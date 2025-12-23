Kamidi Smart - Chiếc máy hút sữa được Ngô Thanh Vân sử dụng khiến cộng đồng mẹ bỉm, hotmom tò mò, săn đón





Vô tình sử dụng nhưng lại mở màn trào lưu chăm con như "Đả nữ" màn ảnh Việt

Vừa qua, "đả nữ" màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân bất ngờ chia sẻ công cuộc kích sữa trong series "Hành trình làm mẹ" của mình. Đáng nói hơn, trong series xuất hiện một sản phẩm không ai ngờ tới là loại máy hút sữa rảnh tay không dây hoa sen Kamidi Smart (Kamidi Smart) đã trở thành tâm điểm khiến cộng đồng mẹ bỉm đứng ngồi không yên.

Chiếc máy Kamidi Smart được Ngô Thanh Vân yêu thích sử dụng mỗi ngày

Hình ảnh "Đả nữ" chăm con, hút sữa với chiếc máy Kamidi Smart khiến hội mẹ bỉm không khỏi tò mò. Bình luận liên tục xuất hiện: "Không nghĩ người nổi tiếng cũng dùng dòng này ?", "Hút êm vậy sao?", "Có giúp giảm tắc tia không ?", "Sao phải dùng máy hút sữa, cho con ti trực tiếp là được". Và từ những câu hỏi đó, Kamidi Smart chính thức trở thành từ khóa được truy lùng mạnh mẽ trên các hội nhóm, nhiều video được đăng tải ngay sau đó.

Hotmom - TikToker điểm danh, trải nghiệm thực hư hiệu quả của sản phẩm: Mỗi người một lý do nhưng đều chốt đơn Kamidi Smart

Hiệu ứng từ Ngô Thanh Vân nhanh chóng lan sang nhiều hot mom nổi tiếng và loạt tiktoker review mẹ bỉm. Người thì chọn vì lực hút mạnh - kích sữa như máy có dây; người mê hình thức nhỏ gọn tính năng hút không đau, phù hợp với người có bầu ngực nhạy cảm; người khác lại thích công nghệ hút 4 chức năng 12 cấp độ của máy mà được giá thành rẻ.

Hàng loạt hot mom, mẹ bỉm sữa trải nghiệm và thích thú

Dù lý do khác nhau, tất cả đều đưa ra nhận định chung: "Kamidi Smart đáng xuống tiền để đầu tư một máy vừa rẻ mà kích được sữa, hỗ trợ thông tắc tia sữa". Chính vì giá thành rẻ nhưng mang đến hiệu quả cao vì vậy sản phẩm được nhiều mẹ bỉm yêu thích đã đẩy sản phẩm lên top tìm kiếm tại nhiều sàn thương mại điện tử và hàng loạt bài viết trong nhóm cộng đồng mẹ & bé. Một số hot mom yêu thích sản phẩm như: Khánh Vân, Linh Chi, Mẹ Gao…

Kết luận

Không chỉ là hiện tượng trên mạng, Kamidi Smart đang trở thành sản phẩm "phải có" của nhiều mẹ bỉm hiện đại nhờ loạt ưu điểm vượt trội: lực hút mạnh - kích sữa nhanh - hỗ trợ thông tắc tia sữa; nhỏ gọn, hút êm giảm áp lực lên ngực nhưng vẫn duy trì lượng sữa ổn định. Ngoài ra sản phẩm còn được Bệnh Viện ĐKQT Vinmec, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lựa chọn sử dụng trong phòng lưu trú.

Website: https://kamidi.vn

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hola Kids

Địa chỉ: Tầng L2, Tòa nhà Mỹ Sơn, Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Hãng sản xuất: SHENZHEN CHANGKUN TECHNOLOGY CO., LTD

Nước sản xuất: CHINA