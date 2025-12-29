Thứ hoa tưởng vô dụng, không ngờ là món ăn lạ thơm ngon, bất ngờ gây sốt

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục có những clip "triệu view" chia sẻ cách chế biến và ăn thử các món làm từ hoa gừng. Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên biết tới loại thực phẩm này nên khá tò mò về hương vị, tìm mua ăn cho bằng được.

Trong một clip nhận về gần 1,5 triệu view trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm lần đầu ăn thử món hoa gừng xào hải sản, chủ tài khoản cho biết: "Mấy hôm nay thấy mọi người ăn hoa gừng nhiều quá nên mình cũng thử xào với mực ăn thử. Tính ra mọi người không nói mình cũng không biết cây gừng có bông luôn".

Nhiều người bất ngờ khi lần đầu biết tới hoa gừng. Tuy nhiênhoa gừng và các món ăn từ thực phẩm này đã được nhiều người ưa chuộng từ lâu. Ảnh: Thanh niên.

Tài khoản này mô tả hình dáng hoa gừng tương tự như hoa hạnh phúc, tuy nhiên loại hoa này màu đỏ và không ăn được, trong khi hoa gừng có màu xanh và ăn được.

Lần đầu tới tận vườn hái, người này chia sẻ hoa gừng rất thơm, tốn nhiều công để sơ chế để lấy phần non bên trong. Món ăn này có thể dùng để xào với thịt bò hoặc hải sản theo như chia sẻ của nhiều bà nội trợ.

Hoa gừng mọc thành từng khóm, màu xanh đậm, cuống to bằng cái đũa, hoa to bằng ngón tay cái người lớn.

Trên thực tế, hoa gừng không phải là món ăn mới mà đã quá quen thuộc với nhiều người. Ở nhiều tỉnh thành phía bắc, đây là loại cây mọc trong rừng và là món ăn của người vùng cao. Gừng cũng được trồng phổ biến trên khắp cả nước, tuy nhiên không phải ai cũng nhìn thấy hoa của chúng. Mỗi gốc gừng có thể ra từ 8 - 20 hoa, có gốc tốt có thể nhiều hơn.

Nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ clip chế biến và ăn hoa gừng, nhận về hàng triệu lượt xem. Ảnh: CMH.

Búp hoa gừng chỉ to bằng ngón tay cái và phần cuống dài khoảng 10 - 15cm, màu xanh đậm mà nếu nhìn qua bạn sẽ dễ nhầm đây là mầm non măng tây. Khi bóc tách lớp vỏ xơ bên ngoài hoa gừng, hương gừng thơm dịu, lưu hương lâu. Loại hoa này cũng chỉ có mùa, không xuất hiện quanh năm nên không phải lúc nào cũng tìm mua được. Hoa gừng thường được thu hoạch từ tháng 7 - tháng 9 âm lịch và được xem là đặc sản chỉ có một lần mỗi năm.

Hoa gừng có thể làm thành nhiều món ngon.

Hoa gừng có thể luộc, xào thịt bò, nấu canh, kho cá..., thơm nhẹ mùi gừng, giòn giòn, ngọt ngọt. Theo khảo sát, nụ hoa gừng được bán với giá lên tới 80.000 đồng/kg, nhiều người thấy lạ nên mua về ăn thử. Một số người nhận xét chúng có mùi hăng, cay nồng giống củ gừng, chỉ nên sử dụng lượng vừa phải cho món ăn dậy vị thơm

Ngoài làm món ăn thì có thể lấy hoa gừng mang phơi và hãm trà uống vào mùa đông rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, hoa gừng còn được đem cắm vào bình, trang trí không gian sống như nhiều loài hoa khác, tạo mùi hương thoang thoảng giúp gia chủ cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn.

Hoa gừng là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Hoa gừng cung cấp nguồn chất xơ dồi dào hỗ trợ và kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, loài hoa này còn có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, góp phần tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Đặc biệt, hoa gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa như: Vitamin C giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.

(Theo thanhnien, kienthuc)