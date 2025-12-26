Kính mắt Anna “toan tính” gì khi rót tiền đầu tư cho MV debut của Hưng Nguyễn?

Thực hư chuyện "đầu tư làm MV là lãng phí"?

Trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng việc thương hiệu đầu tư vào MV chỉ để "đánh bóng hình ảnh", câu chuyện phía sau "Chính Là Anh" lại cho thấy một cách tiếp cận khác.

Ra mắt trong bối cảnh thị trường Vpop ngày càng cạnh tranh, "Chính Là Anh" nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu bắt tai MV đã đạt hơn 600.000 lượt xem chỉ sau 48 giờ phát hành, cho thấy sức hút của một sản phẩm debut được xây dựng chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh.

Thay vì đặt sản phẩm một cách gượng ép, Anna lựa chọn hòa mình vào mạch kể của MV. Kính mắt xuất hiện xuyên suốt như một phần trong tạo hình nhân vật, góp phần định hình phong cách thị giác và tinh thần trẻ trung, tự do mà ca khúc hướng đến. Cùng với sự đón nhận tích cực từ thị trường đối với MV, Kính mắt Anna đã thành công bác bỏ định kiến "đầu tư làm MV là lãng phí". Qua đó cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tinh thần đồng hành nghiêm túc của thương hiệu với dự án âm nhạc, thay vì chỉ dừng lại ở bài toán truyền thông ngắn hạn.

Bắt nhịp xu hướng: Thời trang trở thành ngôn ngữ của MV Việt

Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, thời trang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong MV Việt. Không ít sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, Binz hay Chi Pu ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, trong đó thời trang và phụ kiện trở thành yếu tố giúp khán giả nhận diện phong cách nghệ sĩ.

Trong bối cảnh đó, việc một thương hiệu kính mắt như Anna, lựa chọn đồng hành cùng dự án âm nhạc cho thấy sự dịch chuyển trong tư duy truyền thông: từ quảng cáo sản phẩm sang đầu tư vào trải nghiệm hình ảnh và cảm xúc.

Vì sao là Hưng Nguyễn?

Trong chiến lược này, Hưng Nguyễn được xem là lựa chọn phù hợp với tinh thần mà thương hiệu đang xây dựng. Hưng Nguyễn còn collab với Kính mắt Anna trong BST The Titan 4. Hình ảnh của anh đại diện cho thế hệ trẻ hiện đại: làm nghề nghiêm túc, phong thái chỉn chu và luôn giữ sự nhiệt huyết trong hành trình theo đuổi đam mê.

Việc đồng hành cùng một nghệ sĩ ở giai đoạn debut cũng cho thấy tính toán dài hơi của thương hiệu. Thay vì lựa chọn những gương mặt đã quá quen thuộc, Anna đặt cược vào sự đồng hành và cùng phát triển, khi hình ảnh nghệ sĩ và thương hiệu có cơ hội song hành trong quá trình xây dựng dấu ấn với khán giả trẻ.

Mở rộng cách tiếp cận công chúng bằng nội dung sáng tạo

Từ dự án "Chính Là Anh", có thể thấy rõ cách các thương hiệu đang mở rộng phương thức tiếp cận công chúng. Thay vì chỉ tập trung vào quảng cáo truyền thống, doanh nghiệp bắt đầu đầu tư vào các nội dung giải trí mang tính sáng tạo, nơi sản phẩm được đặt trong bối cảnh tự nhiên, giàu cảm xúc và có khả năng lan tỏa lâu dài.

Với kính mắt Anna, việc "đầu tư" vào một dự án MV không đơn thuần là bài toán truyền thông ngắn hạn, mà phản ánh chiến lược tiếp cận nhóm khách hàng trẻ có gu thẩm mỹ, yêu thời trang và quan tâm đến hình ảnh cá nhân.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi sự tinh tế, những "toan tính" như vậy cho thấy thương hiệu Việt đang dần bắt nhịp với cách làm mới: xây dựng hình ảnh bằng cảm xúc, câu chuyện và giá trị thẩm mỹ, thay vì chỉ nói về sản phẩm.

Được thành lập từ năm 2014, Kính mắt Anna định vị là thương hiệu kính mắt thời trang kết hợp đo thị lực dành cho giới trẻ, với tiêu chí sản phẩm chuẩn chất lượng, hợp xu hướng và dễ tiếp cận. Sau hơn một thập kỷ phát triển, Anna hiện sở hữu hơn 74 cửa hàng trên toàn quốc, trở thành một trong những hệ thống kính mắt thời trang và đo mắt lớn nhất Việt Nam. Thông tin chi tiết về thương hiệu và các dòng sản phẩm có thể được tìm hiểu tại website chính thức của Kính mắt Anna.

