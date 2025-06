Thứ đặc sản xưa rụng thối gốc không ai nhặt, nay quý như "mỏ vàng" nhặt bán gần 1 triệu/kg

Mướp là loại thực vật phổ biến ở nước ta. Thông thường quả non được dùng làm thực phẩm bổ dưỡng trong những ngày hè nóng nực. Quả già, khô quắt lấy xơ mướp. Xơ mướp được lấy từ quả mướp già bằng cách đem quả mướp chín già, khô quắt ngâm vào nước, có thể cần nhiều lần để lớp vỏ ngoài bong ra và rã nát hết lớp thịt mướp bên trong. Xơ mướp dùng làm thuốc là loại đã được làm khô, sạch trắng, không còn sót vỏ và hạt.

Lâu nay nhiều người nghĩ xơ mướp thường chỉ được dùng làm miếng rửa bát, nồi, bông tắm... nhưng thực chất còn có nhiều tác dụng chăm sóc sức khoẻ khác như trị táo bón, tắc sữa, chữa ho, cầm máu, trị phù nề, ngăn bệnh gout... Nước xơ mướp còn có tác dụng chống lại các gốc tự do, chống lão hóa và thậm chí ngăn ngừa ung thư.

Làm đẹp da: Các nhà khoa học phát hiện ra rằng xơ mướp có chứa nhiều thành phần chống oxy hóa. Nước xơ mướp có thể nuôi dưỡng làn da, cải thiện độ đàn hồi, xóa nếp nhăn và dưỡng ẩm, đồng thời trì hoãn lão hóa da.

Giảm đau do viêm khớp: Xơ mướp đem sắc với một vài thảo dược khác, được dùng bằng đường uống để điều trị và ngăn ngừa cảm lạnh. Nó cũng được sử dụng để chữa sưng mũi và các vấn đề về xoang. Một số người sử dụng để giảm đau do viêm khớp, đau cơ và đau ngực. Than mướp được điều chế bằng cách đốt nóng xơ mướp trong hộp kín, dùng đắp trực tiếp lên vùng da bị giời leo ở vùng mặt và vùng mắt.

Chăm sóc da: Xơ mướp được ví như "miếng bọt biển" chà xát lên da để loại bỏ da chết và kích thích da. Trong mỹ phẩm, bột xơ mướp được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da để giảm sưng tấy và "giải độc" cho da.

Theo Sức khỏe & Đời sống liều lượng thích hợp của xơ mướp (vị thuốc ty qua lạc) phụ thuộc vào một số yếu tố như: Tuổi tác, sức khỏe của người dùng, tình trạng bệnh hiện tại và một số tình trạng khác. Tại thời điểm này, không có đủ thông tin khoa học để xác định một phạm vi liều lượng thích hợp cho xơ mướp.

Một điểm đáng lưu ý, người dùng cần luôn luôn ghi nhớ các sản phẩm tự nhiên không phải lúc nào cũng an toàn. Do đó, để đảm bảo phát huy tác dụng chữa bệnh của xơ mướp, người dùng nên làm theo các hướng dẫn có liên quan trên nhãn sản phẩm và tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ trước khi sử dụng.

Thứ nhìn giống như miếng bọt biển cắt vụn này là một dược liệu có giá bán khá cao tại Trung Quốc. Trên gian hàng online của hiệu thuốc "Đồng nhân đường Bắc Kinh", 100g dược liệu này có giá khoảng 23,8 Nhân Dân Tệ, tương đương 238 Nhân Dân Tệ (khoảng 860.000đ)/kg. Tại một số gian hàng khác, dược liệu này có giá rẻ hơn nhưng cũng ở mức 120 Nhân Dân Tệ (435.000đ)/kg, theo trang Weixin.

Ở nước ta, xơ mướp thường được dùng để làm bông tắm hoặc giẻ rửa bát. Trên mạng xã hội xứ Trung, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi "giẻ rửa bát" ở nhà lại có thể dùng làm thuốc.

Trên thực tế, xơ mướp từ lâu đã được sử dụng trong dân gian cũng như trong Đông y với tên gọi "ty qua lạc". Chúng thuộc nhóm dược liệu trị phong thấp, có vị ngọt dịu, tính bình, có công dụng cầm máu, chống co thắt, lợi tiểu, thông kinh lạc.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, xơ mướp còn có công dụng như thuốc giảm đau, tiêu sưng, an thần, chống viêm và giảm mỡ máu. Một số tác dụng khác có thể kể đến như chữa tắc sữa, thanh nhiệt, chữa ho.

Ở nước ta có thể dễ dàng tìm mua xơ mướp khô tại Việt Nam với giá rất rẻ. Loại nguyên trái có giá chỉ trên dưới 10.000 đồng/miếng. Loại dài dùng để làm bông tắm có giá khoảng 15.000 - 30.000đ/miếng.