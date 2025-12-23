Gunbound Legend tái xuất: Huyền thoại tọa độ chính thức trở lại đường đua 2025

Gunbound Legend mang tinh thần "tái sinh huyền thoại", kết hợp lối chơi quen thuộc với hệ thống chiến đấu nâng cấp, số lượng tank – bản đồ phong phú và cơ chế kết nối cộng đồng hiện đại. Ngay khi công bố, trò chơi nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu thích thể loại bắn tọa độ.

Giữ trọn chất "tọa độ" kinh điển: Căn góc – Tính gió – Điều chỉnh chiến thuật

Gunbound Legend duy trì cơ chế bắn tọa độ truyền thống, yêu cầu người chơi tính toán góc, lực bắn và yếu tố môi trường. Lối chơi đơn giản nhưng giàu chiều sâu tạo trải nghiệm vừa quen thuộc vừa thử thách cho cả game thủ cũ lẫn mới.

Cạnh tranh xếp hạng theo mùa – Tăng cường phối hợp đồng đội

Chế độ xếp hạng mùa và leo rank tổ đội là trọng tâm cạnh tranh của game, tạo động lực gắn bó dài hạn và củng cố tinh thần cộng đồng – yếu tố làm nên sức sống của dòng game đối kháng trực tuyến.

Hệ thống gacha, xe chiến đấu đồ sộ: 50+ tank – 7 hệ khắc chế sâu

Hệ thống gacha cho phép người chơi sở hữu Tank S, vật phẩm hiếm và trang bị độc quyền. Hơn 50 tank thuộc 7 hệ khắc chế, mỗi loại có kỹ năng riêng, tạo nên độ sâu chiến thuật và meta phong phú.

Kho bản đồ phong phú: 199+ bản đồ – PVE và PVP không giới hạn. Chơi đa nền tảng – Tối ưu trên cả Mobile và PC

Kho bản đồ đa dạng mang đến trải nghiệm đổi mới liên tục. Các chế độ PVE–PVP đáp ứng cả người chơi casual và hardcore. Trò chơi hoạt động mượt mà trên cả điện thoại và máy tính, dung lượng nhẹ, phù hợp mọi đối tượng.

Cập nhật nội dung liên tục – Giữ nhiệt cộng đồng

Gunbound Legend có lộ trình dài hạn với việc bổ sung tank mới, skin theo mùa và sự kiện in-game đều đặn, giữ trải nghiệm luôn mới mẻ và hấp dẫn. Gunbound Legend: Vua Toạ Độ chính thức ra mắt lúc 10h00 ngày 23/12/2025 trên Mobile và PC. Tặng game thủ bộ code tân thủ: GUNBOUND, SIEUTOADO, HUYENTHOAI, LEGEND để bắt đầu hành trình bắn tọa độ mượt mà nhất.

Link tải: https://gunbound-vtc.onelink.me/RJGm/PR

Độ tuổi: 12+