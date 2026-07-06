Thủ đoạn vận chuyển heroin của tiếp viên hàng không gây chấn động Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan mới đây đã đột kích căn hộ tại tỉnh Ayutthaya, địa điểm cất giấu và đóng gói heroin liên quan đến nữ tiếp viên hàng không Mina.

Đoạn video CCTV do Văn phòng Kiểm soát Ma túy (ONCB) Thái Lan công bố cho thấy nghi phạm đeo mặt nạ giao một thùng các tông lớn đến căn hộ của nữ tiếp viên hàng không Thai Airways.

Vụ án bắt nguồn từ việc nữ tiếp viên hàng không Thai Airways tên Mina bị bắt tại Australia cuối tháng 6, sau khi cơ quan chức năng phát hiện khoảng 1kg heroin được cất giấu trong hành lý. Từ hình ảnh camera an ninh và quá trình điều tra, cảnh sát Thái Lan xác định Uthai Khanaphiwat đã giao các túi vải cho Mina tại một chung cư ở quận Bang Na, Bangkok.

Sau khi bị bắt, Uthai thừa nhận đã nhiều lần được thuê vận chuyển các túi chứa heroin và sử dụng một căn hộ tại Ayutthaya làm nơi cất giữ trước khi giao hàng.

Cảnh sát Thái Lan đột kích căn hộ tại tỉnh Ayutthaya, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến cất giấu và đóng gói heroin.

Bên trong căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện các túi vải còn dính dấu vết heroin, một lượng lớn tiền mặt cùng nhiều vật chứng phục vụ điều tra. Chiến dịch do Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Samran Nuanma chỉ huy, với sự tham gia của lãnh đạo Cục Cảnh sát Đô thị, Cục Phòng chống Ma túy và Viện Khoa học Hình sự Thái Lan.

Cảnh sát xác định căn phòng thuộc quyền sử dụng của Uthai Khanaphiwat (57 tuổi), người dân tộc H‘Mông. Ông này được xác định là người mặc áo trùm đầu màu xanh xuất hiện trong camera an ninh khi mang một kiện hàng đến giao cho Mina tại chung cư ở quận Bang Na, Bangkok vào ngày 22/6.

Cảnh sát thu giữ các tang vật.

Trong căn hộ, cảnh sát thu giữ tám mảnh vải họa tiết hình voi được cắt rời, nhiều dải vải cùng loại và bột màu trắng bám trên các mảnh vải. Các chuyên gia pháp y lấy mẫu bột và kiểm tra bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR). Kết quả xác nhận đây là heroin.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một lượng lớn tiền mặt mệnh giá 1.000 baht, điện thoại di động, ví, quần short, áo sơ mi ngắn tay màu xanh và một ba lô. Điều tra viên cho rằng một số vật dụng này đã được Uthai sử dụng trong ngày giao ma túy cho Mina.

Lúc 16 giờ 16 phút, cảnh sát đưa Uthai đến hiện trường để xác nhận các tang vật và hướng dẫn việc khám xét. Khi được báo chí hỏi, ông ta chỉ nói: ”Tôi được người khác thuê“.

Khi Thiếu tướng Samran hỏi liệu đống vải họa tiết hình voi có được dùng để chứa ma túy hay không, Uthai gật đầu xác nhận. Các chuyên gia pháp y sau đó cho biết mẫu bột trắng trên các mảnh vải cho kết quả dương tính với heroin. Mẫu vật sẽ tiếp tục được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích chi tiết, trong khi số lượng heroin chính xác vẫn chưa được xác định.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục khám xét căn hộ thêm khoảng 30 phút rồi đưa Uthai về Cục Phòng chống Ma túy. Trên đường ra xe, Uthai liên tục nói: ”Tôi xin lỗi nữ tiếp viên hàng không. Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm. Tôi thực sự xin lỗi“.

Theo Thiếu tướng Samran, trong quá trình thẩm vấn, Uthai khai rằng ngày 20/6 ông đến huyện Chiang Kham, tỉnh Phayao để nhận sáu túi có họa tiết hai con voi và 12 túi có họa tiết bốn con voi. Các túi này đã được may kín và bên trong chứa heroin.

Sau khi Mina bị bắt tại Australia, Uthai khai đã vứt bỏ số ma túy còn lại và phi tang các túi tại nhiều địa điểm khác nhau trong lúc bỏ trốn. Một phần vật chứng đã được cảnh sát thu hồi, trong khi một số khác đã bị xả xuống bồn cầu. Kiểm tra pháp y phát hiện rõ dấu vết heroin bên trong các túi đã bị phá hủy.

Uthai khai rằng ngay từ đầu ông ta đã biết trong các túi có chứa heroin. Theo nghi phạm này, một người đàn ông đeo khẩu trang đã giao các túi tại Chiang Kham. Sau đó, Uthai đi xe khách về Ayutthaya, cất số hàng tại căn hộ rồi giao đến chung cư của Mina ở Bang Na.

Nghi phạm khai được trả 60.000 baht và đã thực hiện công việc này ba lần, trong đó lần giao cho Mina là lần thứ ba. Theo lời khai, cả ba lần đều do một tài khoản Line tên ”Rinrin“ sắp xếp. Người này được cho là người Thái và cảnh sát đang mở rộng điều tra theo đầu mối này.

Uthai cũng khai rằng cả ba lần giao hàng đều sử dụng cùng một tài xế Grab 59 tuổi, biệt danh Pae. Ông nói mình liên lạc với Pae qua điện thoại chứ không đặt xe qua ứng dụng và cũng không quen biết cá nhân.

Lần giao hàng đầu tiên diễn ra tại Samut Prakan, lần thứ hai ở một địa điểm mà Uthai không nhớ rõ, còn lần thứ ba là tại chung cư của Mina ở Bang Na. Trong cả ba lần, các kiện hàng đều được để lại mà không gặp trực tiếp người nhận. Hiện số lượng heroin trong lô hàng mới nhất vẫn chưa được xác định.

Cảnh sát đã triệu tập Pae để lấy lời khai hôm 3/7 rồi cho về vì vẫn đang thu thập thêm chứng cứ. Nếu có đủ bằng chứng cho thấy Pae có liên quan, cảnh sát sẽ xin thêm lệnh bắt giữ.

Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan cũng bắt giữ hai vợ chồng tại tỉnh Loei khi mở rộng điều tra đường dây vận chuyển heroin xuyên quốc gia này. Người chồng, Athit (43 tuổi), khai đã nhận 8.000 baht cho mỗi lần gửi bưu kiện đến Bangkok theo chỉ đạo của một công dân Lào và đã thực hiện sáu lần. Trong khi đó, người vợ phủ nhận mọi liên quan. Giới chức Thái Lan đang tiếp tục truy tìm những kẻ chủ mưu, người hỗ trợ và mở rộng điều tra mạng lưới.

Trong khi đó, theo Thiếu tướng Samran, tình trạng pháp lý của Mina sau khi bị bắt tại Australia thuộc thẩm quyền của cảnh sát Australia và phía Thái Lan không thể can thiệp. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan sẵn sàng phối hợp và chuyển giao toàn bộ chứng cứ nếu phía Australia yêu cầu.