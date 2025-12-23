Keyshu khuấy đảo thị trường Skincare với sự kiện Tinh Túy Hồn Việt, Phục Hồi Đỉnh Cao

Vừa qua, Keyshu đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới với chủ đề "Tinh Túy Hồn Việt, Phục Hồi Đỉnh Cao" trong 2 ngày 06-07/12/2025 tại Trung tâm thương mại Gigamall Thủ Đức.

Tâm điểm của sự kiện là sự xuất hiện của "cặp đôi hàng xóm" LyLy và Anh Tú. Màn kết hợp bùng nổ chemistry của LyLy & Anh Tú đã làm không khí sự kiện trở nên nóng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, cặp đôi trình diễn LIVE bản hit "Giữa Hòa Bình", chinh phục hoàn toàn trái tim khán giả có mặt tại sự kiện.

LyLy & Anh Tú lần đầu tiên trình diễn LIVE bản hit "Giữa Hòa Bình"

Không chỉ khiến fan "rần rần" với các khoảnh khắc ngọt ngào, LyLy và Anh Tú còn có nhiều màn tương tác đáng yêu và dành thời gian trao tặng những phần quà độc quyền từ Keyshu.

LyLy và Anh Tú trao tặng fan những phần quà từ Keyshu

Cùng với đó là sự tham gia của dàn KOLs/KOCs nổi bật như Vickiee.bae, Cô Học Chăm Da, Tomskincare, Nàng Mơ, Nhật Hạ, Nguyệt Busi, Hoàng Hạnh Nguyên... đã cùng nhau tham gia khám phá bí mật phục hồi chuyên sâu từ hoạt chất Madecassoside đằng sau sản phẩm Cicamax Refine Serum.

Nàng Mơ, Cô Học Chăm Da và hàng loạt KOL/KOC đình đám đổ bộ sự kiện Keyshu

Sự kiện mở ra không gian đầy hứng khởi, toàn bộ sảnh 1 Gigamall được phủ màu xanh tươi mát của rau má, tái hiện trọn vẹn tinh thần "Tinh Túy Hồn Việt". Nghi thức ra mắt Cicamax Refine Serum đã diễn ra vô cùng hoành tráng, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc của Keyshu.

Nghi thức Ra mắt sản phẩm Cicamax Refine Serum hoành tráng

Theo chia sẻ chuyên môn từ TS.BS Nguyễn Ngọc Trai - Giảng viên Bộ môn Da liễu, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: "Hoạt chất Madecassoside có vai trò quan trọng trong việc tái tạo và phục hồi da tổn thương. Đây là một thành phần nổi bật, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng thúc đẩy quá trình làm lành da". Khách hàng được tham gia vào nhiều trải nghiệm độc đáo như phân tích da chuyên sâu và nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên viên, tham gia nhiều trò chơi check in nhận quà như trò chơi zigzag,..

Cicamax Refine Serum được Keyshu dày công nghiên cứu, khai thác tối đa sức mạnh của Madecassoside tinh chế từ rau má, vốn là "Tinh Túy Hồn Việt". Từ đó sản phẩm giúp dưỡng ẩm, làm mềm da, góp phần cải thiện làn da hư tổn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm trên da. Dòng tinh chất đã đạt chứng nhận da liễu lâm sàng Dermatology Test từ Ellead Co. Ltd Hàn Quốc, một dấu mốc quan trọng khẳng định chất lượng.

Sự kiện ra mắt sản phẩm Keyshu Cicamax Refine Serum khép lại thành công

Sự kiện khép lại thành công, khẳng định khát vọng trở thành thương hiệu Dược Mỹ phẩm Việt Nam vươn tầm quốc tế, mang "Tinh Túy Hồn Việt" chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.

