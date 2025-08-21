Thú cưng tắm xong vẫn hôi, đâu là giải pháp?

Mùi hôi lông – "kẻ thù thầm lặng" của các sen

Nhiều người nuôi chó mèo than phiền: "Tắm rồi mà vẫn hôi!" – điều tưởng chừng vô lý nhưng lại rất phổ biến. Dù boss có bộ lông óng mượt, được tắm bằng các sản phẩm "xịn sò", mùi hôi vẫn quay lại nhanh chóng, thậm chí chỉ sau một đêm.

Mùi hôi lông không chỉ ảnh hưởng đến không gian sống mà còn khiến việc ôm ấp, chơi đùa với boss trở nên ái ngại. Với những ai nuôi thú cưng trong căn hộ kín, vấn đề này càng trở nên "đáng sợ". Nhưng tắm quá nhiều lại khiến da boss khô, bong tróc, gây viêm da, rụng lông. Vậy thực chất, mùi hôi đến từ đâu?

Lý giải nguyên nhân – Hôi từ đâu?

Theo Giảng viên ĐH khoa thú y/Chuyên gia Grooming – Phúc Võ, được đào tạo về Grooming tại Singapore và Thái Lan: "Chó mèo có tuyến nhờn tiết ra dầu để bảo vệ da và lông. Dầu này kết hợp với tế bào chết, bụi bẩn, vi khuẩn sẽ tạo thành mùi hôi nếu không được làm sạch triệt để. Đặc biệt ở những vùng như nách, cổ, chân và đuôi – nơi ẩm và khuất – vi khuẩn phát triển mạnh hơn. Chó mèo cũng có tuyến hôi gây ra mùi đặc trưng khó chịu, chưa kể đến phân và nước tiểu dính trên lông".

Các tác nhân gây mùi không bị phân huỷ hết do phần lớn sữa tắm thông thường chỉ làm sạch bề mặt, dùng hương thơm để át mà không xử lý được các tác nhân gây mùi như nấm men, vi khuẩn, hợp chất gây mùi từ tuyến hôi,... Sau khi tắm, những "kẻ gây mùi" này vẫn tồn tại và tiếp tục phát sinh mùi chỉ sau vài giờ.

Thầy Phúc Võ nói thêm "Da chó mèo nhạy cảm hơn da người nên độ pH lý tưởng khoảng 5.5–6. Nếu dùng sản phẩm dành cho người hoặc loại sữa tắm có độ pH quá cao/thấp, lớp màng bảo vệ da sẽ bị tổn thương. Hậu quả là da khô, dễ kích ứng, vi khuẩn dễ sinh sôi – kéo theo mùi hôi nặng hơn".

Các sản phẩm của Pawfect – giải pháp tiên tiến cho lông thơm, da khỏe

Hiểu được nỗi đau của các "sen", Pawfect đã phối hợp với các giảng viên đại học khoa thú y/các chuyên gia hàng đầu để nghiên cứu và phát triển dòng sữa tắm, dầu xả và nước hoa dành riêng cho chó mèo – không chỉ làm sạch mà còn giải quyết hết mùi hôi nhờ công nghệ Enzyme tiên tiến.

Thay vì chỉ rửa trôi mùi trên bề mặt, các enzyme sinh học trong Pawfect có khả năng phá vỡ cấu trúc phân tử gây mùi, loại bỏ sạch các nguyên nhân gây mùi hôi. Đây là bước tiến đột phá so với các loại sữa tắm thông thường chỉ dùng mùi hương để che lấp.

Pawfect được điều chỉnh pH phù hợp với làn da thú cưng, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, không gây kích ứng, giảm nguy cơ viêm da, nấm mốc và ve. Boss có da nhạy cảm hay hay bị ngứa sau tắm cũng sẽ "chịu" dùng.

Không chỉ sạch, Pawfect còn tích hợp tinh dầu nước hoa cao cấp với khả năng lưu hương lên đến 96 giờ. Hương thơm sang trọng, không gây khó chịu cho thú cưng – giúp boss luôn thơm tho, dễ chịu khi gần gũi với chủ.

Các sản phẩm của Pawfect đang được các cơ sở thú y, spa, pet shop nổi tiếng toàn quốc tin dùng như Thảo Cầm Viên, Thanh Tân Pet, Bích Thuỷ, pet shop Thanh Trúc, One Pet, trường Cao đẳng Nông Nghiệp,…

Thay vì tắm boss nhiều lần mà vẫn không giải quyết được mùi, hãy đổi chiến lược: chọn sản phẩm có công nghệ xử lý sạc các tác nhân gây mùi, và phù hợp với làn da thú cưng. Đừng để mùi hôi khiến bạn và boss xa cách. Hãy để mỗi lần ôm ấp trở thành một trải nghiệm dễ chịu và trọn vẹn cùng Pawfect.

