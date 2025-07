Thủ đô Nhật Bản ghi nhận ngày "cực nóng" đầu tiên trong năm

(Ảnh minh họa: The Mainichi)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, nắng nóng do vùng áp suất cao bao trùm cả nước. Tính đến trưa 7/7, có 10 điểm quan trắc trên cả nước ghi nhận nhiệt độ từ 35oC trở lên.

Theo đó, nhiệt độ ở Mima (tỉnh Tokushima) là 36,2oC, Minokamo (tỉnh Gifu) ghi nhận 36oC, trong khi 35,9 độ C là mức nhiệt ở Akiota (tỉnh Hiroshima), Matsusaka và Kuwana (tỉnh Mie) đều ghi nhận mức nhiệt 35,8oC. Tại quận Chiyoda, trung tâm thủ đô Tokyo, nhiệt độ đo được lên tới 35,6oC. Khoảng 670 khu vực trên khắp Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ trên 30oC.

Bộ Môi trường và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo say nắng tại 32 địa điểm trên toàn quốc - mức cao nhất từ đầu năm 2025 đến nay. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong năm nay, khu vực phía Bắc Nhật Bản nhận được cảnh báo như vậy.

Các cơ quan chức năng kêu gọi người dân sử dụng điều hòa hợp lý, tránh ra ngoài vào giờ cao điểm nắng nóng và bổ sung nước đầy đủ để phòng ngừa sốc nhiệt.

Nắng nóng cực đoan đang ngày càng phổ biến tại Nhật Bản, ảnh hưởng lớn đến người lao động trong mùa hè. Tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này, với nhiệt độ trung bình tháng cao hơn 2,34oC so với thường lệ.

Trước nguy cơ nắng nóng, bắt đầu từ tháng 6/2025, Nhật Bản đã thông qua quy định mới xử phạt các doanh nghiệp nếu không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ người lao động trước thời tiết khắc nghiệt.