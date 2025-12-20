Nhiều đặc quyền chưa từng có cho fan T1 và Faker tại Việt Nam

Trải nghiệm "giấc mơ eSports" chưa từng có tại sân nhà

Ngay sáng 20/12, đội hình giàu thành tích nhất Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) T1 đã đã đến Việt Nam, biến giấc mơ của hàng triệu fan hâm mộ LMHT thành sự thật. Faker - biểu tượng số 1 làng game thế giới - cùng toàn bộ đội hình T1 đã sẵn sàng chuẩn tham dự fan meeting đầu tiên với khán giả Việt tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Đội hình ngôi sao T1 đã sang Việt Nam và háo hức gặp người hâm mộ Việt

VPBank thậm chí đã thuê riêng một chiếc máy bay charter để đưa T1 đến Việt Nam trong điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất, sẵn sàng giao lưu với người hâm mộ. Nhà băng cũng mời hẳn MC Lee Sung-hoon, gương mặt quen thuộc của cộng đồng LCK Hàn Quốc - dẫn dắt buổi fan meeting. Sự xuất hiện của MC "cây nhà lá vườn" từ chính T1 giúp các tuyển thủ thoải mái như ở nhà, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ cho cộng đồng người hâm mộ eSports Việt.

Ngày hội eSport của VPBank cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển T1 mang theo toàn bộ 5 chiếc cúp vô địch thế giới rời khỏi Hàn Quốc. Những chiếc cúp danh giá được trưng bày ngay giữa khu triển lãm khiến fan Việt đổ về check-in từ sớm, tạo nên hàng dài người hâm mộ xếp hàng để tận tay chạm vào huyền thoại. Linh vật phượng hoàng lửa Ati - "linh hồn" của đội T1 - cũng lần đầu tiên xuất ngoại và chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên. Đây là đặc quyền mà đến cả người hâm mộ nhiều nước có nền eSports phát triển cũng chưa từng có được.

Hàng nghìn fan xếp hàng dài chờ chụp ảnh check-in với bộ sưu tập cúp của T1

Sự kiện không chỉ thỏa mãn giấc mơ gặp gỡ trực tiếp Faker - người được mệnh danh là GOAT (vĩ đại nhất mọi thời đại) của LMHT, hay những tuyển thủ ngôi sao T1 mà còn tạo ra những cảm xúc vỡ òa cho cộng đồng fan Việt. Mạng xã hội bùng nổ với hàng trăm nghìn bài viết, bình luận, clip reaction của cộng đồng fan Việt ngỡ ngàng trước độ "chịu chơi" và "chịu chi" của "kim chủ" VPBank.

T1 là đội tuyển eSport sở hữu lượng fan đông đảo nhất tại Việt Nam.

VPBank biến eSports thành một đại lễ hội xứng tầm

Không khí tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đang giống như một đại tiệc eSports thực thụ. Ngay từ đầu giờ sáng 20/12, hàng loạt hoạt động khuấy động đang được diễn ra như: triển lãm, cosplay, các gian hàng trò chơi, ẩm thực, khu trải nghiệm VR và giải đấu Tứ Hùng với sự góp mặt của dàn sao của làng game Việt như SofM, Levi, Kiaya, Thầy Giáo Ba, Archie…

VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled đang là ngày hội lớn nhất trong năm của eSport Việt.

Ngày 21/12 là điểm nhấn không thể bỏ lỡ với trận showmatch lịch sử giữa T1 và đội tuyển All-Star Việt Nam. Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ Việt được chứng kiến những "huyền thoại sống" như Faker, Keria, Oner, Peyz, Doran thi đấu trực tiếp với những huyền thoại LMHT Việt, một khoảnh khắc để đời khi các ngôi sao trong nước đối đầu với nhà vô địch thế giới ngay trên sân khấu quê nhà.

Sự kiện còn quy tụ đội ngũ caster đình đám nhất của làng game Việt, các khách mời nổi tiếng trong giới LMHT và hàng loạt gương mặt hot trên mạng xã hội. Không khí hội trường luôn sôi động, không có phút nào "chill", đúng tinh thần một sự kiện dành riêng cho game thủ - nơi mà đam mê, cảm xúc và tình yêu dành cho LMHT được bộc lộ không cần giấu giếm.

Màn led sân khấu rộng gần 500m2 giúp các fan được "gần" thần tượng nhất.

Lễ hội VPBank Presents Esports Festival: Legends Unite đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng cộng đồng game thủ Việt. Với hàng loạt "cái đầu tiên": lần đầu T1 fan meeting tại Việt Nam, lần đầu trưng bày cúp vô địch, lần đầu linh vật Ati rời Hàn Quốc… sự kiện không chỉ là show giải trí, mà là lời khẳng định Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tổ chức các sự kiện eSports tầm cỡ thế giới.

Đằng sau từng phút giây bùng nổ là sự chuẩn bị công phu và tâm huyết từ VPBank - người đã âm thầm làm mọi thứ để fan Việt được tận hưởng trọn vẹn nhất. Với những gì VPBank đã làm được, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ xa hơn - về một tương lai mà Việt Nam là điểm đến của những giải đấu đỉnh cao và những huyền thoại eSports tiếp theo.