử dụng các công cụ AI khác để tìm đáp án, FQA mang đến lợi thế rõ rệt hơn hẳn với tốc độ giải đáp tức thì, các bước giải trình bày rõ ràng và chính xác, tương ứng với chương trình học của học sinh, đây là điều mà các công cụ AI thường bỏ sót.

Cách trợ lý học tập AI (Timi) của FQA giải đáp bài tập so với công cụ AI khác

Nhờ mạng xã hội FQA, việc chia sẻ kiến thức không còn dừng lại trong phạm vi lớp học, mà mở rộng ra khắp nơi, bạn có thể học hỏi từ một bạn ở Huế hoặc nhận mẹo giải đề từ một bạn ở TP.HCM. Nền tảng này biến việc học thành một trải nghiệm mang tính cộng đồng, sẻ chia khi mỗi câu hỏi được đăng tải có khả năng tiếp cận lớn tới người dùng khác cùng độ tuổi. Những thắc mắc học sinh đưa ra sẽ được giải đáp và hỗ trợ kịp thời bởi trợ lý cá nhân AI và vô số thành viên khác.

Sức lan tỏa này được chứng minh bằng những số liệu ấn tượng: hơn 918,000 câu hỏi đã được giải đáp, tỷ lệ phản hồi lên đến 100%. Hàng nghìn câu hỏi được gửi đến hàng ngày, vô vàn những kiến thức ở tất cả các môn học đã được lan rộng.

Các câu hỏi giải đáp bài tập được gửi lên FQA mỗi ngày

Theo thống kê của câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng internet. Do đó, FQA đặt ra bộ quy định rất rõ ràng về nội dung. Những bài đăng mang tính công kích, gây hiểu lầm, kích động hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đều bị loại bỏ. Câu hỏi và câu trả lời phải tôn trọng chuẩn mực chung và giữ đúng tinh thần cùng chia sẻ kiến thức. Với FQA, học sinh "nói không" với việc tiếp xúc các thông tin độc hại.

Sự bùng nổ của giáo dục số đã mở ra cơ hội lớn cho FQA khi học sinh Việt Nam ngày càng ưu tiên các nền tảng học tập trực tuyến an toàn. Với hơn 16 triệu học sinh trên cả nước, thị trường EdTech Việt Nam được xem là có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu hỗ trợ hàng triệu học sinh học tập, FQA cũng đứng trước nhiều thách thức. Nhà phát triển cần phải đảm bảo các yêu cầu về bảo mật dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin khi số lượng người dùng tăng nhanh. Bên cạnh đó, FQA cần phải xây dựng được một cộng đồng học tập thực sự tích cực, nơi học sinh hỗ trợ nhau học tập và coi FQA như một phần quen thuộc trong việc học hàng ngày.

Mạng xã hội học sinh FQA chính là "bí kíp" giúp học sinh bứt phá kết quả học tập trong thời đại giáo dục số phát triển mạnh mẽ. Nền tảng này được kỳ vọng tạo ra cách tiếp cận tri thức mới, giúp học sinh Việt Nam học an toàn và hiệu quả hơn trên không gian mạng.