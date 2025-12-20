Điểm mặt dàn trai xinh gái đẹp gây sốt tại sự kiện VPBank presents eSport Festival: Legends Unite

Ngay từ sáng 20/12, sự kiện VPBank presents eSport Festival: Legends Unite đã nhanh chóng trở thành "điểm nóng" với dòng người đổ về check-in, trải nghiệm và cổ vũ cho những màn tranh tài eSports đỉnh cao. Minh Quân (Hà Nội) cho biết: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia một sự kiện lớn thế này, từ lúc bước vào sự kiện, mình chỉ biết thốt lên "wow ". Quá đã, quá sôi động và hoành tráng."

Sự kiện được nhiều bạn trẻ đánh giá "quá wow"

Không khí lễ hội lan tỏa mạnh mẽ khi các bạn trẻ và cộng đồng game thủ hào hứng check-in tại các gian hàng trong sự kiện, hòa mình vào không gian eSports hiện đại, trẻ trung và đầy năng lượng. Ngay từ sớm, gian hàng của VPBank và VPBankS tại sự kiện đã thu hút các bạn trẻ tới chụp ảnh checkin, thu hút nhiều khách hàng tới tham quan.

Bạn trẻ cosplay tại gian hàng VPBanks sáng 20/12

Dạo một vòng quanh khu vực sự kiện, dễ dàng bắt gặp những nhóm bạn trẻ khoác trên mình chiếc áo huyền thoại của T1 – đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đã 6 lần giành chức vô địch Chung kết thế giới.

Các fandom mặc áo khoác của đội tuyển T1

Bạn Thu Huệ, một fandom của nhóm T1 cho biết đã là fan hâm mộ của T1 khoảng 4-5 năm nay nên khi biết tới sự kiện, cô và các thành viên trong nhóm đã ngay lập tức lên kế hoạch để có mặt tại đây từ sớm. "Mình rất hay tham gia những sự kiện về game thế này, dù mới mở cửa nhưng số lượng người tham dự khá là đông rồi. Sự kiện diễn ra sôi động và có nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút fan", Thu Huệ chia sẻ thêm.

Nổi bật tại khu vực sân khấu chính là không gian trưng bày các cúp vô địch danh giá của T1. Những chiếc cúp biểu tượng cho lịch sử huy hoàng của đội tuyển LMHT hàng đầu thế giới nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Hàng dài fan hâm mộ xếp hàng chiêm ngưỡng cup vô địch của T1

Trong dòng người háo hức xếp hàng chờ đến lượt check-in, Hồng Anh – một fan girl lâu năm của T1 không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng những chiếc cúp biểu tượng của T1.

"Em xem T1 thi đấu từ rất lâu rồi và chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng chụp hình cùng những chiếc cúp vô địch của các huyền thoại. Hôm nay được đứng rất gần, được chiêm ngưỡng khoảnh khắc lịch sử của đội tuyển mình yêu thích, cảm giác thật sự rất xúc động," Linh chia sẻ sau khi chụp hình lưu niệm.

Một bạn trẻ hào hứng theo dõi trận thi đấu giữa các đội tuyển

Sự kiện cũng thu hút đông đảo các cosplayer tham dự. Các nhân vật lần lượt xuất hiện trong những bộ trang phục được đầu tư công phu, lấy cảm hứng từ các nhân vật game đình đám. Từ phong thái trình diễn tự tin đến từng chi tiết trang phục, phụ kiện, tất cả tạo nên một "bữa tiệc thị giác" thực sự cho người xem.

Hai thí sinh trình diễn cosplay tại sự kiện

Song song với các trận đấu kịch tính trên sân khấu chính, khu trải nghiệm thu hút đông đảo người tham dự với minigame, booth tương tác và hoạt động cộng đồng. Những tiếng hò reo vang lên liên tục, hòa cùng tiếng nhạc sôi động, tạo nên bầu không khí lễ hội đúng nghĩa.

Khách hàng check in tại gian hàng

VPBank presents eSport Festival: Legends Unite không chỉ tôn vinh tinh thần thi đấu eSports mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối và thể hiện cá tính của giới trẻ. Với sự đầu tư chỉn chu và không khí bùng nổ, sự kiện do VPBank tổ chức chắc chắn để lại dấu ấn đậm nét với những khoảnh khắc đáng nhớ của cộng đồng eSports và giới trẻ yêu trải nghiệm.

Sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam - The Promise Fulfilled diễn ra trong hai ngày 20-21/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với loạt hoạt động đậm chất cộng đồng game thủ. Ngày đầu tiên mở cửa miễn phí, mang đến không gian triển lãm, khu ẩm thực, cosplay và các màn giao lưu fan-fan. Ngày thứ hai - tâm điểm chương trình bao gồm trận showmatch All-Star giữa T1 và tuyển Việt Nam, cùng buổi fan meeting có một không hai với sự tham gia của Faker, Doran, Keria, Oner và Peyz với hàng nghìn fan có mặt trực tiếp tại sự kiện và hàng triệu người hâm mộ online.

Lễ hội đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng cộng đồng game thủ Việt. Với hàng loạt "cái đầu tiên": lần đầu T1 fan meeting tại Việt Nam, lần đầu trưng bày cúp vô địch, lần đầu linh vật Ati rời Hàn Quốc… sự kiện không chỉ là show giải trí, mà là lời khẳng định Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tổ chức các sự kiện eSports tầm cỡ thế giới.