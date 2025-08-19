Funiki giới thiệu bộ sưu tập máy lọc nước mới, giúp Gen Z thể hiện cá tính ngay trong không gian sống

Theo nghiên cứu của McKinsey, 58% gen Z sẵn sàng chi thêm cho những sản phẩm thể hiện phong cách cá nhân. Xu hướng này yêu cầu các thiết bị gia dụng, kể cả máy lọc nước, cần đáp ứng cả yếu tố thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm trên thị trường vẫn chỉ có tông đen, hạn chế sự lựa chọn màu sắc cho người trẻ.

Nắm bắt xu hướng này, Funiki ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới với 3 gam màu: Trắng Lông Sói Bắc Âu, Nâu Socola Dubai và Ngọc Trai Đen. Bảng màu mới của Funiki được phát triển dựa trên xu hướng nội thất hiện đại, thay cho tông màu đen quen thuộc trên thị trường. Với gam màu đa dạng, bạn trẻ có thể lựa chọn theo phong cách riêng, từ tối giản đến cá tính.

Phiên bản Lông Sói Bắc Âu có màu trắng, đặc trưng của phong cách Scandinavian, giúp không gian bếp và phòng khách trông rộng và sáng hơn. Nâu Socola Dubai với tông màu gỗ, có thể phối theo phong cách Japandi và Wabi-Sabi. Trong khi đó, Ngọc Trai Đen là lựa chọn quen thuộc cho thiết kế hiện đại.

Phiên bản Nâu Socola Dubai hài hòa trong không gian Japandi

Bạn Trang (26 tuổi, TP HCM) lựa chọn phiên bản Trắng Lông Sói Bắc Âu vì đây là tông màu tối giản đúng sở thích, phù hợp với không gian bếp hiện tại. "Lắp máy xong nhìn phòng bếp nhà mình trông sáng hơn hẳn", Trang chia sẻ.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, máy được trang bị mặt kính cường lực, có khả năng chống trầy xước và duy trì độ bền trong suốt quá trình sử dụng.

Về công nghệ, máy lọc nước Funiki ứng dụng công nghệ tấm màng RO từ Mỹ, đạt tiêu chuẩn quốc tế NSF/ANSI 58. Một số dòng sản phẩm cao cấp trong bộ sưu tập trang bị công nghệ điện phân có màng ngăn với điện cực Titan phủ Platinum có độ bền tới 50 năm. Funiki cũng áp dụng chính sách bảo hành lên tới 36 tháng, giúp người dùng yên tâm sử dụng sản phẩm lâu dài.

Máy lọc nước Funiki - Thiết kế bền bỉ, chắc chắn giúp sản phẩm hoạt động bền lâu.

Với thế hệ Gen Z, thiết bị gia dụng giờ không chỉ cần đáp ứng công năng mà còn phải phù hợp với gu thẩm mỹ và cá tính riêng. Máy lọc nước Funiki được phát triển theo định hướng đó, vừa là giải pháp chăm sóc sức khỏe, vừa tạo điểm nhấn cho không gian sống của bạn trẻ.