Thu hồi toàn quốc kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ do vi phạm công thức

Cơ quan chức năng vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô mỹ phẩm gồm Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ và Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành hai văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với hai lô mỹ phẩm vi phạm quy định về công thức sản phẩm đã công bố, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp liên quan tổ chức thu hồi, tiêu hủy và rà soát các lô sản xuất có dấu hiệu vi phạm tương tự.

Lô sản phẩm bị thu hồi là Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ – Hộp 1 tuýp 20g, có Số tiếp nhận Phiếu công bố: 1072/22/CBMP-LA, số lô: 011124, ngày sản xuất: 28/11/2024, hạn sử dụng: 28/11/2027.

Theo thông tin ghi trên nhãn, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Mekong Việt Nam (địa chỉ: A20/21B Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, Tp.Hồ Chí Minh).

Đơn vị sản xuất là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidopharma USA – Chi nhánh Long An, tại Xưởng K2-1, Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Cục Quản lý Dược cho biết, lý do thu hồi là sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ – Hộp 1 tuýp 20g bị thu hồi (Ảnh: Internet).

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean (Sữa rửa tay Dr. Clean Peach) – Chai 500g.

Lô sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố: 012/25/CBMP-HP, số lô: V412 04, ngày sản xuất: 18/8/2025, hạn sử dụng: 17/8/2028.

Theo nhãn sản phẩm, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Koji, có địa chỉ tại số 194 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Tp. Hà Nội. Sản phẩm do Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm VICO sản xuất tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, phường Đông Hải, Tp. Hải Phòng.

Tương tự sản phẩm Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ, lô Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean cũng bị thu hồi do có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố.

Đối với cả hai lô mỹ phẩm vi phạm, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng, đồng thời trả lại sản phẩm cho đơn vị cung ứng.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và đơn vị sản xuất khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đáp ứng quy định.

Các doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/7/2026, đồng thời rà soát toàn bộ các lô đã sản xuất của hai sản phẩm để thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự và báo cáo trước ngày 11/7/2026. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thu hồi Phiếu công bố số 1072/22/CBMP-LA của sản phẩm Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ.

Đồng thời đề nghị Sở Y tế Tp. Hà Nội và Sở Y tế Tp. Hải Phòng thu hồi Phiếu công bố số 012/25/CBMP-HP của sản phẩm Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Các Sở Y tế cũng được giao kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm đối với các doanh nghiệp liên quan, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/8/2026.