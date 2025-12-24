Coocaa ra mắt TV QD MiniLED L85, ghi dấu 7 năm phát triển tại Việt Nam

Sự kiện diễn ra tại Coocaa Gala Dinner Where Your Home Becomes a Gallery vào tháng 12/2025, khẳng định vai trò chiến lược ngày càng quan trọng của Việt Nam trong hành trình toàn cầu của thương hiệu.

Từ công nghệ hiển thị đến thẩm mỹ không gian sống

Khi trải nghiệm sống ngày càng được đề cao quan tâm, TV không chỉ là thiết bị giải trí mà trở thành một phần của không gian nội thất. Theo Coocaa, xu hướng "Tech-Art" – kết hợp công nghệ và nghệ thuật – đang định hình cách người tiêu dùng lựa chọn thiết bị công nghệ cho ngôi nhà.

Dòng TV Khung Tranh L85 được phát triển dựa trên triết lý này. Với thiết kế mỏng, ốp sát tường như một bức tranh, sản phẩm hướng đến những người dùng yêu cầu cao về thẩm mỹ, mong muốn thiết bị công nghệ hòa hợp với không gian sống thay vì là một khối thiết bị tách biệt.

"Nghệ thuật không còn bị giới hạn trong bảo tàng. Với Coocaa, mỗi ngôi nhà đều có thể trở thành một phòng triển lãm tại gia", đại diện Coocaa cho biết. Theo thương hiệu, TV hiện đại không chỉ dừng lại ở vai trò một màn hình hiển thị, mà cần trở thành một tuyệt tác phản ánh gu thẩm mỹ, cá tính và phong cách sống của chủ nhân, đúng với tinh thần "Where Your Home Becomes a Gallery".

Frame TV L85 - Lựa chọn dành cho người dùng yêu nghệ thuật & công nghệ

Frame TV L85 nổi bật với màn hình QD Mini LED 4K và công nghệ Ultra Matte Screen đa tầng, giúp giảm phản xạ ánh sáng, hạn chế bám vân tay và duy trì chất lượng hiển thị ổn định cho cả nội dung điện ảnh lẫn tác phẩm nghệ thuật.

Sản phẩm sở hữu hơn 4.000 mini-LED, hơn 1.000 vùng local dimming cùng công nghệ bảo vệ màu Silicat (SiO₂) cho độ tương phản cao và độ bền màu đến 10 năm, phù hợp với gia đình. Chip xử lý S AI+ tiếp tục tối ưu hình ảnh theo thời gian thực, đảm bảo chất lượng hiển thị ổn định trong nhiều ngữ cảnh sử dụng.

Không chỉ là thiết bị giải trí, Frame TV L85 còn là khung tranh kỹ thuật số với chế độ Art Time 2.0, cho phép truy cập hơn 300 tác phẩm nghệ thuật miễn phí. Kết hợp AI Painting và khả năng hiển thị linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày, sản phẩm thể hiện rõ định hướng "Sống Nghệ" mà Coocaa theo đuổi.

Về nghe nhìn, TV hỗ trợ Dolby Atmos với loa bass tái tạo dải trầm xuống đến 45Hz, đáp ứng nhu cầu xem phim tại gia. Các tiện ích như tần số quét 144Hz, HDMI 2.1, Game Hub, hệ điều hành Google TV cùng bộ tính năng bảo vệ được tích hợp, phục vụ nhu cầu giải trí, chơi game và sử dụng dài hạn.

Coocaa Gala Dinner & Việt Nam trong chiến lược phát triển của thương hiệu

Coocaa Gala Dinner diễn ra tại TP.HCM với concept "Living Gallery", tái hiện sự giao thoa giữa ánh sáng, nghệ thuật thị giác và công nghệ hiển thị. Không gian sự kiện được thiết kế như một phòng triển lãm tại gia, nơi các hiệu ứng ánh sáng, visual art và công nghệ được sắp đặt đồng bộ, mang đến trải nghiệm thị giác liền mạch cho khách mời.

Điểm nhấn của gala là màn trình diễn nghệ thuật ứng dụng công nghệ, tái hiện các tác phẩm kinh điển của những danh họa như Van Gogh, Monet theo ngôn ngữ hiển thị đương đại, thể hiện định hướng kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật mà Coocaa theo đuổi.

Bên cạnh dòng Frame TV L85, sự kiện còn trưng bày nhiều sản phẩm khác trong hệ sinh thái Coocaa như Frame TV 55 inch, các dòng QLED TV, TV xách tay, TV thông minh và Điều Hoà Không Khí, sản phẩm chiến lược thứ 2 mà Coocaa đã và đang giới thiệu tại thị trường Việt Nam, cho phép khách mời trực tiếp trải nghiệm tại các khu trưng bày.

Gala Dinner có sự tham gia của loạt gương mặt từ Miss Cosmo như Mook, Tata, Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Cẩm Ly… góp phần tạo nên không khí kết nối giữa công nghệ, nghệ thuật và phong cách sống, đồng thời mang đến nhiều khoảnh khắc check-in nổi bật trong không gian sự kiện.

Theo Coocaa, việc chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên ra mắt Frame TV L85 thể hiện bước đi chiến lược trước nhu cầu ngày càng cao với công nghệ gắn liền phong cách sống. Sự kiện cũng đánh dấu 7 năm Coocaa tại Việt Nam và gala dinner đầu tiên của hãng, khẳng định định hướng phát triển dài hạn và mục tiêu xây dựng vị thế TV thẩm mỹ trên toàn cầu.