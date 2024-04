Threads bùng tranh luận về cách viết email “Em cf lịch phỏng vấn ạ”: Thế này là kém cỏi hay đúng trọng tâm?

Chẳng cần đến 180 phút/ngày, dạo này cứ lướt Threads vài phút là lại gặp những bài đăng xoay quanh chủ đề đi làm. Thậm chí có thời điểm, MXH này còn trở thành “ngôi sao hy vọng” cho dân tình, nhất là hội Gen Z đổ xô lên đây tìm việc và tuyển dụng.

Và như một lẽ tất yếu, sau câu chuyện tuyển dụng là những tình huống phỏng vấn, trao đổi giữa nhà tuyển dụng - ứng viên.

HR sốc nhẹ khi ứng viên trả lời email “Em cf lịch phỏng vấn ạ”

Mới đây, netizen dành sự chú ý cho một bài đăng của HR về cách trả lời email của ứng viên Gen Z. Theo đó, sau khi được mời phỏng vấn, ứng viên đã trả lời email xác nhận chỉ với vỏn vẹn một dòng: “Em cf lịch phỏng vấn ạ”. Việc này khiến HR “hơi sốc nhẹ” và chia sẻ với mọi người.

HR sốc khi nhận được email phản hồi từ ứng viên.

Giải thích thêm về lý do sốc, người này cho biết mình không đánh giá gì về nội dung mà là ở cách ứng viên viết tắt, tiếng Anh - tiếng Việt lộn xộn và hơi cụt. HR nay cũng khẳng định ứng viên có thể viết email ngắn gọn súc tích, cô đọng thông tin quan trọng nhưng không nên viết tắt. Bên cạnh đó ứng viên nên có lời chào và kết thúc email để thể hiện sự chuyên nghiệp.

Về diễn biến tiếp theo với ứng viên, HR cho biết mình vẫn cho ứng viên cơ hội phỏng vấn nhưng nhận thấy thái độ không nghiêm túc. Người này nói thêm rằng ứng viên có chuyên môn và kỹ năng Excel khá tốt nhưng không phù hợp với môi trường và văn hoá làm việc của công ty nên đã quyết định loại.

Chỉ 20 tiếng đồng hồ sau khi đăng tải, tình huống này đã có 175 nghìn lượt xem và gần 2 nghìn lượt yêu thích. Trong đó, nhiều người làm tuyển dụng cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự với các ứng viên Gen Z. Điểm chung của những tình huống này là các ứng viên gửi email cho HR nhưng không có lời chào và kết, viết tắt, nói trống không và thậm chí không nói gì mà chỉ gửi mỗi CV.

Chẳng hạn, một ứng viên trả lời cụt lủn “Confirm” để xác nhận lịch phỏng vấn và hôm sau “bùng” luôn. Một ứng viên khác lại gửi email nộp CV với đúng một dòng: “Em xin phép nộp CV”.

Một cách hồi đáp nhà tuyển dụng gây sốc khác.

Email không đầu không cuối, nói thẳng vào vấn đề liệu có nên?

Thậm chí có HR còn chia sẻ tình huống oái oăm hơn. Theo đó sau khi được nhận vào công ty, ứng viên đã trả lời email xác nhận đi làm bằng dòng chữ “Đồng ý nhận việc”, không thưa gửi không chủ ngữ.

Cách trả lời email nhận việc khiến HR giật mình

Netizen tranh cãi và “mở lớp” hướng dẫn cách trả lời email

Là tình huống có thể gặp ở bất cứ đâu nên sau câu chuyện trả lời email xác nhận phỏng vấn được đăng tải, netizen đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm.

Đa phần ý kiến đều góp ý về cách trả lời của ứng viên vì có thể gây khó chịu cho người đọc. Họ cũng đồng tình với HR, cho rằng ứng viên nên có thưa gửi rõ ràng đồng thời không nên viết tắt trong email liên quan đến công việc. Còn về nội dung, email của ứng viên đã trả lời đúng trọng tâm.

- Bình thường mình viết mail có ngắn gọn đến đâu cũng phải có mở có kết còn nội dung thì ngắn gọn kiểu: Em xác nhận thông tin/ Em đã tiếp nhận thông tin… Thế này là kỹ năng viết email còn kém thật mà.

- Bạn này mắc lỗi gửi mail thiếu câu chào hỏi + viết tắt thôi chứ nội dung đúng trọng tâm, không rườm rà râu ria. Mình làm việc ở nước ngoài, dù gửi mail cho nhà tuyển dụng, đồng nghiệp, sếp, đối tác,... cũng chỉ mở đầu "Dear..." + một câu xác nhận lịch hẹn + kết "Many thanks/Best regards" là ok.

- Dịch ra tưởng là “Em cafe lịch phỏng vấn".

- Cá nhân mình chỉ thấy chữ “cf” không chính quy, còn lại email đúng trọng tâm và có ý thức trên dưới (chữ ạ). Càng đi làm lâu, các bạn sẽ thấy tầm quan trọng của những chiếc email ngắn, đúng trọng tâm.

- Mình thấy mấy bạn email viết như chat tin nhắn luôn. Dùng icon viết tắt tùm lum lên xuống dòng viết hoa chữ được chữ không.

Nhân dịp này, nhiều người có kinh nghiệm cũng chia sẻ cách trả lời email trong tình huống này sao cho hợp lý và được mọi người đón nhận, đặc biệt là hội Gen Z mới bước chân vào thị trường lao động.

Một số người hướng dẫn cách trả lời email phù hợp.

Ngược lại, một số ý kiến chọn đứng về phía ứng viên. Những người này cho rằng chỉ cần trả lời email đúng trọng tâm như vậy là đủ, không làm mất thời gian của người đọc.

- Quá mệt mỏi. Nếu là em thì chả sao, email đủ nội dung đúng trọng tâm, không mất thì giờ và năng lượng của người đọc.

- Vậy là đủ mà.

- Mình cũng hay rep thế này.

- Mình thấy bình thường mà nhỉ?

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?