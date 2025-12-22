Vietravel ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu 30 năm phát triển

Doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, tinh thần đổi mới, đặt khách hàng làm trung tâm; đồng thời mở ra giai đoạn phát triển 10 năm tiếp theo với định hướng theo ba trụ cột chính: Doanh nghiệp Xanh – Doanh nghiệp Số – Doanh nghiệp Tuần hoàn Kết nối sâu.

Lãnh đạo cùng đội ngũ Vietravel tại Lễ ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo với tinh thần đổi mới, bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm.

30 năm và dấu ấn mới trên hành trình dẫn dắt

Việc tái nhận diện thương hiệu không dừng lại ở thay đổi yếu tố hình ảnh, mà là quá trình tái định vị toàn diện, nhằm nâng cao năng lực thích ứng của Vietravel trước những biến động nhanh của thị trường, sự thay đổi trong hành vi du khách và các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng trải nghiệm trong kỷ nguyên số.

Ban lãnh đạo Vietravel thực hiện nghi thức giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới, thể hiện tinh thần kế thừa và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của doanh nghiệp.

Trong diện mạo mới, thương hiệu Vietravel sử dụng sắc xanh hiện đại – màu sắc thể hiện tinh thần đổi mới, sức trẻ và sự bền vững. Biểu tượng Mặt Trời đỏ được kế thừa, tinh giản và hoàn thiện từ dấu ấn quen thuộc qua nhiều năm, với bố cục chuyển động hài hòa, thể hiện năng lượng tích cực, khát vọng vươn xa và tinh thần đổi mới liên tục. Song hành cùng hình ảnh mới, tuyên ngôn thương hiệu "Your Journey – Your Value" tái khẳng định định hướng của Vietravel trong giai đoạn mới: đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, để mỗi chuyến đi không chỉ dừng ở việc khám phá điểm đến mà trở thành hành trình giàu trải nghiệm, mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho du khách.

Bước vào cột mốc 30 năm cùng hệ thống nhận diện thương hiệu mới, Vietravel tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, đặt trọng tâm vào chất lượng sản phẩm – dịch vụ, hiệu quả vận hành và giá trị mang lại cho khách hàng. Hình tượng mặt trời trong nhận diện mới biểu trưng cho tầm nhìn rộng mở, cho khát vọng tiên phong và cho cam kết đồng hành lâu dài cùng du khách trên những hành trình mang tính trải nghiệm sâu sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Chiến lược thập kỷ mới: Doanh nghiệp Xanh – Doanh nghiệp Số - Doanh nghiệp Tuần hoàn Kết nối sâu

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nơi công nghệ, tính bền vững và trải nghiệm cá nhân trở thành những yếu tố then chốt, Vietravel xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho giai đoạn 2025–2035 dựa trên ba trụ cột chiến lược. Doanh nghiệp Xanh khẳng định cam kết của Vietravel đối với môi trường và cộng đồng, thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, lan tỏa lối sống bền vững và gắn kết văn hóa địa phương. Doanh nghiệp Số thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số – ứng dụng dữ liệu và công nghệ hiện đại nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hiệu quả vận hành và xây dựng hệ sinh thái thông minh. Doanh nghiệp Tuần hoàn Kết nối sâu là minh chứng cho triết lý phát triển dựa trên sự đồng hành và gắn bó lâu dài với khách hàng, các đối tác chiến lược và cộng đồng – sẻ chia giá trị, thúc đẩy kinh tế địa phương và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Vietravel thể hiện sự đồng lòng và tin tưởng vào định hướng phát triển mới, cùng doanh nghiệp tiếp tục đóng góp cho ngành du lịch và hành trình phát triển chung của đất nước.

Chia sẻ về định hướng trong 10 năm tới, Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel nhấn mạnh: "Việc công bố nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn ‘Your Journey – Your Value’ không chỉ là bước đổi mới về hình ảnh, mà còn là dấu mốc tái định vị chiến lược, thể hiện quyết tâm của Vietravel trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời nâng cao giá trị mà du lịch mang lại cho xã hội và cho từng khách hàng. Trong thập niên tới, Vietravel sẽ kiên định theo đuổi ba trụ cột chiến lược: Doanh nghiệp Xanh, Doanh nghiệp Số và Doanh nghiệp Tuần hoàn Kết nối sâu; lấy khách hàng làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ làm động lực phát triển. Đây sẽ là nền tảng để Vietravel tạo ra những hành trình có chiều sâu, bền vững và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, cũng như vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch thế giới."

Doanh nhân Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel – phát biểu tại Lễ ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới, nhấn mạnh dấu mốc 30 năm hình thành và định hướng phát triển dài hạn của Vietravel trong giai đoạn tiếp theo.

Trong suốt 30 năm phát triển, Vietravel đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu du lịch được Quý khách hàng, Quý đối tác tin tưởng. Niềm tin ấy không chỉ được hình thành từ chất lượng dịch vụ đồng nhất, mà còn được củng cố qua những đánh giá tích cực và sự gắn bó bền chặt của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây là minh chứng rõ ràng cho uy tín thương hiệu, cho năng lực tổ chức chuyên nghiệp và cho cam kết phụng sự cộng đồng của Vietravel.