Đạo diễn Ngãi Võ – Người đứng sau những trải nghiệm khó quên của khán giả Việt

Người đứng sau những trải nghiệm ấy là đạo diễn Ngãi Võ - người đã biến Sky Tour, Tri Âm và Legend Fest thành ký ức thanh xuân khó quên của hàng vạn fan Việt.

Sân khấu 360° tiên phong tại Việt Nam – fan ở đâu cũng "quẩy" trọn vẹn

Tại Legend Fest 2025, khán giả Việt được hòa mình trong một sân khấu 360°. Không còn sự phân biệt vị trí đẹp – xấu, "view chính – view lệch", mà bất kỳ ai trong hơn 10.000 khán giả đều có thể thấy trọn vẹn từng phần trình diễn. Sự xuất hiện của sân khấu 360 độ này đã phá vỡ thói quen xem biểu diễn từ xa. Thay vào đó, khán giả có cảm giác mình đang ở giữa tâm điểm, nơi âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng cùng ùa về từ bốn phía.

Điều đặc biệt ở Legend Fest 2025, theo chia sẻ của chính đạo diễn Ngãi Võ: "Lần đầu tiên, tôi làm một chương trình không chỉ từ tình yêu dành cho nghệ sĩ, mà còn từ rung động của khán giả - để hai nguồn cảm xúc ấy hòa quyện vào nhau. Với tôi, nghệ sĩ, khán giả và cả những người âm thầm đứng sau đều là mạch nguồn tạo nên khoảnh khắc sống động và đáng nhớ. Tất cả cùng nhau làm nên ý nghĩa thật sự của âm nhạc".

Đạo diễn Ngãi Võ

Ở Legend Fest, Ngãi Võ không dựng sân khấu để nâng tầm hình ảnh một cá nhân cụ thể, mà tạo một "hành tinh cảm xúc" cho cộng đồng người hâm mộ. Từ khâu set-up đến hiệu ứng, mỗi nhịp nhạc, từng hiệu ứng ánh đèn, hay từng tia lửa mọi chi tiết đều hướng tới trải nghiệm đồng đều cho tất cả.

Fan không chỉ xem idol trình diễn, mà còn hòa vào không gian nơi công nghệ, âm nhạc và ánh sáng cùng kể chuyện. Chính vì vậy, nhiều người rời khỏi show với cảm giác họ vừa sống trọn một chương mới trong đời mình.

Ngay sau khi đêm diễn kết thúc, mạng xã hội tràn ngập bình luận của khán giả về Legend Fest 2025. Một khán giả để lại nhận xét: "Sao nó có thể USUK thế này, cái shape của Rhyder nó tây tây sao ý, có phải tao đang ở Đà Nẵng không bây…". Nhiều người khác cũng chia sẻ cảm giác "không tin được đây là sân khấu Việt Nam", ví festival lần này như "một chuyến bay đưa khán giả bước thẳng vào chuẩn quốc tế".

Sân khấu 360 độ tại Legend Fest mang đến trải nghiệm độc đáo

Sân khấu trong Sky Tour của Sơn Tùng M-TP – mỗi bài hát là một thế giới riêng

Trước Legend Fest, Ngãi Võ từng gây ấn tượng mạnh với Sky Tour 2019 của Sơn Tùng M-TP với một liveshow có 7 bài hát với 7 chuyển động sân khấu khác nhau.

"Mỗi tiết mục được lập trình chuẩn xác theo từng nhịp nhạc, nhưng không dừng lại ở hiệu ứng kỹ thuật. Từng khoảnh khắc là một lần mở ra không gian chuyển động sân khấu mới, tạo nên chuỗi trải nghiệm liên tục bất ngờ thay đổi bố cục sân khấu, khiến khán giả không thể rời mắt", đạo diễn chia sẻ.

Sân khấu trong Sky Tour của Sơn Tùng M-TP

Concert "Tri Âm" của Mỹ Tâm – kết nối nhiều thế hệ fan trong một đêm

Nếu Sky Tour là bài toán công nghệ, thì Tri Âm của Mỹ Tâm lại là bài toán cảm xúc. Làm sao để một show diễn có thể chạm tới cả khán giả 16 tuổi lẫn 56 tuổi – một fandom đa dạng bậc nhất Việt Nam.

Ngãi Võ giải bằng cách giữ nguyên bản sắc âm nhạc của Mỹ Tâm nhưng bổ sung yếu tố hiện đại trong sân khấu và phối khí. Fan trung niên tìm thấy lại những giai điệu gắn với tuổi trẻ, còn Gen Z thì bất ngờ vì sân khấu được làm mới, bắt trend và sống động.

Sân khấu trong Concert "Tri Âm" của Mỹ Tâm

Điểm khác biệt khiến Ngãi Võ được gọi là "đạo diễn của fan" nằm ở khả năng đọc vị fandom. Đạo diễn hiểu fan muốn gì: sự bất ngờ, sự mãn nhãn, sự kết nối, và trên hết là cảm giác "được thuộc về".

Đạo diễn Ngải Võ được gọi là đạo diễn của Fan

Từ việc biến từng ca khúc thành một sân khấu riêng cho đến thiết kế trải nghiệm đa thế hệ, mọi quyết định dàn dựng đều nhằm chạm tới trái tim khán giả. Và chính điều này giúp mỗi show của anh luôn để lại dư âm lâu dài, được fan nhắc đi nhắc lại nhiều năm sau.

Ngãi Võ có thể không xuất hiện thường xuyên, nhưng mỗi lần anh nhận lời, fan Việt lại có thêm một trải nghiệm mới mẻ. Sân khấu 360° tại Legend Fest, Sky Tour của Sơn Tùng hay Tri Âm của Mỹ Tâm đều là minh chứng. Với khán giả, Ngãi Võ không chỉ là đạo diễn sân khấu, mà còn là người "dệt" nên những ký ức không thể thay thế trong tuổi trẻ của họ.