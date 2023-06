Thu Minh phản ứng ra sao khi bị nhận xét cũ kĩ, hết thời?

Dự án Muse It do chính Thu Minh trực tiếp sáng tạo dựa trên mong muốn từ lâu của nữ nghệ sĩ là tạo ra một không gian trình diễn âm nhạc (sing) và tương tác (chat) giữa Thu Minh và các nghệ sĩ đồng nghiệp. MUSE IT vừa được phát âm như MUSIC - thành tựu đáng tự hào nhất với Thu Minh, vừa mang ý nghĩa "nàng thơ".

Nữ ca sĩ trực tiếp là chủ trì (host) của show với 15 tập phát sóng với 15 khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng. 15 màn trình diễn độc đáo cùng với 15 câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc sẽ được Thu Minh và các khách mời giới thiệu đến công chúng. Các khách mời gồm Phương Thanh, Trấn Thành, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Erik, Trung Quân Idol, Võ Hạ Trâm, Thảo Trang, Hoàng Dũng, Trọng Hiếu, Myra Trần, Mew Amazing, Sofia Ali Hoàng Dương, FB Boiz - những ngôi sao có đủ yếu tố để có thể cân bằng cảm xúc, đồng điệu với Thu Minh.

Thu Minh tại buổi họp báo với đông đảo đồng nghiệp đến dự

Quang Hà

Trúc Nhân

Vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu

Hoàng Dũng

Võ Hạ Trâm

Thảo Trang

Phương Thanh

Trong danh sách khách mời thì Trấn Thành là cái tên gây tranh cãi lớn vì anh là người duy nhất không phải ca sĩ trong dàn khách mời. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng liên tiếp nhận về nhiều ý kiến trái chiều trước các clip khoe giọng. Không ít người đã hồ nghi về việc ca hát của Trấn Thành trong show Muse It.



Thu Minh cũng đã giải đáp ngay tại buổi họp báo: "Hãy đợi để xem phần của Trấn Thành để có nhận định của riêng mình. Còn đối với tôi, khi mời Trấn Thành thì phải có lí do tôi mới mời. Trấn Thành là một nghệ sĩ tài năng chứ chưa nói tới vấn đề ca hát...".

Nam diễn viên trẻ Wanbo cũng đã đặt câu hỏi trực tiếp đến Thu Minh, chia sẻ rằng cách đây chưa lâu, anh có thấy hai đồng nghiệp trong giới nghệ thuật xem clip nữ ca sĩ cover Hai Mươi Hai và chê giọng hát của cô cũ kĩ, hết thời. Wanbo không tiết lộ tên của 2 người này và đặt vấn đề với Thu Minh sẽ xử trí ra sao trong trường hợp nữ ca sĩ là người nghe được đoạn hội thoại đó.

Thu Minh hồi đáp: "Chị nói thật, chị đã quen với vấn đề này rồi (...) Thế hệ trẻ như thế thì rõ ràng rất bình thường. Em có muốn một người mẹ ở nhà luôn năng lượng, luôn tươi mới, luôn hiểu ý của em, có thể chia sẻ những lúc em buồn và rối rắm trong cuộc sống này? Tôi hỏi luôn mọi người và những người ở độ tuổi của tôi: Các bạn có muốn điều này không?".

