Thử làm sinh viên song ngữ quốc tế với khóa trải nghiệm tiếng Anh, kỹ năng miễn phí

Với mong muốn hỗ trợ học sinh chuẩn bị hành trang ngôn ngữ và kỹ năng cần thiết trước khi bước vào giảng đường đại học, hoạt động này được UEF thiết kế như một mô hình lớp học thật, mang lại cơ hội tiếp cận môi trường học tập song ngữ - quốc tế và phương pháp đào tạo hiện đại cho các bạn trẻ ngay từ giai đoạn chuyển tiếp sau THPT.

Bước khởi đầu làm quen với môi trường quốc tế

Chương trình tiếng Anh trải nghiệm tại UEF được triển khai bài bản, bao gồm bài kiểm tra đầu vào kết hợp giữa trắc nghiệm trên máy tính và vấn đáp trực tiếp với giảng viên. Căn cứ vào kết quả, học sinh được xếp lớp phù hợp với trình độ nhằm tối ưu hiệu quả học tập. Đây được xem là bước "chạy đà" lý tưởng để làm quen với chương trình đào tạo song ngữ hơn 50% thời lượng học tập bằng tiếng Anh – đặc trưng nổi bật của UEF trong mô hình đào tạo.

Chương trình trải nghiệm tiếng Anh miễn phí bắt đầu từ ngày 1/7

Lớp học được tổ chức với quy mô nhỏ, chỉ từ 30 – 40 bạn, tạo điều kiện tương tác tốt giữa học sinh và giảng viên. Không gian học tập hiện đại, trang bị đầy đủ thiết bị như máy chiếu, máy tính, phòng học đa phương tiện, thư viện mở,… góp phần mô phỏng môi trường học của một lớp đại học chính thức.

Bước đà để thí sinh làm quen với môi trường học tập quốc tế

Bên cạnh việc nâng cao khả năng ngôn ngữ, chương trình còn chú trọng phát triển kỹ năng phản xạ giao tiếp, tư duy hội nhập, phương pháp học chủ động và cá nhân hóa theo từng học viên. Các bạn trẻ được khuyến khích trình bày ý kiến, thảo luận nhóm và thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh với giảng viên có trình độ quốc tế, giàu kinh nghiệm giảng dạy.

Trang bị loạt kỹ năng "tiền đại học" cho gen Z

Không dừng lại ở đào tạo ngôn ngữ, UEF tiếp tục mở rộng nội dung hỗ trợ học sinh bằng khóa học kỹ năng mềm miễn phí. Chương trình được thiết kế riêng cho học sinh 2k7 với các chuyên đề thực tiễn như: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình sáng tạo, tư duy phản biện, làm việc nhóm, quản lý thời gian, ứng dụng công nghệ,…

Chuỗi kỹ năng gắn với bối cảnh đổi mới và công nghệ hóa dành riêng cho gen Z

Đặc biệt, trong năm nay, chương trình kỹ năng tại UEF tích hợp các nội dung hiện đại, bám sát xu hướng phát triển như: "Be who you want to be with AI", "Unistar – Làm sinh viên thời AI", "AI Generation – Tư duy sáng tạo thời đại mới", "Shoot like a Pro – Kỹ năng truyền thông số",… Những chủ đề này không chỉ trang bị năng lực mềm cho học sinh mà còn khơi gợi tư duy đổi mới, khả năng thích nghi với công nghệ – kỹ năng cốt lõi của sinh viên trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Học sinh tham gia khóa học sẽ được trải nghiệm phương pháp học tập tích cực thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, trò chơi tương tác, mô phỏng tình huống thực tế và chia sẻ kinh nghiệm từ giảng viên, sinh viên UEF. Đây là dịp để các bạn làm quen với môi trường đại học, từ đó xây dựng tâm thế vững vàng, tự tin bước vào hành trình học tập mới.

Sẵn sàng cho hành trình phát triển, hội nhập

Thông qua chương trình tiếng Anh và kỹ năng "tiền đại học", UEF mong muốn tạo điều kiện để học sinh 2k7 sớm tiếp cận với môi trường giáo dục đại học hiện đại, hiểu rõ hơn về ngành nghề, chương trình đào tạo, chính sách học bổng, điều kiện xét tuyển và các hoạt động học thuật, giao lưu quốc tế tại UEF.

Với đặc trưng đào tạo song ngữ, mạng lưới hợp tác quốc tế rộng khắp cùng định hướng phát triển toàn diện, UEF không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và tư duy hội nhập cho sinh viên. Vì vậy, việc tham gia trải nghiệm từ sớm là cơ hội để học sinh đánh giá năng lực cá nhân, lựa chọn đúng ngành học phù hợp với sở thích, thế mạnh và nhu cầu thị trường lao động trong tương lai.

Vững bước tiến vào giảng đường đại học với sự đồng hành của UEF

Việc tổ chức chương trình trải nghiệm tiếng Anh và kỹ năng miễn phí không chỉ thể hiện tinh thần đồng hành với học sinh sau kỳ thi THPT, mà còn là tâm huyết của UEF trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các bạn trẻ tự tin hội nhập, làm chủ hành trình học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm thiết thực, trang bị nền tảng kiến thức, kỹ năng và tư duy cần thiết cho học sinh lớp 12 trước khi bước vào cánh cửa đại học – một hành trình mới với nhiều thử thách và cơ hội rộng mở.