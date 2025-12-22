CEO Scrub Daddy thăm văn phòng NPP độc quyền tại Việt Nam: Cột mốc quan trọng sau 1 năm gia nhập thị trường

Sự bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội cùng mức độ phủ sóng nhanh chóng đã đưa sản phẩm trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý trong ngành hàng chăm sóc nhà cửa.

Mới đây, ông Aaron Krause – CEO kiêm Nhà sáng lập Scrub Daddy – đã chính thức đến Việt Nam để thăm văn phòng của Nhà phân phối độc quyền. Đây được xem là chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu giai đoạn hợp tác phát triển bền vững giữa hai bên tại một thị trường được đánh giá là giàu tiềm năng.

Chuyến thăm nhiều giá trị và kết nối

Theo chia sẻ từ NPP Scrub Daddy tại Việt Nam, chuyến ghé thăm của ông Aaron Krause diễn ra trong không khí gần gũi nhưng chuyên nghiệp. Không phải một lịch trình mang tính thủ tục, ông đã dành nhiều thời gian để trực tiếp làm việc cùng đội ngũ tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc, CEO Scrub Daddy đã:

- Gặp gỡ và trao đổi với các bộ phận vận hành, marketing và chăm sóc khách hàng



- Tham quan văn phòng cũng như khu vực kho vận.



- Tìm hiểu cách sản phẩm đang được đón nhận tại thị trường Việt Nam.



Ông Aaron chia sẻ rằng mình đặc biệt ấn tượng trước sự tâm huyết và nỗ lực của đội ngũ Việt Nam – những người đã góp phần đưa Scrub Daddy trở thành sản phẩm được nhắc đến thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội.

CEO Scrub Daddy bày tỏ sự trân trọng đối với thị trường Việt Nam

Thị trường Việt Nam là thị trường tiềm năng, chỉ trong 1 năm đầu, sản phẩm Scrub Daddy đã phủ khắp các siêu thị cửa hàng lớn nhỏ tại Việt Nam.

Cũng trong dịp này, ông đã gửi tặng nhân viên những sản phẩm Scrub Daddy phiên bản đặc biệt – món quà mà theo đại diện NPP, "chỉ khi gặp CEO mới có thể nhận được".

Một điểm nhấn thú vị khác là việc ông Aaron dành thời gian xem các nội dung review Scrub Daddy của người dùng Việt trên TikTok ngay tại văn phòng, thể hiện sự quan tâm sát sao đến phản hồi thị trường.

Đặc biệt, ông bày tỏ sự bất ngờ trước sự đầu tư chỉn chu của NPP Việt Nam, cho biết showroom trưng bày tại đây không khác gì cửa hàng chính thức tại Mỹ, điều mà ông "chưa từng chứng kiến tại các nhà phân phối khác trên thế giới".

Kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam

Trong buổi trò chuyện, CEO cũng hé lộ kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm trong thời gian tới, nhằm đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu làm sạch đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược của Scrub Daddy tại một thị trường quan trọng như Việt Nam.

Chuyến thăm của ông Aaron Krause không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là lời khẳng định cho cam kết hợp tác lâu dài, bền vững, cùng mục tiêu đưa các sản phẩm làm sạch thông minh và chất lượng cao tiếp cận rộng rãi hơn với người Việt.